Nejnovější Dodge zkouší napočtvrté okouzlit „normální" lidi. Stojí málo a vypadá šik, ve skutečnosti je to ale maskovaný „cizák"

Dokážete si představit, že by vám Škoda za 550 tisíc korun prodala novou Octavii se 170 koňmi v plné palbě? V Mexiku něco takového možné je, za nízkou cenou modelu Attitude ale stojí jeho neamerické kořeny.

Dodge je jednou z nejstarších stále fungujících automobilek na světě, založen byl 14. prosince 1900. Letos tedy oslaví 124. výročí. Kolik dalších takových oslav ale ještě bude? Na to nelze bez křišťálové koule odpovědět, neboť stávající nabídka mnoho nadějí nevzbuzuje. V domovských USA navíc není zrovna členitá, neboť ji tvoří pouze Charger, který je zatím k mání jen s elektrickým pohonem, a dvě SUV Hornet a Durango. V prvém případě jde ale o přepracovanou Alfu Romeo Tonale, jež mnoho Američanů neoslovuje, druhý vůz se pak vyrábí již 13 let a je pomalu na konci své cesty.

S takovými kartami v rukou lze asi jen stěží pomýšlet na výhru, navíc zatím není známo, že by Dodge již usilovně pracoval na dalších elektromobilech. Ostatně šéf značky Tim Kuniskis musel letos v březnu přiznat, že po dvou dekádách definovaných osmiválci HEMI, nebude nakonec přechod na elektromobilitu tak snadný, jak se předpokládalo. „Viděli jsme, že začínáme mířit do zdi. Takže poté, co jsme celou dobu sešlapávali plyn naplno, jsme na poslední chvíli vytáhli padák,“ řekl doslova.

Automobilka tedy ustoupila od názoru, že nový Charger bude pouze elektrický, jakkoli k mání již bude jen se šestiválci. I to je ale lepší, než mít pouze jedinou - navíc nadšenci odmítanou - volbu. Kromě toho ale Dodge již před časem zavelel k expanzi mimo svou domovinu, kde toho překvapivě nabízí více. Třeba Mexičané si tak od roku 2021 mohou pořídit 4,7metrové SUV Journey, které je nabízeno ve třech úrovních výbavy. Nově navíc tamní portfolio rozšířil sedan Attitude.

Toto označení se v historii značky objevuje již počtvrté, pokaždé však v souvislosti s odlišnou technikou a kořeny. V prvních dvou případech totiž Dodge nalepil svůj znak na Hyundai Accent, ve třetím pak na Mitsubishi Mirage Sedan (my jej známe pouze jako hatchback Space Star). Tento vůz ale končí, načež se americká automobilka musela poohlédnout po novém partnerovi. A volba padla na stejnou značku, která má na svědomí Journey - původně jde totiž o čínské Trumpchi GS5.

Attitude čtvrté generace tak svou dráhu odstartoval jako Trumpchi Empow, a to již v roce 2021. V mezičase došlo na rozšíření nabídky o hybridní model, stejně jako o variantu R, která se dočkala bodykitu vyvinutého tuningovou firmou ABT. Ani jedno z těchto provedení ovšem do Mexika nemíří, k dispozici na tomto trhu bude pouze základní přeplňovaná jedna-pětka. Ta sice produkuje 170 koní, ovšem reputaci značky Dodge neodpovídá ani objemem, ani výkonem.

V tomto ohledu je naopak velmi zajímavé, že nový Attitude by svou ovladatelností měl zůstat věrný historii Dodge. Tvrdit však něco takového u modelu, který s americkou automobilkou vždy měl společné pouze logo, je hodně odvážné. Na druhou stranu, při cenách startujících na 399 900 mexických pesos (cca 476 tisíc Kč) se asi nikdo nebude po původu pídit. Zvlášť když již v základu má 4,7metrový sedan docela slušnou výbavu.

Opravdu přitažlivě pak působí varianta Sport, u které lze počítat s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem místo 7palcového. Zároveň nechybí 18palcová litá kola, střešní okno či sportovní sedadla čalouněná perforovanou kůží. Opravdu rozsáhlý je pak u tohoto stupně výčet asistenčních systémů, které dokonce mají nabídnout semi-autonomní řízení úrovně SAE2. Za to všechno Dodge požaduje jen o 75 tisíc korun více než za základ.

Pokud ve vás ovšem hlavně bezpečnostní technika vzbudila dojem, že by Attitude mohl zamířit rovněž do Evropy, musíme vás prozatím zklamat. Automobilka GAC, pod kterou značka Trumpchi spadá, totiž sice stejně jako další výrobci ze Říše středu již pár let mluví o útoku na starý kontinent, ovšem v souvislosti s tím zmiňuje pouze elektromobilitu. Kvůli vyšším clům i většímu odporu ale dost možná Číňané své záměry přehodnotí.

