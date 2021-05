Němci zvolili nejlepší auta všech 14 tříd, body a tabulky vynesly do čela i outsidery před 5 hodinami | Petr Prokopec

Vybrat nejlepší auto jakékoli třídy - natož pak hned 14 najednou - zní jako obtížně řešitelný úkol. Když ale Němcům dáte do rukou body a tabulky, zvládnou i to.

Lidé by nic a nikoho neměli hodnotit jen podle vnějších rysů, z mnoha oblastí se ale jistá generalizace prostě nedá vymést. Automobilová branže je jednou z nich, jak je ostatně i patrné i z příspěvků reagujících skoro na cokoli, co napíšeme. K odsouzení či naopak vychválení toho kterého vozu obvykle stačí znalost značky, neboť ze samotných reakcí je patrné, že dotyčný článek samotný ani nepřečetl.

Někdy mají podobné soudy oporu v realitě, pochopitelně, jindy ale hraje roli jen irelevantní historie či země původu. To je ostatně i případ Dacie, kterou mají mnozí zafixovanou jako rumunskou automobilku vyrábějící vozy pro ty nejméně náročné. Na její produkty je tak nahlíženo skrz prsty, jako na auta, která nemají čím zaujmout, průzkum německého Auto Bildu ale naznačuje cosi jiného.

Než se dostaneme k výsledkům, jen v rychlosti zmíníme, že se studií Nejlepší auta všech tříd začali Němci již před deseti lety. Auto Bild zformuloval 95 otázek, které jsou rozdělené do tří kategorií (kvalita, design, poměr ceny a užitné hodnoty). Mimo to pak celý trh rozdělil do 14 skupin v závislosti na karoserii a nakonec i ceně, neboť kabriolety Němci hodnotí jako levnější a velmi drahé. Touto anketou, jejíž vyplnění zabere zhruba 40 minut, se pak letos zabývalo přes 60 tisíc lidí.

Výsledné odpovědi jsou přitom vyjádřené v procentech, kdy vyšší skóre odráží vyšší pravděpodobnost koupě na základě toho kterého ohledu. Zmiňovaná Dacia si pak nevede vůbec špatně zejména v ohledu ceny a užitné hodnoty, kdy vítězí hned ve třech třídách - malých vozů (74,8 %), aut nižší střední třídy (70,09 %) a mezi malými SUV (81,05 %). To je velmi zajímavé, neboť jsou to právě Němci, kteří bývají k Daciím velmi kritičtí navzdory nízké ceně. A toto jsou také jediné tři frekventované třídy, kde Rumuni něco nabízí.

Celkově Dacia nemá šanci vítězit, třebaže mezi malými SUV ani v tomto ohledu není o mnoho níže. Do čela celkového pořadí se tak opakovaně dostává Škoda, jejíž výsledky v jednotlivých ohledech zase tak oslnivé nejsou. Poprvé vítězí v nižší střední třídě, v té středním, kam podle Němců spadá až Superb, již zcela dominuje, a to i v žebříčku poměřujícímu cenu a užitnou hodnotu. Tím ale účinkování Škody víceméně končí, v případě vyšší třídy a luxusních vozů totiž začíná nemalou měrou dominovat Audi, jemuž mezi sporťáky kryje záda spřízněné Porsche. Značka z Zuffenhausenu je pak dominující i u dražších kabrioletů, zatímco těm levnějším vládne Audi společně s Mazdou.

Nadmíru zajímavá je situace u SUV. Ta malá už jsme si probrali, třebaže můžeme dodat, že kvalitativně znovu vládne Audi, v případě designu pak Cupra. Tu o patro výše střídá Alfa Romeo, zatímco za rumunskou značku lze dosadit korejský SsangYong. V případě velkých SUV jsme pak celkově znovu u Audi, jež získalo další prvenství, jakkoliv role rozumného vozu za rozumné peníze připadly Fordu.

Ve finále tu pak ještě máme MPV, a to znovu menší a větší, kdy v prvním případě je znovu na vrcholku „cenového pilíře“ Dacia. Rumunská automobilka tedy sice má problémy s kvalitou (oproti vedoucímu Volkswagenu je v této kategorii třikrát horší), ovšem pokud budete daný produkt hodnotit dle toho, kolik jste za něj zaplatili, rázem míří na vrchol. Vlastně tak není překvapivé, že za jejím volantem jsou lidé spokojenější než v dražších vozech.

To jsme ale poněkud odbočili, proto rychle zpět k samotné studii. Poslední hodnocenou kategorií jsou velká MPV , s nimiž byste neměli prohloupit, pokud je budete nakupovat u Volkswagenu, Mercedesu či Fordu. Mantinely tedy máte jasně nastavené, zbývá jen zamířit na cestu koupě nového vozu. Za všemi výsledky v podobě značek se pochopitelně skrývají konkrétní auta, která si snadno domyslíte a pokud ne, u každé kategorie zmíníme vždy celkového vítěze.

Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Mini auta

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild

Celkový vítěz: Hyundai i10



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Malá auta



Celkový vítěz: Hyundai i20



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Auta nižší střední střídy



Celkový vítěz: Škoda Octavia a Scala



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Auta střední třídy



Celkový vítěz: Škoda Superb



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Auta vyšší střední třídy



Celkový vítěz: Audi A7 Sportback



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Luxusní auta



Celkový vítěz: Audi A8



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Sportovní auta



Celkový vítěz: Porsche 911



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Kabriolety do 50 000 Eur



Celkový vítěz: Mazda MX-5



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Kabriolety nad 50 000 Eur



Celkový vítěz: Porsche 911 Cabrio



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Malá SUV



Celkový vítěz: Cupra Ateca



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Středně velká SUV



Celkový vítěz: Cupra Formentor



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Velká SUV



Celkový vítěz: Audi Q8



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Kompaktní MPV



Celkový vítěz: VW Caddy



Nejlepší auta pro rok 2021 v kategorii Velká MPV



Celkový vítěz: VW Sharan





Dacia v poslední době získává na vážnosti, neboť jakkoliv třeba nové Sandero zdražilo, stále nabízí lepší poměr ceny a užitné hodnoty než kdokoliv jiný. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

