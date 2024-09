Nejnovější crash testy Euro NCAP prověřily hned 8 vozů, pro Auto roku 2023 skončila zkouška fiaskem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Euro NCAP

Už jsme si zvykli, že prakticky všechna nová auta tradičních značek prochází crash testy s nejlepším možným hodnocením, v tomto kole ale dva modely dostaly čtyři a jeden dokonce jen tři hvězdy. Je jím Jeep Avenger, nedávné Auto roku v Evropě, co za tím vězí?

Vím, že se o rodinné Kie Cee'd se zmiňuji poměrně často. Ne však proto, že bych se jejím vlastnictvím chtěl chlubit, spíš ji beru jako jakýsi referenční bod pro hodnocení některých vlastností „normálních” aut. A nejinak tomu bude i dnes, neboť Euro NCAP přišel s výsledky posledního kola crash testů.

Toho se zúčastnilo hned osm vozů - Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, Jeep Avenger, Renaulty Captur a Symbioz, Subaru Crosstrek a Impreza a Xpeng G6. Všechna auta kromě Francouzů a Jeepu získala pět hvězd. Zástupci země galského kohouta si pak z Bruselu odváží čtyři, ještě hůř na tom pak byl Jeep Avenger. A právě na ten se dnes zaměříme.

Toto 4,1 metru dlouhé SUV bylo vyhlášeno Evropským autem roku 2023, ovšem po stránce bezpečnostní na první pohled může působit jako velké fiasko. Z crash testů si totiž odváží pouhé tři hvězdy, což je dnes nebývale špatné hodnocení. To navíc provází hlasitá kritika generálního tajemníka organizace Michiela van Ratingena. Ten uvedl, že „tyto testy ukazují zjevný nedostatek ambicí na výrobce, který přinesl hezkou řádku inovací v oblasti konstrukce a který přímo míří na rodinný segment. V celém odvětví roste konkurence a Stellantis přijal řadu opatření, aby svým značkám zajistil budoucnost. Bezpečnost by ale jistě neměla být oblastí, na které automobilky šetří“.

Znamená to tedy, že je Avenger pomalu pojízdnou rakví? To ani v nejmenším, přičemž jádro pudla naznačí již výsledky dosažené v jednotlivých kategoriích. Za ochranu dospělé posádky totiž Jeep získal 79 procent, v případě dětí 70 procent, u chodců 59 procent a v rámci elektronických asistentů 53 procent. Dle komentářů testujících pak SUV selhalo „v řadě testů, při kterých mělo být zabráněno kolizím s chodci, cyklisty či motorkáři“, stejně jako není osazeno systémem detekujícím přítomnost dětí na palubě.

Jinými slovy, téměř za všemi nedostatky ze hledat jen absenci elektronických asistentů, které přitom jen zvyšují cenu vozu a na 100 procent fungují snad jen za jasného dne na silnici, která je dostatečně široká a má dokonalý povrch i dopravní značení. Stačí ale zašpiněné senzory a rázem nemusíte mít k dispozici ani autonomní brzdy, ani monitoring jízdních pruhů, ani čelní přednárazový systém, prostě nic. A i když systémy fungují, jak mají, je opravdu na pováženou, zda jsou pro bezpečnost vůbec přínosem, neboť jsou značně omylné. Stavět tedy na této technice verdikty je ze strany Euro NCAP nesmyslné.

Bohužel, dnes žijeme ve světě vzdušných zámků, kde je více než kdy dříve nutné číst mezi řádky. A s tím nám pomůže zmíněná Kia z roku 2012, která pochopitelně taktéž prošla testy bruselské organizace. A odvezla si pět hvězd, přičemž ochrana dospělých byla hodnocena 89 procenty, dětí 88 procenty a chodců 61 procenty, zatímco za ony berličky získala 86 procent. Přitom brzdy za mne nikdo nezmáčkne a jediné varování, kterého se dočkám, je upozornění na nezapnuté pásy.

Je samozřejmě nutné vzít v potaz, že testy Euro NCAP se vyvíjejí. Nicméně asistenční systémy se dnes na celkovém hodnocení podílí až příliš. Když to přitom do vás někdo jiný napálí z boku, nijak vám nepomohou. A pokud jedete třeba po úzké silnici, jsou schopné vás poslat do cesty protijedoucímu vozu, jako to ostatně dělal Ceed třetí generace, který byl ohodnocen pěti hvězdami. Tedy v případě plného balíku oněch berliček na palubě.

Když se přitom na daná hodnocení Jeepu a Kie zadíváme podrobněji, zjistíme, že Avenger je na tom ve většině případů stejně či dokonce lépe. Jedinou výtku lze směřovat ke zhoršené ochraně desetiletých dětí, u nichž je při bočním nárazu větší riziko poranění hrudníku. Při naražení na sloup je pak na tom Jeep dokonce lépe než pětihvězdičkové Audi. Jenže to má berliček více než dost, což mu v Bruselu vysloužilo dostatek odpustků.

Suma sumárum se tak Euro NCAP podobně jako třeba politici dostává stále více mimo realitu. Tím si však organizace jen pod sebou řeže větev, neboť na jakékoliv další výsledky budeme nahlížet ještě skeptičtěji než dosud. Až jim nakonec nebude přisuzovat váhu nikdo jiný než marketingová oddělení automobilek. Klientela oproti tomu bude brát daleko spíše v potaz to, že Avenger startuje na příjemných 499 900 korunách. Bez asistentů, které řada lidí nepotřebuje a ani neocení.

Hodnocení Jeepu Avenger ze strany Euro NCAP není nepříjemnou vizitkou pro americkou značku, nýbrž pro bruselskou organizaci. Ta totiž začíná být stejně mimo realitu jako tamní politici. Foto: Euro NCAP

Zdroj: Euro NCAP

Petr Prokopec

