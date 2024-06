Nejdražší Ford Mustang historie zná své ceny pro Evropu. Jsou ještě brutálnější než jeho vzhled, navíc je tu pár „ale” před 3 hodinami | Petr Prokopec

Mustang musí mít záplavu opravdu věrných fanoušků, pokud tohle všechno snesou. Už americká cena v přepočtu 7,5 milionu korun je bláznivá, v Evropě ale může být i skoro dvakrát vyšší. Navíc ani ta vám auto s jistotou nekoupí a už vůbec nezajistí, že s ním budete moci na silnici.

Pokud lze jedním slovem shrnout náš dojem z Fordu Mustang GTD, tedy nejdražšího a nejrychlejšího muscle caru modrého oválu, pak je to adjektivum „brutální”. Tohle auto brutálně vypadá, má brutální techniku, kterou dává na odiv kolemjdoucím, dostal na svou cenu brutálně lacinou kabinu, má v USA brutální cenu 325 tisíc dolarů (cca 7,5 milionů korun) a jeho výrobce ke všemu zachází s případnými zájemci o tento vůz stejně brutálně jako v případě supersportovního GT.

Je to všechno? Ale kdeže. Dosud jsme o tomto autě mohli mluvit jen v případě jeho provedení pro USA a Kanadu, kde už mají dokonce uzavřeno první kolo rezervací, nyní může Fordu zasílat své žádosti o koupi GTD i zbytek světa. Známe tedy ceny auta rovněž pro Evropu a - to byste neuhodli - jsou ještě brutálnější než kdekoli jinde.

Nečekali jsme nic krásného ale tohle je opravdu síla. I když lze ocenit, že se Mustang GTD nabízí i v Česku, asi jen málokdo bude mít chuť se značky doprošovat, aby jí mohl poslat na konto 9 205 000 Kč doufajíc, že mu vyčlení jeden z dostupných exemplářů. Na druhou stranu, ještě hůř jsou na tom Rakušané, kde vůz vyjde na 525 500 Eur (13 milionů korun). Nizozemci si pak „nevrznou“ bez 476 800 Eur (11,8 mil. Kč).

S trochu lepší politikou jsou spojené trhy jako Německo či Rumunsko, kde GTD shodně startuje na 359 900 Eurech (8,9 mil. Kč). V případě Dánska se již šplhá na 2 840 375 DKK (9,4 mil. Kč), Norové pak stejně jako již zmínění Nizozemci musí sáhnout do kapsy pro 5 479 000 NOK (11,8 mil. Kč). Ostatní země se pak zhruba trefují mezi tyto mantinely, pod oněch 8,9 milionu korun se tedy na starém kontinentu nemíří, stejně jako je maximem rakouských 13 mil. Kč. Podstatné zdražení cestou přes oceán ovšem není tím jediným a možná nakoec ani tím hlavním problémem, je tu ještě pár „ale”.

To, že vám Ford ani s takovou sumou v igelitce nemusí auto prodat, už jsme zmínili, i když tak ale učiní, můžete být z pořízení auta snadno smutní. Ford totiž uvedl, že GTD aktuálně teprve prochází homologačním procesem. Jeho výsledek automobilka nechce předjímat, nicméně již upozornila, že v některých evropských zemích nakonec nejdražší Mustang historie ani nemusí být možné legálně používat v silničním provozu. Znamená to, že zaplatíte několik milionů korun za auto, se kterým ani nebudete moci na veřejné silnice. A aby toho nebylo málo, převzetí se bude vždy odehrávat výlučně ve Španělsku. Je tedy jedno, kde v Evropě bydlíte, tak jako tak vás čeká výlet na jihozápad.

Výroba vozu pro Státy a Kanadu má odstartovat ještě letos, v případě zpoždění pak nejpozději na počátku příštího roku. Kusy pro Evropu pak z montážních linek začnou sjíždět na jaře 2025, Ford ale dosud neupřesnil, kolik aut ročně pro jaký region vznikne. Výroba ale bude extrémně limitovaná, pročež jen z Ameriky má modrý ovál dost žádostí na to, aby ponechal GTD ve výrobě až do roku 2026. Odmítnutí se tak zjevně dočká nemalé množství lidí.

V důsledku toho asi můžeme počítat i s poprodejním divadlem po vzoru již zmiňovaného GT. V jeho případě totiž Ford vpašoval do kupní smlouvy klauzuli, ve které lidem zakazoval přeprodej vozu během dvou let od převzetí. Jak k tomu přistoupí kupci, ukáže až čas, my aktuálně dodáme už jen tolik, že Evropané mají čas na podání svých žádostí do 19. července. Kdy se dozví, zda v jejich zemi může GTD na silnice či pouze na okruhy, značka ale již znovu neupřesnila. O to tragikomičtěji ale celý proces nakonec vyznívá.

Modrý ovál totiž jako nakonec lidem říká: Vykreslete nám, jaký jste fanoušek značky, a my vám časem možná prodáme klidně za 13 milionů auto, které bude velmi pravděpodobně pomalejší než Porsche 911 GT3 RS za zlomek ceny. A možná s ním ani nebudete moci opustit garáž. To je brutální, že?

Mustang GTD působí lákavě, nicméně stejně tak i nadmíru kontroverzně. Modrý ovál za něj chce víc peněz než Porsche za 911 GT3 RS. Německý sporťák přitom má registrační značky jisté, ten americký se ale v některých zemích možná podívá jen na okruhy. Foto: Ford

Petr Prokopec

