Nástupce Lamborghini Huracán byl natočen při testech na silnici, pod kapotou nezůstane kámen na kameni

/ Foto: Lamborghini

Jedna éra Lamborghini očividně skončila. Proslulé mohutné motory o spoustě litrů objemu a ještě větším počtu válců jsou minulostí, nástupce Huracánu stejně jako větší Revuelto přepřahá na kontroverzní techniku.

Letos v prosinci uběhne už deset let od chvíle, kdy Lamborghini publikovalo vůbec první snímky modelu Huracán. Ten stejně jako předchozí Gallardo vyfasoval atmosférický desetiválec, se kterým byl spjat před faceliftem i po něm. Pohonná jednotka roztáčela všechna či pouze zadní kola nejen základním variantám, ale rovněž speciálním a limitovaným edicím. Jednou z těch posledních je Huracán Tecnica 60 Anniversario, jenž slaví šedesáté výročí založení značky. Od výchozí kupé se však liší v podstatě jen „barvičkami“.

Automobilka nedávno oznámila, že výroba modelu Huracán v příštím roce skončí. Pokud si ovšem jeden kousek chcete objednat, máte smůlu, veškeré výrobní kapacity jsou už rezervované. Na Huracán tak v podstatě už můžete narazit jen v autobazarech či na aukcích. S propadem ceny však u nejnovější produkce příliš nepočítejte, u té limitované je pak vlastně již předem jasno, že do kapsy budete muset sáhnout hlouběji než dosavadní majitel. Stojí za tím i chystaný nástupce.

Stejně jako se větší dvanáctiválcový Aventador dočkal hybridního nástupce, tak kombinace spalovacího a elektrického ústrojí čeká i chystaný menší model značky. Revuelto nicméně alespoň setrvalo u atmosférického V12. Desetiválec se však vrátit nemá, a to ani v přeplňované formě. Místo toho zřejmě bude nahrazen koncernovým osmiválcem, nejspíše pak stejnou čtyřlitrovou jednotkou, jaká pohání i SUV Urus. Doplněna však rovněž bude plug-in hybridním ústrojím.

Je otázkou, zda nástupce Huracánu dostane do vínku stejně malé baterie jako jeho příbuzný, který si musí vystačit s 3,8 kWh a desetikilometrovým dojezdem. Jisté nicméně je, že změny v rámci techniky vyústily také v některé podstatné designové novinky. Tak jako Revuelto totiž i tato novinka počítá s posunutím výfuku do horní poloviny zádě, jen tentokrát u toho nejsou dvě koncovky, nýbrž jediná. Spodek pak okupuje rozměrný difuzor.

I přes menší počet válců a nižší objem se nicméně nové Lambo po vzoru většího sourozence vydá do vyšších výkonových sfér. V případě Huracánu se končilo na 640 koních, plug-in hybridní ústrojí by ovšem mělo nabídnout dalších zhruba dvě stě navíc. To je jistě vítané, jakkoli tu bohužel máme i stinnou stránku celé věci. Stejně jako nabralo na hmotnosti Revuelto, lze čekat více kil i od menšího vozu. Hmotnost navíc bude ale věčná, na rozdíl od dodatečného výkonu.

Huracán Tecnica 60 Anniversario je jednou z posledních rozlučkových edic. Automobilka navíc již potvrdila, že veškeré volné výrobní kapacity jsou až do skončení produkce zabrané. Pokud byste tedy zatoužili po zcela novém desetiválcovém voze ze Sant'Agata Bolognese dle svých vlastních představ, máte smůlu. Foto: Lamborghini

Zdroj: CarSpyMedia@YouTube

