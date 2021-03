Volkswagen, který u nás zabila pravidla EU, jinde dokončují v drsné vrcholné verzi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ještě loni si jej bylo možné pořídit i v České republice, teď už jej v cenících Volkswagenu nenajdete. Není to ale tím, že by skončil zcela, minulostí je jen pro EU - jinde Amarok dokončují v jeho nové nejlepší verzi.

Volkswagen Amarok přišel na trh již v roce 2010. Německý pick-up si tedy užívá velmi dlouhého životního cyklu, to ale u pick-upů zase tak nepřekvapí. Bohužel, u nás už je minulostí, a to nikoli kvůli nezájmu, ale kvůli novým pravidlům Evropské unie. Bylo zkrátka příliš složité jim uzpůsobit stávající provedení auta, a tak Volkswagen raději s Amarkem skončil a s odstupem několika let nabídne druhou generaci chystanou ve spolupráci s Forem.

Dnes ale zůstaneme u té první. Jakkoliv starokontinentální provedení skončilo, v takové Austrálii je jasně nejpraktičtější Volkswagen prodáván i nadále. A co více, momentálně je dokončován v nové vrcholné verzi W580, která přitažlivost německého pick-upu jen navyšuje, a to nikoliv pouze zvenčí. Vůz se totiž mimo jiné dočkal off-roadových pneumatik Pirelli Scorpion ATR o rozměru 275/50, s nimiž přichází větší 20palcová kovaná kola.

Tato změna vyústila v rozšíření rozchodu kol, což si samozřejmě vyžádalo také vytaženější blatníky, a tedy agresivnější vizáž. Zároveň však v kombinaci s novým předním zavěšením vedla k navýšení světlé výšky o 40 milimetrů, což vylepšuje průchodnost terénem. Někdejší designér značky Holden Special Vehicles Julian Quincey pak dále navrhl odlišnou čelní masku či lehce modifikovaný nárazník, kromě kterého se Amarok W580 pyšní také grafickými polepy kapoty či boků.

Přepracován byl rovněž motorový prostor, kde nadále najdeme třílitrový turbodiesel, který ale v tomto případě permanentně produkuje až 272 koní (dosavadní vrchol měl 258 koní, 272 dával pouze dočasné při overboostu). Souběžně s tím pak ostatně narostl také točivý moment, a to z 550 na 580 Nm, což se odrazilo i na názvu tohoto provedení.

Australská divize Volkswagenu na této variantě pracovala dvanáct měsíců ve spolupráci s firmou Walkinshaw Performance a jak můžete vidět na fotkách níže, auto při testech nešetřili. Australané navíc získali podporu německé centrály, a tak provedení W580 míří standardně do stálé nabídky, nejde o dodatečnou úpravu či limitovanou edici. Prodej už je v plném proudu, první auta ale zákazníci převezmou v dubnu, to už bude vůz vznikat skutečně sériově.

Lze jen dodat, že součástí hnacího ústrojí je osmistupňová automatická převodovka a pohon všech kol 4Motion. Amarok W580 přitom zvládá zrychlení z klidu na stovku za pouhých 7,8 sekundy, zároveň je však schopen utáhnout přívěs o hmotnosti 3 500 kilogramů. Ceny pak startují na 71 990 AUD (cca 1,2 mil. Kč), přičemž pro prvních 30 zákazníků je připraven bonus v podobě návštěvy továrny a okruhu firmy Walkinshaw.

VW Amarok je právě dokončován ve verzi W580, jenž názvem odkazuje na firmu Walkinshaw Performance a zvýšený točivý moment. Kromě toho se chlubí vyšší světlou výškou či grafickými polepy. U nás ale k mání nebude, jako všechny ostatní Amaroky. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec