Nejlevnější elektromobil Evropy už není Dacia, její pokořitel někde nestojí skoro nic

Žádná automobilová paráda to není, ale za cenu blížící se 0 Kč lze snést leccos. Pochopitelně, za takové peníze bude vůz k mání v zemích s vysokými dotacemi, jako je Německo či Francie.

Není tomu dlouho, co jsme se opětovně věnovali nově příchozí Dacii Spring. Ta chce být nejlevnějším elektromobilem v Evropě, v Německu nicméně startuje na 20 490 Eurech (cca 533 tisíc korun). O láci tedy nejde ani v tom nejbláhovějším snu, k tomu jsou zapotřebí velkorysé vládní dotace. Po jejich započtení jste rázem na 10 920 Eurech (284 tisíc Kč), což je již snesitelnější částka. Byť je třeba, abyste v tu chvíli zaveleli k mnoha ústupkům, neboť dynamika není ani na úrovni letité Škody 120 a interiér působí lacině i na Dacii.

Ještě než ale byla známa cena rumunského elektromobilu, který vznikl přepracováním čínského Renaultu City K-ZE, naznačili jsme, že Spring nakonec může ostrouhat. A tak se skutečně i stalo. Do Evropy totiž dorazil další vůz s alternativním pohonem, jenž byl původně určen pouze největšímu trhu světa. Řeč je o 2 917 milimetrů dlouhém Wulingu Hongguang Mini EV, který se nyní začal prodávat na starém kontinentu. Nikoliv však pod svým názvem, místo toho jej v showroomech najdete jako Dartz Freze Nikrob.

Toto pojmenování možná působí poněkud krkolomně, navíc oficiálně se obejde bez Dartzu. Lotyšská automobilka chce totiž malý elektromobil co nejvíce separovat od svých obřích a drahých SUV. Na voze přitom spolupracovala s místní karosárnou Nicrob, jejíž název taktéž nebyl opomenut. Freze Nikrob se totiž nesestavuje ve svém rodišti, místo toho jsou do Lotyšska zasílány jednotlivé komponenty a z nich následně sestaven o trochu jiný vůz. Na rozdíl od originálu totiž novinka užívá třeba úspornější LEDky.

Jakkoliv tedy Nikrob zůstane u stejné techniky jako Wuling, ony inovace měly navýšit jeho dojezd až na 200 kilometrů, což je o osminu více než u originálu. Nejedná se pochopitelně o nic světoborného, nicméně při dané ceně ani není divu. Lotyšský elektromobil totiž startuje na 9 999 Eurech (259 tisíc Kč), což je nižší cena než u Dacie, a to dokonce ještě před započtením dotací. Pokud si přitom uvědomíme, že ty mohou v Německu činit až 9 570 Eur (248 tisíc Kč), Nikrob se bude pomalu rozdávat zadarmo.

Zdarma byl přitom svého času v Německu i Renault Zoe, nicméně v jeho případě šlo pouze o dvouletý operativní leasing. Po vypršení smlouvy jste tedy vůz museli vrátit, to ovšem v případě lotyšské novinky nemusíte. Skutečně zde tedy díky dotacím máme bezkonkurenční nabídku, jakkoliv je pochopitelné, že v takové chvíli zkrátka musíte sklapnout podpatky a neremcat nad ještě horšími vlastnostmi, než jaké nabízí zmiňovaná Dacia.

V prvé řadě tu totiž máme vzadu usazený elektromotor o výkonu pouhých 18 koní a točivém momentu 86 Nm, s nimiž je možné dosáhnout nejvyšší rychlosti 100 km/h. Jak dlouho akcelerace trvá, neuvádí ani Lotyši, ani Číňané, s ničím bleskurychlým však nepočítejte. Stejně jako nelze u základní verze počítat s udávaným dojezdem, neboť baterie v té chvíli mají kapacitu pouze 9,2 kWh. Na jedno nabití s nimi tak urazíte jen normovaných 120 km.

Pokud chcete onen dvousetkilometrový dojezd, potřebujete již 13,8kilowatthodinové akumulátory. Ty jsou součástí výbavy Luxury, za tu je ovšem třeba zaplatit 14 999 Eur (388 tis. Kč). Znovu jde pochopitelně o částku bez dotací, po jejich započtení jste tak v podstatě opětovně u sumy, která zruinuje rozpočet málokoho. Není tedy divu, že Freze Nikrob míří po Lotyšsku v prvé řadě právě do Německa, stejně jako do Francie a Norska.

Lze už jen dodat, že Dartz nabízí plnou IT podporu a dodávku náhradních dílů do týdne od jakéhokoliv problému. To je ve výsledku poměrně odvážné tvrzení s ohledem na to, jak velký je momentálně zájem o výchozí Wuling. Ten přišel na trh loni v červnu a ve druhém pololetí byl již druhým nejprodávanějším elektromobilem světa. Letos však již dokázal překonat i Teslu. Tomu se při ceně 28 800 yuanů (97 tisíc Kč) ani nedivíme.

Freze Nikrob se od výchozího Wulingu Hongguang Mini EV liší pouze v detailech. Nicméně i takové drobnosti jako nahrazení halogenů LEDkami přineslo vyšší dojezd než u originálu. Vůči němu ovšem lotyšská kreace stojí více než dvojnásobek. Ovšem před započtením dotací, které jeho cenu kupříkladu v Německu sráží téměř na nulu. Foto: Dartz

