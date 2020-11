Nejvíce a nejméně spolehlivá auta dle TÜV Report 2021: Známé firmy i nové „tváře” před hodinou | Petr Prokopec

Nový ročník nejrozsáhlejší a zřejmě nejvíce věrohodné studie spolehlivosti aut je venku. Přinášíme vám detailní přehled výsledků ve všech věkových skupinách - některé překvapí, jiné méně.

Pokud vybíráte ojetý vůz, spolehlivost jednotlivých modelů lze ignorovat jen stěží. V takovém případě se německý TÜV Report stává skoro povinnou četbou, neboť jde o nejucelenější studii, která vychází z dat milionů technických kontrol. Dané výsledky tedy nejsou nikterak zkreslené dojmy majitelů, třebaže do nich promlouvá jejich péče.

Němci začali tyto studie publikovat již před takřka padesáti lety, přičemž pro letošek vychází z kontrol zhruba 8,8 milionů aut, jenž technici prohlédli mezi červencem 2019 a červnem 2020. Následně pak bylo 228 nejčastějších modelů rozděleno do pěti věkových skupin, a to na základě osmnácti kritérií sledujících ty nejčastější závady. Mezi nimi přitom vrchol hrál únik oleje, ať již z motoru, či převodovky, a problematická světla. Stejně tak ovšem majitelé zanedbávají také brzdy, a to jak kotouče, tak i destičky.

Němcům lze přitom zatleskat, že studie vůbec byla publikována. Stačí totiž jen vzpomenout, jak koronavirus v tomto ohledu zkomplikoval situaci v ČR. Řada technických kontrol byla kvůli karanténě zcela uzavřená, v dalších fungoval jen omezený provoz. Lidé pak sice díky rozhodnutí Evropské unie o generálním pardonu nepřestali být mobilní, nicméně tak tomu bylo pouze do 31. srpna. Aktuálně tak již jsou nouzovým stavem a restrikcemi s ním spojenými znovu ohrožováni, což platí i pro registrace starých či ojetých aut.

Pokud se chystáte ke koupi maximálně tříleté ojetiny, tady máte ideální přehled, o čem uvažovat a čemu se spíše vyhnout. Grafika: Vd TÜV

Němci nicméně pandemii zatím zvládají docela dobře, což tak úplně neplatí o samotných technických kontrolách. Rovná pětina aut totiž na jejich STK propadla, loni ale byla situace ještě horší (21,5 procenta vozů). Patrné je tedy zlepšení, za čímž stojí hlavně stav starších vozů. U těch osmi- až devítiletých totiž poruchovost klesla o 2,6 procenta, u deseti- a jedenáctiletých pak dokonce o 3,4 procenta. Kromě toho o 0,1 procenta poklesl i počet aut, které mají drobné defekty, kvůli nimž ovšem již nemusí na opakování technické kontroly.

Suma sumárum tak sítem bez problémů proteklo 70,4 procenta vozů, zatímco loni to bylo pouze 68,8 procenta. Pozitivní trend je tedy zjevný, zvláště když navazuje na vývoj z předchozích tří let. Stále je nicméně třeba bít na poplach, neboť při kontrole se ukázalo, že 0,05 procenta neboli 14 tisíc aut je zcela nezpůsobilých k provozu na veřejných silnicích. A dalších 0,4 procenta, tedy 85 tisíc vozů, vyžaduje opravdu nákladnou opravu.

Tím bychom úvod mohli pomalu ukončit, jakkoliv ještě předtím, než zabrousíme ke konkrétním výsledkům, je třeba zmínit plány do budoucna. Němci totiž stále více tlačí na ochranu životního prostředí. Proto mělo být již od ledna příštího roku součástí kontrol také měření emisí NOx u dieselů a pevných částic u benzinových motorů. Nakonec však byl daný záměr odložen, neboť nedošlo na upřesnění specifikací testovacích zařízení.

Zástupci německých zkušeben ovšem dodávají, že stále více dochází k podvodům hlavně s roztokem močoviny AdBlue, a to především u firemních vozů. Jakkoliv tedy sice prozatím k přitvrzení testů nedošlo, je více než jisté, že v nejbližší budoucnosti taková úprava proběhne. Kromě toho se Němci chtějí zaměřit také na multimediální a asistenční systémy, z nichž mnohé rovněž motoristům život spíše komplikují, než vylepšují.

Kategorie dvou- a tříletých aut

V nejmladší kategorii pokračuje dominance Mercedesu GLC, neboť stejně jako loni i letos obsadilo SUV německé automobilky první příčku. Snad ještě zajímavější je ale pohled na druhé až čtvrté místo, neboť shodné hodnocení získaly Mercedes třídy B, Opel Insignia a někdejší král ankety, tedy Porsche 911. To je přitom spojeno s nejnižším ročním nájezdem, de facto je tak vlastně zbývajícími dvěma vozy překonáno. Klobouk je pak nutné sejmout hlavně u Opelu, který měl v minulosti s kvalitou a spolehlivostí na německé poměry docela dost problémů.

Pohled na chvost žebříčku naopak již nepřekvapí, dle tradic jej okupují modely Dacie. Mezi tzv. zelené a tedy víceméně bezproblémové vozy se ovšem nedostal rovněž ani jeden zástupce Škody. Nejblíže je takovému hodnocení Fabia, v nadprůměru pak ještě skončil Rapid. Ovšem kupříkladu takový Superb již zapadá do červeného pásma. Oproti vozům rumunské automobilky se pak sice může pochlubit pomalu dvojnásobným nájezdem, ovšem to vás při stále četnějších platbách účtů ze servisu bude dojímat stále méně.



Grafika: Vd TÜV

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

Tentokráte tu již máme návrat k normálu, alespoň na čelních příčkách, neboť vítězem je Porsche 911. Záda navíc německé legendě kryje model Macan, který skončil na druhém místě sdíleném s Opelem Karl. Tato mainstreamová automobilka tak má na kontě další stříbro, což by mohlo začít navyšovat její dosavadní nepříliš oslnivé renomé. Koneckonců si stačí uvědomit, že mezi nejlepší se dostala i Mokka X, která má na kontě stejně nízkou míru závad jako Toyota RAV4 či Volvo XC60, byť tedy při nižším nájezdu.

Překvapením nás ovšem čeká na nejnižších dvou příčkách, kde znovu již nenajdeme Dacii. Rumunská automobilka totiž sice již vykazuje velkou míru problémů, ovšem Volkswagen Passat CC a Sharan jsou na tom ještě hůře. Němci přitom dodávají, že MPV dojelo hlavně na brzdy, tedy na něco, nač by si majitelé měli dát pozor především. Jde přeci jen o vůz určený hlavně rodinám, kde by bezpečnost měla být na prvním místě.



Grafika: Vd TÜV

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

Dominance Porsche 911 nekončí, Opel nicméně již na čelních příčkách nenajdeme. Místo toho je okupují hlavně zástupci německých prémiových automobilek. My upozorníme hlavně na dobré umístění Škody Octavia, která rozdělila Mercedesy třídy C a E. Jen o chlup dále pak skončily modely Citigo, Rapid a Yeti, pročež je tak pomalu celé někdejší mladoboleslavské portfolio v zeleném méně problémovém pásmu. Super pak pro změnu již neklesá do červeného.

Mezi nejhoršími vozy se toho pak již vůči minulosti mnoho nemění, Dacia je v tomto ohledu sazkou na jistotu. Rumunská automobilka však znovu měla silnou konkurenci v podobě již zmíněných modelů Volkswagenu, dobře totiž opět nedopadl ani Passat CC, ani Sharan. Nově pak ještě mezi propadlíky můžeme přivítat Renault Kangoo.



Grafika: Vd TÜV

Kategorie osmi- a devítiletých aut

Jelikož vítěz i poslední umístněný vůz jsou v této kategorii stejní jako v té předchozí, zaměříme se spíše na jiná jména a jiné značky. Konkrétně mimo jiné na Mitsubishi ASX, které jako jediné v první desítce brání čest japonských vozů. O těch se vždy mluvilo jako o nadmíru kvalitních, TÜV Report však dané mýty zrovna nepotvrzuje. Zvláště když dle nich byla vždy na čele hlavně Toyota, Lexus či Subaru, zatímco Mitsubishi spíše padalo na chvost.

V naprostém kontrastu s ASX je Nissan Qashqai, který se dostal na sdílené 95. místo. Pokud tedy o koupi takové ojetiny uvažujete, rozhodně byste měli znát alespoň dva servisní techniky jménem. Ještě více to platí v případě takové Kie Picanto, nicméně u korejského mini lze očekávat, že horší kvalita bude alespoň z části ospravedlněna velmi nízkou pořizovací cenou.



Grafika: Vd TÜV

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

Jsme ve finále, přičemž na čele pelotonu se opět nic nemění. Pokud si tedy můžete Porsche 911 dovolit, bez ohledu na to, zda jde o generaci 997 či 991, chybu rozhodně neuděláte. To samé v této kategorii možná i překvapivě platí pro Superb, jenž se vyšplhal na třiadvacátou příčku. Předchozí generace české vlajkové lodi tak na tom s kvalitou evidentně byla o poznání lépe než současné provedení.

Konec tabulky pak jen velmi těsně unikl Dacii Logan, rumunská automobilka z toho ale jistě špatné spaní mít nebude. Na noční můry se ale naopak mohou připravit zájemci o Renault Kangoo, které tak přebírá nelichotivý titul nejhoršího z nejhorších. Jakkoliv musíme dodat, že známe řadu lidí, kteří jej vlastní a jejichž vůz v servise netráví pomalu žádný čas.



Grafika: Vd TÜV

