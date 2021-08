Na světě je nové auto s V6 biturbo, 406 k a manuálem za 870 tisíc. Samozřejmě ne pro nás před 4 hodinami | Petr Prokopec

Může se zdát, že dostat něco takového do prodeje v roce 2021 je nemožné, ale ono se to podařilo. Ovšem, v Evropě to kvůli regulacím EU samozřejmě možné není, nový Nissan Z je hlavně pro Američany.

Reputace Nissanu v posledních letech jen upadala. Nestál za tím pouze vnitrofiremní boj, který vyústil v zatčení a posléze v přímo filmový útěk Carlose Ghosna, ale i skutečnost, že japonská automobilka svou nabídku příliš neinovovala. A pokud s nějakou novinkou přišla, pak se většinou jednalo o střelu mimo terč. Nebylo tedy až překvapivé, že se firma propadala do stále větší ztráty a řada lidí ji začala prorokovat bankrot. Nyní však Nissan přichází s vozem, za který jej nejen každý vezme na milost, ale značku bude snad i opěvovat.

Řeč je o novém kupé, které v nabídce nahradí už hodně starý model 370Z. To zamíří do prodeje pouze jako Z, což má své opodstatnění pod kapotou. Předchozí model totiž svým názvem odkazoval na objem šestiválcového atmosférického motoru, stejně jako tak činila předchozí generace 350Z. Novinka pak sice zůstává u šesti válců, objem však klesl na tři litry. Díky tomu by ovšem kupé muselo dorazit jako 300Z, což by pochopitelně v očích mnoha lidí představovalo sestup. Na ten ovšem nedošlo ani náhodou.

Lze sice zalitovat, že motor přišel o atmosférické plnění, ovšem bez přeplňování by jej Nissan nejspíše již ani nemohl vyvinout. Aby totiž automobilka dosáhla vyššího výkonu než u předchůdce, musela by jít nahoru s objemem. A to by pochopitelně vedlo i ke zvýšení papírové spotřeby a emisí. Takto zde ale máme dvě turbodmychadla, která šponují výkon na rovných 400 hp, tedy na 406 koní, a točivý moment na 475 Nm. Veškerá síla pak míří na zadní kola skrze šestistupňový manuál, jenž doplňuje systém Launch Control.

Nissan tak v podstatě ukazuje vztyčený prostředníček Toyotě, a to na obou rukou. Největší automobilka světa totiž novou generaci modelu Supra dostala do prodeje jen díky spolupráci s BMW. To ovšem vedlo k použití mnichovského motoru i mnichovského automatu (a žádného manuálu), což byla velká facka do tváře fanoušků této legendy. Nové „Zetko“ ovšem vzniklo bez cizí účasti, přichází s vyšším výkonem a navíc s manuálem. Jeho cena má pak startovat na 40 000 USD (cca 870 tisíc Kč), což je pozoruhodně málo - za to se u nás prodává Škoda Kodiaq 1,5 TSI v základní výbavě a pár drobnostmi navíc.

Japonci přitom nechtějí Toyotě Supra konkurovat pouze v přímém směru, ale také v zatáčkách. Novinka má proto vpředu i vzadu tlumiče o větším průměru než předchozí Nissan 370Z, s novou geometrií dorazily i hliníkové dvojité lichoběžníky a elektronické řízení má vylepšit zatáčení o 13 %. Přední náprava pak byla osazena čtyřpístkovými brzdami, zatímco ta zadní dvoupístkovými. Ve všech rozích pak u základní verze Sport nechybí 19palcová kola s pneumatikami o rozměru 245/45.

Krom této varianty se v nabídce objeví také úroveň Performance, u které se velikost kol nemění, v případě pneumatik ale najdeme vpředu kousky o rozměru 255/40 a vzadu 275/35. Mimo to pak nechybí ani mechanický samosvorný diferenciál. Zákazníci pak dále budou moci sáhnout ještě po limitované edici Z Proto Spec, která počítá s žlutými brzdovými třmeny, litými koly s bronzovým povrchem a koženými sedadly se žlutými švy. K mání nicméně bude pouze 240 exemplářů.

Nissan přitom tímto způsobem odkazuje na minulost, konkrétně na legendární Datsun 240Z. Tímto vozem ostatně byla inspirována i silueta novinky, stejně jako její přední LEDková světla. A lehce staromilský je i interiér, ačkoliv se do něj nastěhoval 12,3palcový displej multimédií, a to již jako součást standardní výbavy. Ten pak doplňuje trojice analogových budíků, která zobrazuje tlak a rychlost turbodmychadel, stejně jako napětí celého systému.

Suma sumárum tu máme vrchol linie, která odstartovala již v 70. letech minulého století. A přichází dost možná jako labutí píseň sportovních vozů s objemnými spalovacími motory, jejichž výkon přenáší manuální převodovka. I díky tomu se ovšem dá očekávat velká nevraživost směřovaná do Bruselu. Kvůli stále přísnějším limitům CO2 totiž nové „Zetko“ do Evropy nedorazí, i když tu Nissan dále působí. A nedorazí ani jako Roadster, který by měl kupé následovat s menším odstupem.

Můžeme už jen dodat, že kromě manuálu bude zákazníkům k dispozici také devítistupňový automat, který má vylepšit sprinty na stovku. S konkrétními časy se ovšem značka ještě nepochlubila, ostatně prodej má odstartovat až v příštím roce. Vyjma dvou převodovek a dvou úrovní výbavy pak bude k dispozici i trojice jednolitých barev exteriéru, stejně jako šestice dvoubarevných variant. Jen bohužel nikoliv pro nás.

