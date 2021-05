Nejdrsnější autobus světa od české firmy se ukázal v novém, s dieselem 6,9 zvládá i toto před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Torsus

Autobus je stroj, od kterého očekáváte spíše něco jako laskavou náruč, tento je drsný v každém ohledu. Nakonec je ale takový hlavně cílem zajistit komfort posádce, laskat jí má v +60 i -10 stupních Celsia.

Česká republika patří mezi největší automobilové velmoci, na starém kontinentu jsme pak absolutní jedničkou v rámci procentuálního počtu lidí, kteří se výrobě aut věnují. Stojí za tím samozřejmě v největší míře Škoda, nicméně opomíjet nesmíme ani továrnu Hyundai v Nošovicích, společný podnik Toyoty, Peugeotu a Citroënu u Kolína nebo fabriky řady významných světových dodavatelů automobilových komponentů. To ale zdaleka není vše, činná je zde také spousta místních firem a jednu z nich si dnes připomeneme.

O značce Torsus byla řeč už vícekrát, a tak jste možná pochytili, že není ryze česká. Její sídlo je v Praze, ovšem výroba probíhá na Slovensku a jde o společnost založenou a vedenou Ukrajincem Vachtangem Džukašvilim, jemuž je velkou oporou a pravou rukou Julia Komičova, taktéž z Ukrajiny. To ale není až tak podstatné, hlavní je její off-roadový autobus Praetorian, kterým firma oslnila celý svět coby nejdrsnějším strojem svého druhu vůbec. A právě ten se nyní představil v novém provedení pro rok 2021.

Za základ mu nadále slouží šasí automobilky MAN, které pochází také srdce vozu, turbodiesel o mohutném objemu 6,9 litru a šesti válcích, který produkuje až 240 koní výkonu a 925 Nm točivého momentu. O přenos na všechna čtyři kola se stará poloautomatická převodovka ZF a ačkoli prioritou jsou výlety do nehostinných míst, maximálka vrcholí na slušných 117 km/h.

Praetorian má opravdu velkorysé nájezdové úhly vpředu (32 stupňů) i vzadu (26 stupňů). Mimo to s ním můžete i do vody, brodivost je totiž 900 mm. Světlá výška narostla na 34 cm, zatímco třísetlitrová palivová nádrž je zárukou, že se vrátíte i z hodně dlouhých štrek. Při maximální přípustné hmotnosti 13,5 tuny off-roadový bus Torsusu asi nebude patřit mezi nejúspornější vozy na trhu, ale o to tu nejde. Schopnost zvládat až 33% stoupání nebo náklon skoro 34°, jak můžete vidět i na jedné z fotek níže (což je na autobus skutečně obdivuhodné), o to tu jde.

Pro bezpečnější jízdu v noci je nyní vůz vybaven novými LED světly o intenzitě až 4 100 lumenů. Uvnitř je možné počítat s 35 místy k sezení, jež jsou vybaveny tříbodovými pásy. Vnitřek dále nově disponuje hasicím systémem, který má ochránit celou posádku před případným požárem a k dispozici jsou také pneumaticky ovládaná stupátka pro snazší nastupování či vystupování. Možností konfigurace interiéru je ale nespočet - čtecí lampičky, DVD s reproduktory integrovanými do zavazadlového roštu nad hlavami nebo střešní „zahrádka“ jsou jen jedněmi z možností rozšíření využitelnosti vozu.

Pozornost si zaslouží také ventilační systém, který byl testován v australských pouštích. Podle Torsusu dovoluje vychladit kabinu z 60°C na 29° během pouhých třech minut a na 20° během 15 minut i s 35 lidmi na palubě. Klimatizační jednotka umí navíc v případě potřeby chladit také motor a ani nízké teploty vozu potíž nedělají. V -10°C dokáže zajistit uvnitř znovu ideálních 20°C.

Cena za takový stroj odpovídá jeho možnostem, a tak se nelze divit, že základní verze startuje na 4 milionech Kč. To je ale skutečně jen začátek, špičkové varianty s příplatky nemají problém atakovat cenovou hranici 10 milionů Kč. Útěchou budiž, že standardem je vždy dvouletá záruka bez omezení počtu km, kterou lze prodloužit za příplatek až na šest let. V takovém případě je ale maximální nájezd omezen půl milionem kilometrů.

Praetorian je extrémní jako off-roadový autobus české značky Torsus. Nyní se dočkal inovací pro rok 2021, aby k už tak pozoruhodným schopnostem přidal další. Foto: Torsus

Zdroj: Torsus

