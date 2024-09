Nejnovější Škoda vypadá na prvních oficiálních ilustracích lákavě, jen design jí ale úspěch nezajistí před 9 hodinami | Petr Prokopec

Po nemastných a neslaných, navíc polovičatých nových generacích Superbu a Kodiaqu je nový designový jazyk Škody osvěžující. Jenže pod kabátem se skrývá stejná marnost, s jakou koncern VW zkouší prorazit již pět let a momentálně ho akorát táhne ke dnu.

Koncern Volkswagen působí jako člověk, který se nepoučil ani z několika bolestivých nárazů a znovu a znovu se rozebíhá proti té samé tvrdé zdi. Již v říjnu se totiž dočkáme debutu Škody Elroq, tedy elektrického SUV, které má v nabídce značky doplňovat spalovací Karoq. Vůbec poprvé u toho bude nový designový jazyk Modern Solid, stejně jako nová čelní maska Tech-Deck Face.

Jelikož venku jsou první oficiální ilustrace, nemusíme ani spekulovat, co toto označení znamená. Přičemž lze souhlasit i s tím, že Elroq působí (aspoň takto idealizovaně) opravdu dravě a vlastně do jisté míry i lákavě. Máme tu totiž úzká světla, protáhlou masku či patřičně agresivní nárazník. Boky pak mohou zdobit 19- či 20palcová litá kola, zatímco na záď se nastěhoval jak střešní spoiler, tak výrazný difuzor a dramatické vstupy vzduchu.

Jenže co naplat, když pod tím vším bude platforma MEB, tedy elektrická architektura, která nebyla konkurenceschopná ani v době svého debutu, na který došlo před pěti lety. A VW se s ní od té doby neprosadil prakticky nikde na světě. Ani v případě dojezdu, ani v rámci dynamiky nenabízí víc než konkurence, spíš je na tom hůř. Po stránce cenově je ovšem velmi sebevědomý.

Když si pak uvědomíme, že zájem klesá jak o Enyaq, tak třeba o VW ID.4 či ID.5, vážně se nedá počítat s tím, že by Elroq náhle začal prodejní statistiky válcovat. Škoda jej totiž hodlá nabídnout s pakety o kapacitě 55, 63 a 82 kWh, přičemž ten největší je spojen s teoretickým dojezdem 560 km. Verze s pohonem zadních kol nabídnou 170 až 285 koní, u čtyřkolek lze čekat 299 koní.

Lze ale něčím z toho dnes ohromit? Ani ne, jsou to víceméně stejné parametry, s jakými je spojena stávající koncernová nabídka. Nový designový směr pak možná pár lidí osloví, jenže to bude vše. Aby totiž Elroq skutečně mohl zabodovat, musel by být podstatně levnější než Karoq. Lidem totiž primárně nejde o výkon či dynamiku, nýbrž o to, aby s vozem vůbec někam dojeli.

Základní Elroq ale rozhodně nebude stát méně než 700 tisíc korun, přitom disponovat bude ekvivalentem 14litrové nádrže na naftu. S tou toho ale vážně mnoho nezvládnete, na pohyb jen ve městě je ale 4,5metrové SUV vlastně až příliš zbytečné. A protože letos třeba v Praze končí parkování zdarma, budou problémy s tím spojené mnohem větší, než byly u Škody Citigo.

Když si uvědomíme, že mladoboleslavská automobilka v posledních dekádách zařízla několik novinek těsně před dokončením, pak se nelze zbavit myšlenky, že do téže řeky měla vstoupit rovněž. Zvláště když taková Fabia Combi padla za oběť pouhému záměru prosadit velmi přísnou emisní normu Euro 7, která nakonec nic zásadního nemění. V případě Elroqu je zřejmě pořád ta samá zeď příliš lákavá, než aby si do ní škodovka ještě jednou hlavou nebouchla.

Elroq je vyveden v designovém jazyce Modern Solid, kterému lze ukázat palec vzhůru. Jenže je to prakticky jediná oblast, za kterou elektrické SUV může získat podstatné body k dobru. Technikou nepřekonávající konkurenci nemá při očekávané ceně žádnou šanci oslovit masy. Foto: Škoda Auto

