Nejnovější Mazda má na přídi skutečně obrovské logo značky, to i Němci budou koukat před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Vypadá to až trochu surreálně, jako nepasující věc, jde ale o oficiální obrázek automobilky. A byť nemůžeme vyloučit, že jde o nepovedené dílo grafika, který se jen snažil zdůraznit značku vozu, zatím vše nasvědčuje tomu, že Japonci brzy pokoří obří třícípé hvězdy Mercedesu i ještě větší ledvinky BMW jedním tahem.

Mazdu má nejspíš každý z nás spojenou s emblémem, který se poprvé objevil v roce 1997. Tehdy se Japonci rozhodli, že doprostřed oválu zasadí křídla, čímž zformují písmeno „M“. Tento motiv pak zjevně oslaví i třicáté výročí, načež bude tím nejdéle sloužícím v historii značky. První snímky chystaného modernizovaného provedení pick-upu BT-50 však naznačují, že dojde na jeho pořádné zvětšení. Dokonce na takovou úroveň, že je třeba se ptát, zda to již není kontraproduktivní. I obří třícípé hvězdy současných Mercedesů i čelní ledvinky některých moderních BMW rázem mohou působit jako směšně malé.

Logo Mazdy se přitom za poslední století měnilo hned několikrát a pokaždé velmi radikálně. To vůbec první je spojeno s rokem 1920, kdy Jujiro Matsuda, technik z Osaky, přišel do Hirošimy a založil zde společnost Toyo Cork Kogyo zabývající se výrobou korku. V té době emblém tvořil červený kruh, který měl uprostřed dělenou horizontální příčku. Dle Matsudy tak bylo odkázáno na jeho snahu přispět světu něčím užitečným. Bohužel však měl tu smůlu, že již na konci 20. let bylo třeba jeho firmu zachraňovat před bankrotem.

O pár let později společnost přepřáhla na těžší průmysl a začala vyrábět nejprve motorizované rikši, než došlo také na první náklaďáky. S těmi dorazil i název Mazda, jenž krom zakladatele odkazoval na Ahuru Mazdu, boha harmonie, inteligence a chytrosti. Souběžně s tím se změnilo i logo značky, které v roce 1934 neslo podobu zdobného nápisu. Tak tomu ale bylo po pouhé dva roky, než došlo ke změně emblému. Ten nový tvořily tři linie tvořící uprostřed písmeno „M“, přičemž značka tím odkazovala na logo svého sídelního města Hirošima.

V 50. letech se automobilka začala daleko více prosazovat také v zahraničí, a proto potřebovala nový symbol, který by ji lépe reprezentoval také za hranicemi. Japonci proto přišli s kruhem, do kterého bylo zasazeno písmeno „m“, vždy s protaženými linkami na začátku a na konci. Pokud jej pak nosily vozy osazené Wankelem, byl onen kruh ještě dále zasazen to trojúhelníku odkazujícího na rotor netradiční pohonné jednotky. Tak tomu bylo do roku 1975, než se značka rozhodla, že znovu použije nápis, jen s přeškrtlým „Z“.

S příchodem devadesátek však Japonci znovu usoudili, že je potřeba mnohem výjimečnější symbol. Jejich ruka však znovu nebyla příliš šťastná, neboť si zvolili diamant se zaoblenými hranami. Jenže tento tvar odkazoval spíše na Renault než Mazdu, proto japonská automobilka již v roce 1992, tedy pár měsíců po debutu původního provedení, přispěchala s novou verzí, kdy se kosočtverec dočkal ještě většího zaoblení hran, přičemž díra v jeho středu již byla oválná kompletně. Onen diamant byl pak více napojen na lemující prstenec.

O pět let později tu ale byla ona další změna, kdy došlo na řešení, které všichni dobře známe a popsali jsme jej výše. A jak jsme též zmínili, měnit se nebude tvar, ale velikost, která na první upoutávce na faceliftovaný model BT-50 působí až směšně obrovsky. Pick-up postavený na bázi Isuzu D-Max dále vyfasuje odlišnou čelní masku, na níž budou navazovat jiná světla. Uvnitř pak bude možné počítat se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem, který bude podporovat 9palcová obrazovka multimédií. Mazda by pak měla v kabině ponechat i řadu fyzických tlačítek.

Po stránce motorické se žádná změna nečeká, ve své činnosti tedy budou pokračovat jak 1,9litrový, tak třílitrový turbodiesel. První nabídne 150 a druhý 190 koní, spárovat pak oba půjde s šestistupňovým manuálem či automatem, stejně jako s pohonem zadních nebo všech kol. Výrobu bude mít dále na povel Thajci, kteří montují i zmíněné Isuzu, cílovým trhem pak hlavně Austrálie. Že by se přitom BT-50 vrátilo také do Evropy, s tím nepočítáme. Ono velké logo by se ale na místních vozech objevit mohlo.

Stávající logo používá Mazda od roku 1997, měnit jej ale zjevně nebude. U chystaného faceliftu pick-upu BT-50 ale podle všeho dojde na jeho dramatické zvětšení - druhá fotka je zesvětlená, ale jinak neupravená. Buď někdo u Mazdy přebral, nebo je ještě pořád možné, že grafik jen chtěl zdůraznit velikostí přítomnost a viditelnost loga na jinak zastřeném obrázku. Uvidíme. Foto: Mazda

Zdroj: Mazda

