Naděje pohasla, 3 500 zaměstnanců kdysi pyšné evropské továrny Fordu má padáka, nezbude z ní nic před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Postupně gradující, ve své podstatě tragický příběh dospěl svého smutného rozuzlení. Kdysi největší továrna Fordu v Evropě končí a nezbude z ní ani nic srovnatelného. Tisíce zaměstnanců si tak k poslednímu dni letošního roku bude muset sbalit fidlátka.

„Tragedy in the making”, těmito slovy zhodnotil situaci kolem továrny Fordu v německém Saarlouis už před několika léty jeden můj anglicky hovořící kolega. I když tehdy nikdo nemohl s jistotou vědět, že to tak dopadne, slova o „vznikající tragédii” se nakonec bohužel ukázala být naprosto přesnými.

Nevíme, do jaké míry jsou vám fakticky známé tak vzdálené automobilové reálie, ale sárská fabrika modrého oválu je symbolem svého druhu. Vznikla jako jedna z největších továren automobilky na světě a největší v Evropě, které automobilka po dekády svěřoval výrobu svých největších prodejních hitů pro starý kontinent. Začalo to v roce 1970, kdy z tamních výrobních linek začaly sjíždět první z více jak 6 milionů Escortům a význam fabriky se nezmenšoval ani v novém miléniu. Tehdy dostala na starosti výrobu klíčového Escortu, v roce 2025 ale tento příběh skončí prakticky ničím.

Že se taková věc může stát, jsme psali naposledy v lednu, kdy bylo definitivně potvrzeno, že továrnu nechtějí ani Číňané, ani nikdo jiný. Byla to ale jen poslední kapka do kýble zmaru, který se začal plnit už o dva roky dřív po absurdním rozhodnutím Fordu vsadit vše na elektromobilu. Nyní to přeteklo, Ford vzdal snahu o konstruktivní řešení a zbylým zaměstnancům továrny oznámil, že skončí s momentem, kdy na místě skončí výroba samotného Focusu - podle všeho k 31. prosinci tohoto roku.

Informují o tom kolegové z Automobilwoche, podle nichž došlo na definitivní vyřešení celé věci s německou odborovou organizací IG Metall. Té nezbylo než akceptovat, že v továrně v Saarlouis přijde zhruba 3 500 lidí o práci v momentě, kdy se za produkcí Focusu zavře voda.

IG Metall informuje, že i poté zůstane na místě zaměstnáno kolem 1 000 lidí, co tam ale budou dělat, nikdo neví. A nezdá se, že by si s tím odboráři lámali hlavu, podle nich je to hlavně trest pro Ford. „Nebyli jsme schopni dosáhnout optimálního výsledku jednání, takže jsme zvolili druhou nejlepší možnost: Udělali jsme pro Ford rušení pracovních míst co nejdražší,” řekl k věci regionální šéf IGM.

Do svého finále tak dospěla roky trvající sága, která začala nesmyslným zaříznutím modelu Focus coby stále jednoho z potenciálně nejlépe prodávaných Fordů kontinentu, po kterém následovala snaha továrnu předat „as is” některé z jiných automobilek. Když se to nepovedlo, chtěl ji Ford prodat i se zaměstnanci firmě z jiného oboru. Ani to se ovšem nepovedlo, a tak nezbylo než přistoupil k aktuálnímu kroku a éru výroby Fordů v Saarlouis uzavřít výše popsaným způsobem.

Je to smutné? Jistě, víc než to nás ale mrzí, jak je to zbytečné. Ford si strčil pistoli do pusy, mačká spoušť a doufá, že výsledkem bude skvělý nový život? Existuje lepší definice slova „naivita”?

V Saarlouis ještě pořád stojí jedna z velkých fabrik Fordu, pohledem někdejšího počtu zaměstnanců a objemu výroby šlo o jednu z největších vůbec, byla to pýcha evropské divize automobilky. Na kahánku měla dlouho, teď to má prakticky spočítané i s naprostou většinou zbývajících zaměstnanců. Foto: Ford

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.