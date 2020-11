Největší naděje Nissanu na záchranu se poprvé ukázala, dostane velmi neobvyklý pohon

Největší naděje Nissanu na záchranu se poprvé ukázala, dostane neobvyklý pohon před hodinou | Petr Prokopec

Tak trochu jako princezna Koloběžka přijíždí na scénu auto, které může jako jediné v dohledné době přinést Nissanu do firemní kasy kýžený obnos - nový Qashai. Z jeho vzhledu zatím moc chytří nejsme, po technické stránce je jasněji.

Aktuálně není jiné tak velké automobilky, která by měla takové problémy, jako Nissan. Firmu táhne ke dnu kombinace koronavirové krize s vynuceným odchodem dlouholetého šéfa a nedá se očekávat, že by ji něco hned tak postavilo na nohy. To největší nadějí je pro tuto chvíli nová generace SUV Qashqai, jednoho z jeho největších bestsellerů automobilky, která se sice odhalí později, než měla, nakonec ale jistě dorazí.

Svědčí o tom čerstvý krok Nissanu, který právě zveřejnil oficiální sadu „špionážních” fotek, tedy záběrů maskovaného prototypu. Díky tomu si můžeme udělat alespoň částečný obrázek o jejich podobě, ale skutečně jen částečný. Podle toho, co je patrné, bude nový Qashqai bude vypadat moderně, ovšem zároveň nikterak převratně. S ohledem na podobu některých nových modelů, které se snaží být revoluční skoro za každou cenu, je to ale nakonec možná i dobře.

Design ale nechme stranou a zadívejme se za čelní masku vozu. Nissan totiž již potvrdil, že nový Qashqai dorazí s docela neobvyklým pohonem. Navzdory očekávání některých nebude k mání jako ryzí elektromobil, místo toho nabídne automobilka řešení, kterému říká ePower a podle toho, co o něm víme, bude mít blízko k tomu, co už před léty nabídl Opel Ampera.

V případě ePoweru má tedy benzinová jednotka sloužit jako generátor elektřiny. Samotný pohon pak má na starosti elektrická jednotka s výkonem 185 koní, jež energii bude čerpat z malých baterií. Je tedy zjevné, že jde o nízkoemisní řešení, ovšem je tu jeden stěžejní problém. Auto má mít problémy se soustavným udržováním vyšších rychlostí, a tak je docela dobře možné, že maximálka bude omezena na nepříliš ohromující hodnotu, rozhodně pak takovou, která nebude odpovídat skoro 200koňovému výkonu. Kdo bude chtít více, může sáhnout po mild-hybridních přeplňovaných benzinech 1,3, diesely už se pod kapotou vozu nevrátí

Dále víme, že auto stane na platformě CMF-C konglomerátu Renault Nissan a byť se rozměrově dramaticky nevzdálí dosavadnímu provedení, má být o poznání prostornější - pasažéři vzadu mají dostat o 20 mm více prostoru pro nohy, v kufru má přibýt 45 litrů. Struktura vozu má být také o 41 procent tužší a tedy i citelně bezpečnější. Standardem bude pohon předních kol, za 4x4 se bude připlácet, naopak zadní víceprvkové zavěšení bude standardem pro všechny verze.

Na další detaily si musíme počkat, asi to ale nebude dlouho trvat. S ohledem na cíl Nissanu začít auto prodávat od jara 2021 lze očekávat plné odhalení ještě před koncem roku.

Nový Nissan Qashqai se ukázal na oficiálních „špionážních” snímcích, zajímavější jsou ale informace, které je provází. Foto: Nissan

