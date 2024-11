Motorový papež nepřeháněl. Už i Mercedes nasadí spalovací motory z Číny, podle něj jsou „nejlepší na světě” včera | Petr Prokopec

Je to vskutku velká ironie osudu. Chystaná novinka Mercedesu měla být původně jen elektrická, nakonec ale dostane i spalovací motory. A kde se vezmou? Z Číny, Evropa se vzdává vlády i nad touto částí trhu.

Spolupráce mezi jinak konkurujícími si automobilkami nejsou ničím novým či ojedinělým. V posledních letech je k nim ovšem přistupováno ještě častěji než kdy dříve, neboť firmám rostou náklady zejména na nařízené věci, za které je málokdo ze zákazníků ochoten platit, nemít je ale nemůže. Pokud lze náklady na jejich vývoj či výrobu rozmělnit v širší produkci, je to úleva pro všechny zúčastněné. Byť je třeba k celé záležitosti přistupovat s rozumem, neboť když si kupříkladu koupíte mainstreamový vůz osazený pohonným ústrojím prémiového výrobce, můžete peníze přehazovat vidlemi. Zkuste ale strčit motor značky proslulé nízkými cenami narvat do luxusního vozu a najednou máte problém.

Přesně na druhé zmíněné má ale teď dojít, jak zjistili lidé ze SpeedMe. Mercedes totiž chystá novou generaci modelu CLA, který měl původně dorazit jen s elektrickým pohonem. Jenže v mezičase třícípá hvězda zjistila, že bateriový pohon hlavně v jejím případě opravdu netáhne. A protože z tohoto vozu hodlá udělat základní vstupenku do klubu, bylo zapotřebí, aby ten neselhal hned na úvod. Proto bylo oznámeno, že CLA dostane i spalovací motory. A podle šéfa značky Oly Källeniuse půjde dokonce o „nejlepší čtyřválce na světě“.

Tak nějak logicky jsme počítali s tím, že pod nové pohonné ústrojí se podepíše třícípá hvězda. Ta ostatně čtyřválcové jednotky k dispozici má a marné nejsou, však třeba dvoulitr M139 v Mercedesu-AMG A45 S produkuje neskutečných 422 koní. Jenže chyba lávky, Němci koukají jiným směrem než do svých skladů. Pro CLA tak budou odebírat minimálně jednu jednotku od společnosti Horse, tedy už mnohokrát zmiňovaného společného podniku Renaultu a Geely. A má jít o dvoulitrový čtyřválec s maximálně 250 koňmi, který bude vyráběn v Číně.

Německá automobilka, která proslula kupříkladu tím, že osmiválcové motory jsou v Affalterbachu skládány ručně jedním technikem, tak hodlá přepřáhnout na cizí pohonné jednotky z čínské produkce. Vlastně už tak dochází na to, před čím teprve před pár dny varoval motorový papež Fritz Indra, tedy že laxnost evropských výrobců na poli spalovacích motorů předá i žezlo v tomto segmentu Číňanům. Nejspíš ale ani on nepředpokládal, že k tak zřetelnému projevu tohoto vývoje dojde tak brzy.

Je tak vlastně jedno, že Mercedes s Renaultem spolupracuje už léta, přičemž pod svým logem a názvem Citan prodává také francouzské Kangoo. Stejně jako není až tak podstatné, že deset procent akcií německé značky vlastní Li Shufu, majitel zmiňovaného Geely, který tak evidentně využil svého vlivu největšího akcionáře. Klíčový je na celé věci fakt, že drazí Němci budou nakupovat levné spalovací motory od Číňanů, kterým se ještě donedávna vysmívali.

Pokud by politiky mělo něco probrat, je to právě tato informace. Máme však obavy, že v bruselských hlavách se nerozsvítí ani poté, co je vezmete „naplocho mečem“. V podstatě tak vlastně nezbývá nic jiného, než se připravovat na další pokračování dosavadních trendů. My tedy už jen dodáme, že motor nebude jediným kusem čínské techniky v novém CLA - mimo něj má vůz dostat také inteligentní asistenční systém od tamního start-upu Momenta.

Samotné pohonné ústrojí pak Němci hodlají doplnit vlastními antiemisními systémy, stejně jako třeba 48voltovým mild-hybridním okruhem. Se spalovacími jednotkami má nicméně CLA dorazit až v roce 2026, zatímco jako ryze elektrické provedení dorazí již příští rok. Za tím ale nejspíš nestojí nic jiného, než že dojde na utužení přerozdělovacích mechanismů EU, a tak elektrickou verzi bude třeba nejprve prodat maximu prvotních zájemců.

Nové CLA má být osazeno „nejlepšími čtyřválci na světě“. Ty ale aspoň v části případů nebude vyrábět sama automobilka, což je dokládá, jak moc hluboko začíná evropská automobilová branže klesat. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: SpeedMe

Petr Prokopec

