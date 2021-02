Nejlevnější velký kombík Evropy bude dál za hubičku, i absolutní vrchol přijde na 284 tisíc před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Už se oficiálně vyrábí, o cenách se ale zatím jen spekulovalo. Teď jejich rámec prozradil jeden z dealerů značky, v prodeji by se pak měla inovovaná Lada Largus objevit v březnu.

Kdo si chtěl koupit co největší kombík a dát za něj co nejméně peněz, měl v Evropě na výběr po léta na výběr jediné auto - Dacii Logan MCV. Opravdu velký, až sedmimístný vůz na pomezí kombíku a MPV nabízel spoustu prostoru za málo, loni ale skončil bez nástupce. Nový Logan sice existuje a už si jej můžete koupit i u nás, jenže je to jen sedan, kombík už dorazit nemá. Těm, kteří by chtěli více místa, nabídne Dacia výhledově nový Renault Express s rumunským logem, to ale bude jiné auto spíše na pomezí MPV a dodávky.

Vypadalo to tedy, že s nejlevnějším velkým kombíkem starého kontinentu je konec, nakonec ale žije dál. Má to ovšem háček - nejde vysloveně o Dacii. Auto zůstává v prodeji jako Lada Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Ve své modernizované podobě se poprvé odhalila už v prosinci a před pár dny se začala vyrábět, v prodeji ale zatím není. To ovšem neznamená, že si o ni nemůžeme říci více.

Než se k tomu dostaneme, je třeba připomenout, že Largus není obdobou druhé generace Loganu MCV, ale té první. To nutně není na škodu, neboť tento vůz byl extrémem svého druhu. Oproti sedanu se u něj rozvor prodloužil o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je více než třeba u Škody Kodiaq. Auto tak převezlo až sedm pasažérů a při sklopených sedadlech pobralo neskutečných 2 350 litrů zavazadel.

Tyto specifikace by měly u Largusu 2021 zůstat nezměněny, modifikován byl hlavně vzhled. Vůz se dočkal nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Výsledek je citelně odlišný a člověku nemůže uniknout stylizace podle písmene „X“ vlastní všem moderním Ladám. V interiéru byly klíčové prvky jako volant, přístrojový panel, loketní opěrky i sedadla převzaty z Lady X-Ray, takže modernizace je to poměrně rozsáhlá.

Jak jsme již zmínili, auto se začne prodávat nejspíše až na jaře, jeden z dealerů Lady ale předem prozradil, za kolik bude novinka k mání. Do prodeje nejprve vstoupí vrcholná specifikace Cross s výbavou Luxe a sedmi sedadly, která dosud stála 851 900 rubů. Podražit má na 907 tisíc rublů, i to je ale kouzelně málo - v přepočtu jen 259 tisíc Kč. Skromnější provedení budou ještě levnější a na trh dorazí později, naopak absolutní vrchol verze Cross se všemi myslitelnými prvky vyjde pořád jen na 993 tisíc rublů, tedy asi 284 tisíc.

O svůj nejlevnější kombík tedy Evropa nepřijde, s jeho oficiálním prodejem v našich končinách ale bohužel počítat nelze. Individuální dovoz by ale neměl být problematický, takto se k nám z Ruska dá dostat kde co.

Nové oficiální fotky faceliftovaného provedení Largusu 2021 ukazují vůz pořádně i zevnitř, poprvé vidíme také zavazadelník. Foto: AvtoVAZ



Pro srovnání dosavadní Lada Largus, která se od původního Loganu MCV lišila v podstatě jen logy. Zevnějšek je nyní citelně odlišný a také interiér by měl být podstaně inovován. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Auto.Mail.ru

