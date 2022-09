Nastal začátek konce. Německá ikona po šesti generacích končí bez nástupce, další budou následovat před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

Po předchozích informacích bylo jasné, že k tomu dříve nebo později dojde, první takové oznámení ale přichází přece jen rychleji, než jsme doufali. Legendární sportovně-luxusní supersedan Alpiny jménem B7 je minulostí, vyroben byl poslední kus.

Před dvěma týdny se Andreas Bovensiepen, jeden ze šéfů Alpiny, pokusil vysvětlit, proč automobilka z Buchloe v během tří let skončí. Jeho slova byla smutná, ale současně tak trochu zbytečná, neboť každému se špetkou zdravého rozumu muselo být dávno jasné, odkud vítr fouká. Důvodem jsou stále přísnější regulace EU, kterým malí výrobci již nezvládají rozumně čelit. A tak značka Alpina přejde pod BMW, ovšem skutečně jen jako značka pro nejspíše luxusní modely vznikající uvnitř automobilky. Samotná továrna Alpiny a další zázemí budou sloužit pro udržování existujících vozů při životě.

Dalo se tedy předpokládat, že při konci Alpiny v její tradiční podobě k poslednímu dni roku 2025 už mnoho nových modelů neuvidíme. Přesto jsme doufali, že na nějaké ještě dojde, po dnešku to tak ale nevypadá. Alpina docela potichu zveřejnila krátkou tiskovou zprávu, podle níž byla definitivně ukončena výroba jedné z ikon značky, vrcholného modelu B7.

Tato limuzína se ve výrobním programu Alpiny objevila již v roce 1978, zpočátku nicméně byla založena na BMW řady 5. První přepracovaná řada 7 pak dorazila až v roce 2001, zatímco s dosud nabízeným provedením automobilka přišla před šesti lety. Evropské a americké klientele v Buchloe nabízeli pohon zadních či všech čtyř kol, pokaždé v kombinaci se 4,4litrovým osmiválcem twin-turbo naladěným na 608 koní. Alpina nicméně vyrukovala i se čtyřlitrovou verzí pro čínský trh a také s variantou s volantem na pravé straně.

Je tedy zjevné, že automobilka viděla v limuzíně nemalý potenciál, ani ten ale nestačil k tomu, aby postavila novou B7 na bázi nové generace řady 7, třebaže by ji déle než tři roky nevyráběla. Roli zde jistě hrálo i to, že současná generace řady 7 totiž na evropský trh dorazila zatím jen v elektrickém provedení. A jakkoli se nabídka posléze zahustí, čistě spalovací agregáty asi již na starém kontinentu nabízeny nebudou. Alpina by tak musela investovat nemalé peníze do technologie, do které investovat ani nechce, a proto s B7 končí.

Model B7 je tedy minulostí, a tak je prakticky jasné (zatím jde jen o neoficiální informaci), že žádný skutečně nový model Alpiny už nepřijde. Vyrábět se dále budou stávající verze řad B3 a B4, do konce výroby bude pokračovat aktuální B5 atd. Jakmile se výroba toho či onoho vozu zastaví a přijde jeho nástupce, Alpina už se účastnit nebude. Když jsme tedy před oněmi dvěma týdny naznačovali, že na nákup nové Alpiny máte ještě tři roky, poněkud jsme se přepočítali - aspoň jeden model tak dlouho v prodeji vydrží, většina ale postupem času „odpadne”.

Jak jsme již zmínili, ryzí novinky již nemůžeme očekávat, přijdou pouze dílčí modernizaci ve stylu té, kterou aktuálně dostal model XB7. Nezbývá nic jiného, než zamáčknout slzu, a jen v rychlosti zmínit, že nedávno odhalené vrcholné SUV dostalo do vínku čelní splitter a nový zadní nárazník nalakovaný stejnou barvou jako zbytek karoserie. Nechybí ani litá kola v klasickém vícepaprskovém designu, přičemž poněkud překvapivě nabízí Alpina již ve standardu 23palcové provedení obouvající pneumatiky Pirelli o rozměru 285/35 a 325/30. Na přání nicméně zákazníci mohou dostat menší 21palcovou velikost kol.

Interiéry jsou v případě Alpiny vždy spíše osobitější záležitostí, nově je nicméně na výběr větší selekce dřevěných dekorů. S těmi pak koresponduje kožené čalounění spárované s ozdobnými zelenými a modrými švy, což jsou tradiční barvy značky. Ta se podívala i do motorového prostoru, kde nadále pracuje 4,4litrový osmiválec se dvěma turby. Jeho točivý moment pak sice zůstal na 800 Nm, nyní je však k dispozici v širším pásmu otáček.

Nová řídicí jednotka nicméně navýšila výkon vůči dosavadní verzi o 18 koní na celkových 639 kobyl. Výrazně se tak prohloubila propast mezi verzí od Alpiny a vrcholným BMW X7 M60i, jenž produkuje 530 koní a 750 Nm. Novinka tak zvládá sprint na stovku za 3,9 sekundy, tedy o tři desetiny rychleji, nejvyšší rychlost 290 km/h však zůstala zachována. Dosáhnout ji navíc můžete jen na oněch jednadvacítkách, s třiadvacítkami je spojeno nižší tempo.

Alpina B7 po šesti generacích končí, takových oznámení čekejme v následujících letech řadu. Foto: Alpina



Ryzí novinky tedy už nepřijdou, inovace budou představovat už jen modernizované modely jako čerstvě faceliftované SUV XB7. To disponuje 4,4litrovým osmiválcem, jehož výkon byl navýšen na 639 koní. Foto: Alpina

Zdroj: Alpina

Petr Prokopec

