Největší průšvih moderních aut nekončí. Už opravené vozy mohou dál hořet, musí znovu do servisů 9.11.2024 | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Tenhle příběh by už vydal na telenovelu - pořád se vrací, i když o něm už nechcete slyšet. Třebaže patálie Chevroletu Bolt odstartovaly už před čtyřmi roky, stále jim není konec. A čím víc se budou táhnout, tím nepříjemnější to bude pro zamýšlenou elektrickou budoucnost koncernu GM.

Loni 20. prosince koncern General Motors ukončil výrobu Chevroletu Bolt. Ten se postupně stal největší průšvihem moderních automobilových dějin, neboť před třemi lety musela být povolána kvůli hrozbě samovznícení do servisů veškerá tehdejší produkce. Nešlo nicméně ani o začátek, ani o konec velmi smutného příběhu. Jeho poslední kapitola se navíc začala psát až v těchto dnech, neboť zpátky k technikům musí další auta. Mnoho jich sice není, ovšem Bolt je skutečně takový průšvih, že i jedno svolané auto by stačilo na nemilé titulky v automobilových médiích.

První náznaky toho, že vše není v pořádku, přišly přesně před čtyřmi lety, kdy Chevrolet u produkce z let 2017 až 2019 objevil hrozbu požáru. Tehdy do servisů muselo 50 932 aut, přičemž automobilka lidem nechala jakožto součást softwarových změn instalovat omezení, které neumožnilo dobíjet baterie na víc než 90 procent jejich kapacity. V dubnu 2021 pak sice došlo na uvolnění opratí, jenže vzápětí se problémy začaly objevovat znovu a navíc v ještě větší míře.

Co přišlo poté, byla pro GM přímo ledová sprcha. V srpnu 2021 byla k technikům povolána ona veškerá do té doby vyrobená auta, jichž celkově bylo zhruba 142 tisíc. Kromě toho pak byla zastavena výroba zcela nových vozů. Chevrolet přitom slíbil, že všem majitelům potenciálně nebezpečných aut raději pro jistotu vymění původní baterie LG Chem za nové. Jenže i když Korejci přislíbili finanční spoluúčast, Chevrolet se ke splnění oznámeného neměl.

Automobilka místo toho vyměnila baterie jen nejstarší části produkce, u aut z let 2020 až 2022 byl pouze instalován kontrolní software. To pochopitelně jejich vlastníky velmi rozlítilo, neboť starší vozy měly rázem vyšší hodnotu než ty jejich. Když si přitom uvědomíme, že koncern GM tlačil a vlastně i nadále tlačí elektromobilitu jako zběsilý, dal se daný krok přirovnat k podkopnutí stoličky, která trůní pod někým, kdo má hlavu strčenou do oprátky.

Nyní se navíc potvrdilo, že Chevrolet snahou ušetřit nakonec může přijít o daleko víc peněz, než kdyby nechal instalovat nové baterie i do novějších aut. V úvodu naznačená nová svolávací akce, kterou shrnují kolegové z Carscoops, se totiž týká právě těch vozů, kterým byl instalován kontrolní software. Ukázalo se totiž, že v některých Boltech nebyl tento software správně nainstalován a nemusí identifikovat vadné moduly baterie, které vyžadují výměnu. GM nyní říká, že to znovu zvyšuje riziko požáru.

Původně šlo o jedno auto, u kterého si sám zaměstnanec automobilky všiml, že ani po ujetí předepsaných 10 tisíc kilometrů vůz nejde nabít na víc než 80 procent. Kdyby šlo jen o něj, firma by se tím určitě nechlubila, pochybení se ale nyní má týkat nejméně 107 aut. GM jejich majitele obešle s instrukcemi až 16. prosince, do té doby se majitelé základního Boltu vyrobeného mezi 8. listopadem 2019 a 19. květnem 2021 a verze EUV vyrobené mezi 30. březnem 2021 a 23. červencem 2021 mají zdržet dobíjení nad 90 procent kapacity. Zároveň by jim neměl dojezd nikdy poklesnout pod 70 mil neboli 113 kilometrů.

Suma sumárum je tak Bolt trnem, který si GM vrazilo tak moc do paty, že jej zatím celý nevyndalo a jeho zbytky v mezičase začaly hnisat. Zásadním problémem je přitom reputace značky i celého koncernu, neboť pokud došlo na tak velké a opakované pochybení u jednoho elektromobilu, jak si člověk může být jistý, že se něco podobného nebude opakovat i u mnoha dalších?

To je on, všech průšvihů šampion. Jinak také Chevrolet Bolt, kterého stíhá jeden problém za druhým, přičemž na nejnovější došlo takřka rok po ukončení výroby. Foto: Chevrolet

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.