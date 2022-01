Mimozemsky vyhlížející sporťák s prý až 5 076 koňmi z motoru 12,3 V16 se poprvé ukázal v akci v provozu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Různé amatérské záběry už jsme mohli vidět dříve, žádné z nich ale nepůsobily dojmem, že bychom před sebou měli auto o výkonu v řádu tisíců koní. Zda ta vypadá na těch oficiálních nyní, posuďte sami.

Loni v listopadu uplynulo již osm let od chvíle, kdy nově vzniklá automobilka Devel Motors představila svou prvotinu Sixteen. Supersportovní vůz se tehdy sice ukázal jen ve formě studie, dle autorů ale sériová verze neměla být příliš odlišná. To se potvrdilo v roce 2017, kdy debutoval první prototyp. Souběžně s tím bylo potvrzeno, že pohon vrcholného provedení skutečně dostane na starosti šestnáctiválcový motor vyvinutý firmou Steve Morris Engines, který s pomocí čtveřice turbodmychadel vyvine neskutečných 5 076 koní. První zákazníci se auta měli dočkat v roce 2019.

Na to pochopitelně nedošlo, neznamená to ale, že by se za dubajskou značkou zavřela voda jako za mnohými jinými start-upy, které se pokusily ohromit zběsilými čísly definujícími výkon jejich aut. Ovšem i tak je třeba se ptát, zda se nakonec zákazníci něčeho hmatatelného opravdu dočkají. Vývoj vozu totiž ve skutečnosti odstartoval již v roce 2008, dnes jsme tedy o 14 let dál. Přesto teprve nyní automobilka jako něco převratného ukazuje první test auta v běžném provozu.

Stávající zkušební exempláře se prohání po Itálii jak na okruhu, tak na tamních silnicích. Testovaný vůz má podle dostupných informací motor V16, ovšem bez přeplňování. Přes 12,3litrový objem se tedy jeho výkon rozhodně nebude pohybovat v řádu tisíců koní. To pak klade jiné nároky na pneumatiky či zavěšení, stejně tak i na aerodynamiku. Pokud tedy Devel teprve ladí toto provedení, od 5000koňového auta s maximálkou 560 km/h jsme hodně vzdáleni.

Je ovšem třeba připomenout, že Arabové již od počátku mluvili o třech variantách, z nichž základ bude disponovat pouze osmiválcem, zatímco u středu nabídky již dojde na sloučení dvou takových jednotek. O přenos výkonu se přitom v obou případech postará dvouspojkový automat, jenž bude u vrcholného provedení s oněmi 5 076 koňmi nahrazen převodovkou pro dragstery. I z toho důvodu nemá tato varianta zamířit na veřejné silnice.

Dodejme též, že Devel již přijímá objednávky a nabízí osmiválcové provedení za 1,6 milionu dolarů, šestnáctiválcové bez turba za 1,8 milionu dolarů a totéž s přeplňováním za 2 miliony dolarů. To je bratru nějakých 35, 39 resp. 43 milionů korun. Ovšem jestli vám Devel po složení kterékoli z těchto sum něco dodá, to vám garantovat rozhodně nemíníme

