Nejprodávanější auta Evropy za rok 2024 zpochybňují teze o všeobjímající popularitě SUV, o alternativních pohonech ani nemluvě před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Aktuální trendy některým typům aut přejí. A někdy ze statistik vyjdou dobře i absolutně, pokud spolu sečtete modely, které spojuje možná základní tvar karoserie. Pokud se ale podíváme na 10 prodejně nejúspěšnějších modelů starého kontinentu, jasně vidíme, po čem většina lidí touží.

Svým dětem soustavně vysvětluji, že peníze, které vydělám, můžu utratit pouze jednou. A že jídlo, pití, oblečení a další životní náklady mají přednost před hračkami. Už to sice chápou, ale i tak logicky zkouší, zda se náhodou situace nezměnila. Na tom ale není nic podivného, koneckonců nikdo z nás nebyl v mládí jiný. Finanční gramotnost tak většina zvládá až poté, co opustí rodné hnízdo. Výjimku tvoří hlavně evropští politici, kteří nejspíše mají pocit, že i běžní lidé si stejně jako stát mohou „vytisknout” (kéž by je aspoň tiskli...) další bankovky, pokud jim začne téci do bot.

Právě toto zkreslené vnímání reality přispělo k tomu, že Evropská unie začala před pár lety plošně tlačit elektromobilitu. Ta by se časem prosadila i sama od sebe, třebaže asi ne v takovém měřítku, jak bylo Bruselem naplánováno. Jenže onen politický tlak začal v lidech vzbuzovat spíš averzi než touhu. Zvláště když ruku v ruce s tím šlo zdražení energií, které následně vedlo ke zvýšení cen prakticky všeho. Pro velkou část starého kontinentu je tak náročné už jen vyžít od výplaty k výplatě, což se s koupí dražšího nového vozu než kdy dřív neslučuje.

Pokud ale někdo na nové auto zvládne ušetřit, pak při napjatém rozpočtu logicky chce, aby takový vůz splnil veškeré požadavky. A zároveň vám sloužil co nejdéle. Takovému zadání ale elektromobily neodpovídají, neboť na kontě mají slabý dojezd, který možná stačí k bezproblémovému pohybu ve městě, ovšem třeba takové výlety na hory nebo k moři dělá značně stresujícími i zdlouhavými. Baterie navíc podléhají degradaci, garance s nimi spojené nejsou věčné a ceny náhrad extrémní.

Když ke všemu připočtete vysoké ceny a hlavně obrovskou ztrátu hodnoty, je rázem jasné, že bateriový pohon nezvládá oslovovat davy. S něčím takovým je možné spojit pouze ten spalovací, což se loni projevilo v plné míře, jak ukazují předběžná prodejní data za celý rok z dílen Dataforce. Králem evropského kontinentu se po stránce prodejní stala Dacia Sandero, která dosáhla na 270 111 registrací (+14,3 %). Druhou příčku pak opanoval Renault Clio s 216 569 prodanými vozy (+6,5 %) a číslem tři se s 216 549 registracemi stal Volkswagen Golf (+17,5 %).

Evropské podium tedy není obsazeno ani elektromobily, ani SUV. Za bateriový pohon ostatně v rámci první desítky kope pouze Tesla Model Y (210 484 aut, -17,5 %), nicméně ta nedemonstruje skutečný zájem o elektromobily. Elonu Muskovi se povedlo z jím zaštítěných aut udělat symboly společenského postavení. Nebýt však zdařilého marketingu, bude prodejně strádat i tento vůz - především proto, že i ten je po stránce využitelnosti spalovacími auty snadno překonán.

Může se zdát, že přeháníme, ale zkuste se podívat na výčet aut níže, a zjistíte, že na další ryzí elektromobil zde nenarazíte. Ano, třeba Peugeot 208 se s bateriovým pohonem rovněž prodává, ovšem třeba v Česku jej loni dostalo jen 29 aut z celkově prodaných 871 kusů. Jinde pak na tom sice mohlo být elektrické provedení díky vyššímu zvýhodnění a větším výplatám zákazníků lépe, nicméně i tak francouzský hatchback vynesla na šestou příčku v pořadí spalovací technika.

Stejně tak lze zmínit, že jakkoliv se Toyoty Yaris a Yaris Cross prodávají s hybridním ústrojím, jeho základ tvoří benzinový motor. A ani tolik omílaná popularita SUV není z těchto dat moc patrná - aspoň něco jako SUV představují jen Volkswageny T-Roc (a ten odtud potud) a Tiguan (ten víc), Model Y je crossover a Yaris Cross ještě víc. SUV se prodává hromada, to ano, ale jen když do jednoho pytle hodíte Škodu Kamiq, Teslu Model Y, BMW X7 a Land Rover Defender. Co mají tahle auta reálně společného?

Publikum se tedy jednoznačně vyjádřilo, co chce především, jsou to normální dostupné a univerzální spalovací hatchbacky. Tedy to poslední, co jim dnes automobilky chtějí dodat a Brusel dopřát.

Nejprodávanější auta Evropy v roce 2024

(pořadí - model - počet prodaných aut - meziroční změna)

1. Dacia Sandero - 270 111 ks (+14,3 %)

2. Renault Clio - 216 569 ks (+6,5 %)

3. Volkswagen Golf - 216 549 ks (+17,5 %)

4. Tesla Model Y - 210 484 ks (-17,5 %)

5. Volkswagen T-Roc - 203 611 ks (-1,5 %)

6. Peugeot 208 - 199 820 ks (+2,7 %)

7. Volkswagen Tiguan - 195 297 ks (+12,1 %)

8. Toyota Yaris Cross - 194 512 ks (+10,1 %)

9. Škoda Octavia - 182 801 ks (+13,3 %)

10. Toyota Yaris - 180 806 ks (+13,8 %)

Sandero se loni stalo evropským králem. Když se přitom zadíváte do ceníku a technických parametrů, rychle pochopíte, proč se tak stalo. Rumunská automobilka totiž chce za čtyřmetrový hatchback, který v základu disponuje 90 koňmi, jen 335 tisíc korun. Foto: Dacia

Zdroje: Dataforce

Petr Prokopec

