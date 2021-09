Kontroverzní SUV ze Slovenska se ukázalo ve verzi pro EU, je ošizenější než jinde před 3 hodinami | Petr Prokopec

I když pro Evropu bude vznikat jen na Slovensku, museli jsme si počkat řadu týdnů, než se ukázalo právě ve verzi určené evropskému publiku. Vyšší nároky uspokojovat rozhodně nemíní, právě naopak.

Pokud se zadíváte na žebříček zemí sestavený na základě průměrné výšky obyvatelstva, zjistíte, že první pětadvacítku okupují především evropské státy či některé postsovětské republiky. Výjimky existují pouze dvě, na osmnácté příčce je Austrálie a na pětadvacáté pak Nový Zéland. Češi jsou s průměrnými 174,28 centimetry pátí, což znamená, že vzrůstem patříme k nejvyšším na světě. Před námi je pak už jen Dánsko, Estonsko, Lotyšsko a Nizozemsko.

Proč něco takového zmiňujeme? Stojí za tím debut evropské verze nové Kie Sportage. Ta se v globálním provedení ukázala již na počátku června a zaujala hlavně tím, jak zvláštně vypadá. Či kde bude vyráběna, neboť po většině SUV koncernu VW či některých Land Roverech půjde o další esúvéčko ze Slovenska. Tehdy nikoho ani nenapadlo, že by jednotlivé varianty pro různé trhy měly být výrazně odlišné. Korejci se nicméně rozhodli, že překvapí, a proto na starý kontinent poslali vůz s odlišnou délkou, rozvorem a dokonce i vzhledem. Ani v nejmenším však nereflektovali výše zmíněné, místo přidávání totiž ubírali.

Zatímco tedy globální Kia Sportage měří 4 660 milimetrů na délku a počítá s rozvorem 2 755 mm, v případě evropského provedení můžete počítat pouze se 4 515 mm, respektive s 2 680 mm. Kvůli tomuto zkrácení SUV přišlo o zadní boční okénko, jež nahradil masivnější koncový sloupek. Podle výrobce byl vůz uzpůsoben speciálně pro potřeby evropského publika, čímž nejspíše naráží na užší městské uličky a venkovské silnice.

Necháme přitom na vás, zda za to Kie poděkujete či nikoliv. Pokud se ovšem budete cítit ošizenější, naprosto to pochopíme. Koneckonců, globální verze zvládne běžně pobrat do zavazadelníku 637 litrů, ta evropská však pouze 591 l. Ve srovnání s předchozí generací jde sice o posun (+88 l), ovšem i tak lze zkrátka zámořské klientele závidět. Jakkoliv výše zmíněná kapacita je v reálu dostačující a lze ji sklopením sedadel navýšit na 1 780 litrů.

Přesunout se můžeme na druhý konce vozu, tedy pod kapotu. Zde bude na výběr 1,6litrový turbodiesel se 115 nebo 136 koňmi, stejně jako trojice hybridních jedna-šestek. Základní mild-hybrid nabídne 150 nebo 180 čistě benzinových koní, zatímco u středního hybridu a vrcholného plug-in hybridu lze počítat i s elektromotorem. Soustavy pak nabízí 230 či 265 koní a jsou spárované s bateriemi o kapacitě 1,49 resp. 13,8 kWh.

O jízdní dynamice, stejně jako o cenách, se Kia hodlá více rozepsat až blíže k zahájení prodeje, jež je naplánováno na počátek příštího roku. Už dnes ale víme, že zákazníci budou moci dále volit mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým automatem, stejně jako mezi pohonem předních či všech čtyř kol. Dále pak bude k mání černě lakovaná střecha či plejáda 17-, 18- a 19palcových kol lišících se vzhledem či barvou.

Tím jsme prakticky na konci našeho představení, zmínit můžeme už jen škálu jízdních režimů rozšířenou nově o Terrain Mode. Automobilka jej nabízí vůbec poprvé, přičemž byl uzpůsoben pro jízdu na sněhu, v bahně či na písku. Mimo to nechybí elektronicky ovládaný podvozek či dvojice 12,3palcových obrazovek v interiéru, z nichž ta prostřední je spárována s multimédii, která již lze modernizovat online. To je ale pro dnešek skutečně již vše.

Evropská Kia Sportage je kratší než globální provedení, což se projevilo jak na menší kapacitě zavazadelníku, tak na zmenšení prostoru pro nohy zadních pasažérů. Korejci přitom uvádí, že vůz byl navržen přímo pro potřeby starého kontinentu. Foto: Kia

