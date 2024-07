Nechutně těžké nové BMW M5 s karbonovými továrními doplňky je jako tlouštík, který popíjí dietní colu před 6 hodinami | Petr Miler

BMW jako by se pokoušelo dát nové M5 za každou cenu ránu z milosti. Volba barevného schématu prezentačního vozu je značně kontroverzní, neboť dává na odiv jeho vizuální otylost, zvolené doplňky pak podtrhují tu fyzickou.

Od nové M5 jsme vzhledem k předchozím únikům nečekali nic krásného, dočkali jsme se ale skutečně mimořádného nesmyslu. Nechme nyní stranou, jak auto vypadá, že je kvůli sezení jednou zadnicí na dvou židlích nemístně vysoké, tím hlavním problémem je, že absurdně těžké a rozumně to nedokáže vysvětlit ani šéf BMW M. Ten dokonce tragikomicky tvrdí, že jde o to nejlepší, co dnes v Mnichově umí udělat.

Nevěříme tomu, umí udělat víc, ale nechtěli udělat víc. Snažili se vytvořit auto, které vyjde vstříc normám nutícím automobilky do minimalizace papírových emisí CO2 a nebude pro zákazníky nepřijatelným elektromobilem, spojili ale nevýhody elektrického i spalovacího pohonu do jednoho skoro 2,5tunového celku, který je i krátkodobě pomalejší než předchozí generace téhož auta. A jak zní? To je komedie sama o sobě. Přidejte si citelné zvýšení ceny a musíte na tento vůz hledět s rozpaky, i když se na vašem spodním prádle skví modro-bílá vrtule německé automobilky.

Zní to krutě, ale může být ještě hůř? Bohužel může. Stačí na tohle rozpačité auto navléknout kostým čmeláka a tvářit se, že díky stylizovaným křídlům začne létat. Přesně to udělalo BMW, když vůz oháklo do žluté karoserie s černými doplňky M Performance Parts, které mají snižovat jeho hmotnost.

To nejspíš i dělají, ale o kolik? O 37 gramů z 2,5 tuny? Tak nějak to bude, protože na auto lze nyní přikoupit věci jako dvoudílný přední splitter, výraznější nástavce prahů, větší zadní spojler nebo upravený difuzor. Je tu také jiný kryt antény a víčko palivové nádrže. Všechny díly jsou nepřekvapivě vyrobeny z karbonu, přesněji CFRP, karbonem vyztuženého plastu, takže nějaký ten gram hmotnosti uberou, oněch 37 g ale může být moc.

Vedle těchto doplňků tu máme upravené koncovky výfuku z titanu a uhlíkových vláken, samotný výfukový systém ale zůstává původní. K dispozici budou i nové typy kol, ale až od příštího léta. Interiér je oproti tomu možné začít šperkovat hned, mimo podlahový koberečků s kontrastním prošíváním a pouzdra klíče z černé kůže Nappa ale na výběr nic není.

Ceny zatím BMW nezveřejnilo, ale jistě nebudou nízké, oháknout em-pětku do těchto věcí snadno bude stát statisíce. Přidejte si k tomu, jak monstrózně vypadá ve výrazné žluté a jak těžká navzdory jakékoli dietě je a máte před sebou jednu velkou absurditu. Je to jako tlouštík srkající dietní colu, zatímco do sebe cpe jeden hamburger za druhým - ano, je to lepší než nic, ale nemá šanci to cokoli podstatného vyřešit. Spíš to problém podtrhuje.

