Nejnovější SUV ze Slovenska zaskočilo základním pojetím interiéru, vrací zpátky čas před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Možná máte pocit, že se díváte na auto z 90. let nebo auto pro některou z rozvojových zemí, ale není tomu tak. Jde o poslední novinku světové automobilky, Kiu Sportage páté generace, akorát v základu.

Na počátku června Kia představila své nejnovější SUV, tedy Sportage páté generace. Vůz, jehož výrobu dostane na starosti slovenská továrna v Žilině, ovšem nebudí takové nadšení jako jeho předchůdce, který byl svého času díky podobné vizáži přirovnáván k Porsche Macan. Místo toho zde máme spíše kontroverzi, a to zejména kvůli odvážně stylizované přídi. Ta se dočkala podivného ztvárnění tygřího čumáku, který rámují světla pro denní svícení připomínající bumerang. Vše pak korunuje průrva pod kapotou a rozměrný otvor v předním nárazníku.

Výtky vůči bočním partiím jsme již nezaznamenali, k zádi se nicméně kritika již opětovně stáčí. Kvůli spodním partiím vyvedeným v nelakovaném černém plastu totiž Sportage působí, jako kdyby se pod stylovou karoserií skrýval mnohem plebejštější vůz. A ve výsledku nejde pouze o exteriér, prakticky stejnou optikou lze nahlížet také na interiér. Stačí se místo dosud jediné odhalené vrcholné výbavy disponující dvojicí 12,3palcových displejů podívat na níže položené stupně.

Pokud totiž nezamíříte na úplný vrchol, ale zůstanete pod ním, je sice nadále možné počítat s rozměrným digitálním přístrojovým štítem, ovšem středová obrazovka se dočkala pořádného zmenšení. Navíc je lemována dvěma kruhovými ovladači, které sice usnadňují volbu hlasitosti či ladění radiostanic, ovšem působí jako pěst na oko. Stále je to však lepší než základní provedení disponující prťavým monochromatickým displejem, které vás vrátí zpátky do 90. let minulého století.

Zákazníci nicméně nebudou vybírat jen mezi odlišnými obrazovkami, ale také mezi standardním a prodlouženým provedením. První počítá s délkou 4 485 milimetrů a rozvorem 2 680 mm, zatímco u druhého lze čekat 4 660 mm a 2 755 mm. Větší model by přitom měl být globálním, menší ovšem bude k mání jen na vybraných trzích. U obou pak bude standardem motor usazený vpředu a pohon předních kol, za příplatek ovšem Kia nabídne také systém 4x4.

V krátkosti pak ještě můžeme nahlédnout pod kapotu, kde nebudou chybět benzinová jedna-šestka a dieselový dvoulitr. V obou případech jde o „chytré“ jednotky z rodiny Smartstream, které doplní hybridy a plug-in hybridy. Na konkrétní specifikace je ale v tuto chvíli ještě brzy. Ve finále tak jen zmíníme, že nová Sportage dostane i volič jízdních režimů Terrain Mode, který automaticky nastaví podvozek na sníh, bahno nebo písek.

Nová Kia Sportage se ukázala i na méně vyumělkovaných fotkách. Podstatný je na nich hlavně pohled na palubní desku základních variant, kde se objevuje buď menší barevný, nebo dokonce ještě menší černobílý displej. Obojí přitom vedle digitálního přístrojového štítu působí jako pěst na oko. Foto: Kia

Zdroj: Kia

Petr Prokopec