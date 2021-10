Němci najeli 100 tisíc kilometrů s druhou generací Dacie Duster a pak ji rozebrali na díly před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Původní Dacia Duster proslula jako jedno z nejvíce poruchových aut vůbec, později ji ale nahradila generace druhá, která slibovala zlepšení. Jaká je realita? To zjišťovali němečtí kolegové v tradičním dlouhodobém testu.

Od svého znovuzrození pod taktovkou Renaultu se Dacia již úspěšně etablovala jako výrobce levných vozů. Spolu s tím ovšem na rumunské automobilce ulpěla i jiná nálepka, která souvisí se spolehlivostí a v podstatě korespondovala s legendární hláškou „nechci slevu zadarmo“. Modely jako Sandero, Logan a Duster ve studiích spolehlivosti německého TÜV Reportu končí až na chvostu. Jde nicméně hlavně o první generace těchto modelů.

Je nutné se obávat i jejich nástupců? Na to má nejlepší odpověď německý Auto Bild, který právě ukončil dlouhodobý test SUV Duster, s nímž dle svých zvyklostí najel 100 tisíc kilometrů. Po této várce navíc nechal vůz v dílnách společnosti Dekra rozmontovat do posledního šroubku, aby odhalil i ty sebemenší závady. Výsledný verdikt by nicméně fanoušky značky měl potěšit, neboť je výrazně příznivější než v roce 2013, kdy skončil dlouhodobý test první generace. Ta se od pomyslné tabule poroučela se čtyřkou a historicky platí za jeden z největších propadáků těchto testů.

Druhá generace oproti tomu dosáhla chvalitebného hodnocení, tedy dvojky. Němci tak poprávu připomínají, že pokud je nějaký vůz jednoduchý, pak se na něm jen máloco může porouchat. Stejně jako v tomto případě evidentně platí, že za nízkou cenu nemusíte dostat vyloženě mizerný produkt. Na druhé straně, kvůli jednomu z nejvýraznějších nedostatků vozu budete muset kvůli nápravě šáhnout o poznání hlouběji do kapsy, pročež se již dostanete do sfér, kdy na Duster začnete nahlížet kritičtěji.

Abychom nechodili zbytečně okolo horké kaše, rovnou zmíníme, že jedním z terčů kritiky byla pohonná jednotka. Němci totiž vůz dostali k testu se základní atmosférickou jedna-šestkou, jenž disponovala 115 koňmi zřejmě jen na papíře. Chyběl jim totiž dostatečný zátah v nízkých otáčkách, stejně jako adekvátní reakce na sešlápnutí plynového pedálu. Kromě toho se motor nechoval zrovna kultivovaně při studených startech, během celého testu pak svým zvukem spíše otravoval než těšil.

Dacia nicméně v mezičase inovovala nabídku, načež nyní již motor bez turba nepořídíte. I od litrového tříválce tak můžete očekávat více točivého momentu, což by dynamice mohlo pomoci. Kromě této jednotky navíc dorazil i 1,3litrový přeplňovaný čtyřválec, jenž produkuje 130 nebo 150 koní. Ve druhém případě tak není problémem stovka pod 10 sekund, nicméně za motor v kombinaci s automatem EDC a výbavou Prestige již dáte 518 900 Kč.

Předokolku testovali i Němci, kteří sice na začátku lamentovali nad absencí pohonu 4x4, jímž disponoval předchozí Duster, ovšem na konci jim vůbec nechyběl. Jakkoliv ovšem díky tomu cesty v terénu omezili na minimum, po rozmontování vozu byla odhalena počínající koroze, a to jak v zavazadelníku, tak v zadních dveřích a předních podbězích. Auto Bild sice podotýká, že nešlo o nic vážného, ovšem i tak raději Duster opatřete hned na úvod extra ochranou.

Přesunout se můžeme k dalším slabinám, mezi něž patří brzdy, které zvládly pouze 40 tisíc kilometrů. Druhá sada se ovšem ukázala být odolnější, což naznačuje změnu v průběhu výrobního cyklu. Mimo to vůz nejspíše v brzké době čeká výměna předních tlumičů, stejně jako občas zazlobila spojka, zatímco uvnitř výtky mířily k předčasně ošoupanému čalounění v kabině a zavazadelníku. Kromě toho se uvolnily i některé panely.

Suma sumárum jsou ovšem Němci relativně spokojeni, a tak si neopomněli rýpnout do mnohem dražšího Volkswagenu Golf osmé generace. Ten se totiž oproti předchůdci musí obejít bez plynové vzpěry kapoty motoru, zatímco Duster ji kupodivu dostal.

Druhá generace Dacie Duster dopadla v dlouhodobém testu poměrně dobře, jakkoliv koroze po necelých třech letech provozu není zrovna dobrou vizitkou, stejně jako nepřesvědčivý motor. Ilustrační foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

