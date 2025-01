Můžeme jen závidět, za kolik si v Austrálii mohou koupit novou Škodu Octavia RS, o něčem takovém se nám ani nezdá včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Žijete v tom, že domácí auta by měla být přirozeně nejlevnější na domácím trhu? Pokud ano, tohle vám zkazí představy o životě. Nová Octavia RS je u protinožců nejen dramaticky levnější, je dokonce levnější než před faceliftem a s vyšším výkonem nabízí i víc výbavy.

Pokud jste před deseti lety zatoužili po Škodě Octavia RS, museli jste si připravit minimálně 651 900 Kč, za které jste dostali liftback osazený přeplňovaným dvoulitrem, jehož 220 koní přenášel na přední kola šestistupňový manuál. V roce 2015 pak začala mladoboleslavská automobilka nabízet také variantu RS230, která měla nejen vyšší výkon, ale také třeba samosvorný diferenciál, 19palcová kola nebo kožený interiér. V té chvíli ovšem bylo třeba vytáhnout z kapsy 726 900 Kč, respektive o 35 tisíc korun víc v případě kombíku.

Jak jsme na tom dnes? Dvoulitr pod kapotou faceliftované čtvrté generace zůstává, jeho výkon však narostl na 265 koní. Manuál pak už není v nabídce, místo toho je jedinou volbou sedmistupňové DSG. Liftback osazený touto technikou nicméně startuje na 1 059 900 Kč, kombík je pak o dalších 40 tisíc korun dražší. Tak je tomu ovšem v Česku, které je součástí přeregulované a zelenou politikou posedlé Evropské unie.

Faceliftovaná Octavia RS nicméně nyní dorazila také na australský trh, který šílenou zelenou politiku zatím až zasažen není. A jakkoli Mladou Bolelav a Melbourne dělí 16 tisíc kilometrů, které se nutně podepíší na nemalých účtech za dopravu, při pohledu na ceny, za které si protinožci mohou 265koňový liftback či kombík mohou koupit, lze jen zalapat po dechu. Jak informují Car Sales, méně praktické provedení totiž startuje na 58 490 AUD (cca 880 tisíc Kč), to praktičtější pak na 59 990 AUD (asi 905 tisíc Kč).

A jakkoli k závisti stačí už vyslovení těchto sum, s nimi spojený vývoj vede jen k většímu naštvání. Modernizované a výkonnější provedení totiž startuje o 1 470 australských dolarů (cca 22 tisíc Kč), respektive v případě kombíku o 1 270 AUD (asi 19 tisíc Kč) níž než před faceliftem. Mimo to se Škoda rozhodla, že paket Premium Pack, který byl dříve příplatkovou výbavou za 6 600 AUD (cirka 100 tisíc korun), zařadí do standardní výbavy. Mimo to je na palubě také onen vyšší výkon a další vylepšení.

Ve skutečnosti tak Australané budou nově za Octavii RS platit o 9 415 australských dolarů, tedy o 143 tisíc korun, méně než dosud a skoro o 200 tisíc míň než u nás. Na všech trzích přitom dostáváte totéž, tedy zmiňovaných 265 koní, s nimiž liftback zvládá stovku za 6,4 sekundy, zatímco kombíku zrychlení zabere o jednu desetinu déle. Všude pak lze počítat také se samosvorným diferenciálem či sportovním podvozkem. Nicméně výbava je v zahraničí ještě vyšší - Australané nemusí připlácet třeba za DCC (u nás 25 tisíc korun) a 19palcová kola (od 14 500 Kč). Reálný rozdíl v cenách tak 200 tisíc korun a asi 20 procent snadno překoná.

Pokud byste chtěli Octavii RS ve stejné specifikaci, v jaké je k mání v Austrálii, vyjde vás na víc jak 1,1 milionu korun. Naopak u protinožců máte lépe vybavený základ za 880 tisíc Kč, to je skoro jako kdysi... Foto: Škoda Auto

Zdroje: Škoda Auto, Car Sales

Petr Prokopec

