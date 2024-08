Nejprodávanější čínské auto v Evropě se poprvé ukázalo v novém, nabídne toho ještě zásadně víc před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

S tímhle modelem se Číňanům podařilo trefit desítku, neboť s ním dokázali relativně velké, designově přijatelné a prakticky téměř neomezeně použitelné auto nabídnout za dobré peníze. Jak na tuto tradici naváže nová generace MG ZS, je otázkou, vypadá ale líp a nabídne toho celkově podstatně víc.

Z českého úhlu pohledu nové MG3 není tím pravým ořechovým. Lze jistě kvitovat jeho design, stejně jako bohatou základní výbavu a z hlediska výkonu dokonce propukat v jásot, neboť 4 113 milimetrů dlouhý hatchback pohání 195 koní. Jenže cena startuje až na 489 900 Kč.

S přihlédnutím k tomu, co za tyto peníze dostáváte, je to dobrá nabídka. Jenže to samo o sobě nestačí, bez příznivější základní ceny spojené s klidně mnohem skromnější technikou budou Číňané masy v Evropě lovit marně. Je přitom smutné, že takové auto vyrábí a nabízí ho třeba třeba i v Austrálii, kde „trojka” k dispozici také s ryzí atmosférickou jedna-pětkou v přepočtu od 300 tisíc Kč. Této verze jsme se ale v Evropě nedočkali, tedy aspoň prozatím.

Již za týden bude debutovat další klíčová novinka značky, druhá generace SUV ZS. U nás i Evropě jde o prodejně vůbec nejúspěšnější čínský vůz, za čímž stojí poměr hodnoty a ceny, který spojuje - auto dlouhé 4 323 mm je v Česku k dispozici od 399 900 Kč. V případě ZS přední kola pohání zmíněný 1,5litrový čtyřválec, který disponuje 106 koňmi. To je pro většinu lidí dostačující výkon, neboť s ním dosáhnou jak maximálky 175 km/h, tak spotřeby 6,6 l/100 km.

Nové ZS nicméně přejde na stejnou techniku, jakou disponuje i MG3. Znamená to tedy, že spalovací agregát bude doplněn elektrickým, stejně jako třístupňovým automatem a baterií o kapacitě 1,83 kWh. Již to samo o sobě pohne s cenou směrem vzhůru, druhá generace má ovšem ještě nabrat co do rozměrů. Startovat tak dost možná bude až někde okolo 600 tisíc korun, což bude sice znovu znamenat dobrý poměr hodnoty a ceny, ale ne nízkou cenu jako takovou.

Pokud MG neplánuje vrátit i v Evropě do nabídky základní motory, jeho strategie nás nutí nadzdvihnout obočí. Číňané nemají důvod to neudělat, neboť při svých cenách prodávají dost elektromobilů na to, aby si mohlo dovolit ponechat v nabídce i čistě benzinová auta. Protože ale Česko není až tak významný trh, místní názor asi málokoho v Říši středu zajímá. Je to ale škoda, neboť nové ZS od hatchbacku přejímá nejen techniku, ale i drahý vizuální styl, který je v jeho případě ještě působivější, ostatně posuďte sami z prvních publikovaných snímků.

V duchu menšího sourozence se pak zřejmě ponese také interiér, na jeho odhalení je ale zřejmě třeba vyčkat do 28. srpna, kdy proběhne premiéra. Během ní pak má MG sdělit, kde bude k dispozici jen hybridní technika a kde je možné očekávat i čistě benzinový agregát. Vedle toho pak má dorazit ještě ryzí elektromobil, který by pro změnu měl techniku převzít od MG4. To je ale pro tuto chvíli vše, víc si řekneme už za necelý týden.

Nové ZS vypadá po stránce designové opravdu lákavě, 195 koní pod kapotou pak rozhodně také nebude k zahození. Ještě na ceny startující na 399 900 Kč bude nutné zapomenout. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.