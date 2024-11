Němci chtějí znovu prodávat nová auta v Rusku a už se na to chystají. VW shání zaměstnance, Kreml není proti dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Propady prodejů v Číně, nejasnosti ohledně vývoje v USA a problémy v Evropě začínají automobilky jako Volkswagen, BMW či Mercedes bolet. Ve hře je tak návrat do Ruska, stačí zrušit dosavadní sankce. Analytik to předem vidí jako úspěch, Kreml s tím nemá problém.

Ruský trh s auty na tom není zdaleka tak bledě, jak by si někteří přáli. V říjnu se dokonce stal tím druhým největším v celé Evropě, když si tam za jediný měsíc koupilo nové auto 171 179 zákazníků. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 52,4procentní vzestup, země si však výrazně polepšila i proti říjnu 2021, kdy bylo prodáno 126 204 nových aut. Pokud tedy někdo předpokládal, že ekonomické sankce zavedené po invazi na Ukrajinu srazí Rusko na kolena, pak v automobilové branži na něco takového zjevně nedochází.

Když letošní a tři léta staré výsledky lépe srovnáme, najdeme rozdílů víc, než je celkový počet prodaných vozů. Číňané sice drápky vystrkovali již v roce 2021, kdy se třeba Havalu povedlo vůbec poprvé překonat Volkswagen, jinak však prim vedle Lady hrály značky jako Kia, Hyundai, Renault a Toyota. Špatně si v zemi tehdy nevedli ani dražší Němci, tedy především BMW a Mercedes-Benz. Obě značky ostatně v Rusku měly své továrny.

Po zmíněné invazi nicméně došlo na hromadný úprk, přičemž se zdálo, že evropské, americké či korejské a japonské značky se zahojí jinde, mimo jiné v Číně. Tam ale několik let už jen ztrácí a Číňané je dokonce začínají ohrožovat i tam, kde dříve neochvějně vládly. Propadat se pak začínají i jejich zisky mj. proto, že výroba aut na starém kontinentu se stala velmi drahou záležitostí.

Každá taková nesnáz se zvládá poměrně těžko. Když se jich ale sejde víc najednou, je to jen horší. Němci tak hledají cesty, jak se vrátit k lepším výsledkům, a tak nyní touží i po návratu do Ruska. Říká to Ulf Schneider, šéf poradenské společnosti Schneider Group, v rozhovoru pro Berliner Zeitung. A nezdá se, že by jen střílel od boku.

„Z ekonomického, nikoli politického hlediska to vidím takto. Pokud se v příštích dvanácti měsících uvolní západní sankce na automobily a bude možné, aby Německo přímo Rusku prodávalo BMW a Mercedesy, pak si myslím, že ruské společnosti na něco takového budou připraveny. Rusové okamžitě zase začnou kupovat německá auta a ta čínská odstaví,“ uvedl expert s tím, že Německo si nemůže dovolit o tento trh přijít.

Důvodem není jen ztráta významného odbytiště, ale i to, že země se stala druhou domovinou Číňanů, kteří tak mají pevnější odrazový můstek ke své další expanzi. „Musíme proto našlapovat vskutku opatrně, abychom navždy nepřišli o trhy, proti nimž jsme zavedli sankce,“ uvedl dále Schneider. A jeho slova nepřímo podporuje i ruský velvyslanec Sergej Nečajev, podle nějž Moskva a Berlín snad znovu najdou společnou řeč.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak podle Auto Mail.ru zmiňuje, že Rusko se v případě návratu zahraničních výrobců hodlá chovat vyloženě pragmaticky. „Zatím nepadlo nic oficiálního, pročež je předčasné o něčem takovém hovořit. Nicméně tu mluvíme o saturaci našeho trhu, o konkurenci, přičemž ta vždy vede k poklesu cen. Hlavní věcí jsou ale zájmy našich automobilových nadšenců, výrobců a zákazníků, přičemž ti by mohli počítat s vyšší kvalitou za méně peněz,“ uvedl Peskov.

Dle je tedy „je možné všechno“, zvláště pak v případě těch zemí, které nejsou Kremlem považovány za tak nepřátelské a u nichž docházelo často na výjimky z pravidel. Což nejspíš znamená, že takové BMW a Mercedes budou mít dveře otevřené, ale Škoda by s nimi až tak moc počítat neměla. Byť finální rozhodnutí bude záviset na aktuální situaci.

Tento vývoj navíc podporuje i aktivita některých firem v zemi. RG informuje o nově publikovaných inzerátech Volkswagenu, který se v zemi snaží znovu najmout zaměstnance, kteří by zajistili chod tamní filiálky, mj. šéfa PR. To skoro vypadá, že tady někdo ví něco, o čem my zatím máme jen tušení.

Výroba Škody v Rusku skončila, stejně jako produkce jiných aut vyráběných pod německou taktovkou. To se nyní má a podle všeho i může změnit. Motivací jsou pro Němce hlavně jejich problémy v jiných částech světa. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Berliner Zeitung, Auto Mail.ru, RG

Petr Prokopec

