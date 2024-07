Největší průšvih moderních aut nekončí. Vozy už svolané do servisů kvůli riziku vzplanutí baterie tam znovu musí kvůli témuž před 6 hodinami | Petr Prokopec

Černou skvrnou na reputaci výrobce i elektrických aut jako takových je už dávno, i po letech se ale dál a dál zvětšuje. Poslední gradace není významná co do počtu svolaných aut, každá podobná informace ale na zákazníky působí jako červený hadr na býka.

Se stále větší nevraživostí přijímají už podle reakcí na Redditu vlastnictví svého auta majitelé Chevroletu Bolt EV a jeho odvozené verze EUV. Americké elektromobily jsou totiž spojené se zatím vůbec největší svolávací akcí, která byla s bateriovým pohonem spojena. A nebyla jedna, neboť již v listopadu 2020 bylo do servisů povoláno 50 932 aut kvůli riziku vzplanutí. V následujících měsících se však ukázalo, že veškeré provedené kroky nebyly dostačující. V srpnu 2021 tak do servisů musela celá produkce, tedy takřka 142 tisíc elektromobilů. Obě akce navíc provázela řada omezení pro majitele, od zákazu parkování v uzavřených prostorách až po omezení některých způsobů nabíjení.

Koncern General Motors navíc v té době uvedl, že všechna auta dostanou nové baterie, neboť ty původní od společnosti LG Chem měly být za vznik požárům zodpovědné. Kvůli tomu pak ostatně byl na dlouho zastaven prodej zcela nových exemplářů. GM po Korejcích požadoval, aby šla celá svolávací akce na jejich triko, to ale LG Chem odmítal a plných 1,9 miliardy dolarů (cca 44,1 mld. Kč), které svolávací akce stály, GM nikdy nezaplatil. Také proto začal koncern svou původně avizovanou velkorysost omezovat.

Američané se totiž rozhodli, že baterie vymění pouze u aut vyrobených do roku 2019. Veškeré novější se pak měly dočkat pouze monitorovacího softwaru, který by posoudil, zda je paket v pořádku či nikoli a vyměněn by byl jen ve vybraných případech. Pro GM byl takový způsob řešení pochopitelně výhodnější, neboť tím zredukoval náklady u 45 tisíc aut na minimum. Pro samotné majitele šlo ale o ránu přímo na solar, neboť jejich vozy se rázem staly méně hodnotnými než ty starší, u jejichž baterií začala běžet nová osmiletá garanční doba.

Nyní se ukazuje, že tito lidé mají ještě větší důvod k naštvání. A nebylo by již ani zdaleka překvapivé, kdyby GM byl hnán k soudu. Americká NHTSA totiž zveřejnila informace o další svolávací akci, která se znovu týká Boltů, které dostaly zmíněný software. Servisy jej totiž nainstalovaly špatně či neúplně, pročež se do nich musí vrátit 66 kusů verze EV a šest kusů varianty EUV. To jsou pochopitelně malá čísla, v tomto případě by ale pro další poškození reputace GM a Chevroletu stačil snad i jeden problematický vůz.

Člověk se totiž nevyhnutelně musí ptát, co přijde zítra, za měsíc nebo za rok. Zvláště pak u té produkce, která se dočkala pouze softwarové modifikace. Majitelé těchto vozů přitom musí čelit nemalému omezení, jenž se týká dobíjení na maximálně 80 procent. Takto pak musí najet 10 tisíc kilometrů, než dle GM bude vše v pořádku a lidé budou moci své vozy využívat na maximum. Jistotu, že skutečně nedojde na další požár, při zachování původního problematického paketu ale ani tak mít nebudou. A hodnota těchto aut je po pár letech minimální, jak si ostatně majitelé stěžují znovu na zmíněném Redditu.

Chevrolet Bolt je právem označován za největší průšvih moderních aut, který navíc ne a ne skončit. Nově musí část aut znovu do servisů, pořád kvůli tomu samému, což jen vrací vzpomínky na kdysi mocně medializovanou sérii požárů. Foto: Cherokee County Fire and Emergency Services

