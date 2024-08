Někdo poprvé prodal víc elektromobilů než Tesla. Je to BMW, elektrickému pohonu ale i tak dochází dech před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nejznámější výrobce elektrických aut na světě v červenci prohrál boj s některým ze svých soupeřů. Stalo se tak jen v Evropě, ale i to něco znamená. BMW navíc má k dispozici také spalovací auta, o která se lidé znovu zajímají víc a víc.

V srpnu roku 2018 prodala Tesla ve Spojených státech 17 800 kusů Modelu 3. Byla to tehdy velká věc, neboť americká automobilka tak ve své domovině jedním vozem překonala odbyt všech modelů BMW. Když si uvědomíme, že onen elektromobil byl vyvíjen s ohledem na to, aby překonal řadu 3, nešlo se divit, že mnozí začali o elektromobilitě rázem uvažovat pozitivněji a věštit Tesle skvělou budoucnost.

Dnes jsme o šest let dál a realita nemůže být odlišnější. Tesla sice od té doby ušla velký kus cesty, snažili se ale i soupeři, a to také na poli elektrických aut. Je trochu paradoxní, že nejdál to s nimi dotáhlo BMW, které jako jedno z mála odmítá jejich nařizování, ale je to tak - v červenci letošního roku se podle JATO Dynamics stalo v Evropě nejúspěšnějším prodejcem elektromobilů. Mnichovská značka překonala i Teslu, neboť na kontě má o 308 prodaných aut (14 869 ks vs. 14 561 ks) navíc. To samozřejmě není propastný rozdíl, na to se ale historie ptát nebude.

Lze jistě souhlasit s tím, že jedna vlaštovka jaro nedělá a již za měsíc může být vše jinak. Jenže Tesla nic jiného než elektromobily v nabídce nemá, její 16procentní meziroční propad je tedy opravdu velkým problémem. BMW však vedle elektromobilů, jejichž registrace se naopak o 35 procent zvedly, prodává také spalovací auta a nehodlá na tom nic měnit. I kdyby tedy její divize „i” byla zasažena mohutným poklesem prodejů, Mnichov to poškodí jen částečně.

Navíc je třeba si uvědomit, že Tesla nečelí pouze stále větší konkurenci, ale rovněž odlivu zákazníků od elektrických aut jako takových. Zatímco totiž celkové prodeje aut v Evropě v červenci vzrostly oproti loňsku o 2 procenta na 1,03 milionu nových vozů, elektromobilů bylo zaregistrováno jen 139 300. Došlo tedy na 6procentní propad, jenž vedl ke snížení jejich tržního podílu na 13,5 procenta. To by mělo být varování i pro takovou Škodu, která do bateriového pohonu vkládá nemalé naděje.

Mladoboleslavská automobilka se přitom v červenci vyhoupla mezi výrobci na čtvrté místo, což je více než působivé. Ovšem Enyaq na tom velkou zásluhu nemá, na elektrické SUV totiž připadá jen 4 346 z celkových 59 727 registrací. Enyaq tak má na kontě 27procentní meziroční propad, zatímco se spřízněným Volkswagenem ID.4 je spojen dokonce 40procentní.

Naopak taková Dacia se díky těmto posunům definitivně stává z vysmívané značky stala doslova králem Evropy. Tedy nikoli mezi automobilkami, v tomto směru jí patří až 11. příčka. Ovšem mezi jednotlivými modely je na tom velmi dobře, neboť Sandero se drží na prvním místě a Duster se posunul na čtvrté. Oba vozy přitom na kontě nemalý vzestup (+34 a +29 procent), zatímco dříve populární dvojice VW Golf/Škoda Octavia je spojena s propadem (-13 a 10 procent). Při cenách všech zmíněných aut to ale nepřekvapí.

Klíčovou skutečností evropských červencových registrací je fakt, že BMW prodalo víc elektrických aut než Tesla. Stalo se tak vůbec poprvé, obecně ale bateriovému pohonu dochází dech. Grafika: JATO Dynamics, tiskové materiály

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

