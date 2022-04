Německý státní zástupce rozhodl ve věci jízdy českého miliardáře rychlostí 417 km/h v běžném provozu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Snad žádný Čech ještě v Německu nezpůsobil takové pozdvižení jako Radim Passer, i když se podle nás nedopustil ničeho špatného. Němci to dlouho viděli jinak a případ jeho jízdy se dostal až ke státnímu zástupci s návrhem podat na něj žalobu, to se ale nestane.

Připusťme, že je provokativní vzít jedno z nejrychlejších a nejdražších aut všech dob na veřejnou dálnici, rozjet se s ním na 417 km/h, natočit se u toho na video a pak se s tím chlubit před celým světem. Je, ve stále více socialisticky uvažující Evropě posedlé bezpečností za všech okolností zkrátka je. A Radim Passer před pár měsíci přesně to udělal.

Nic to ale nemění na tom, že pokud něco takového uděláte právě s autem pro takové ježdění stvořeným na dálnici, kde neplatí omezená rychlost, která má skoro tolik pruhů jako kočka životů, která je prakticky rovná, uděláte to v létě v 4:50 ráno a na pomoc si přizvete lidi v dalších autech i na dálničních kříženích, není to nebezpečné. A také nebylo, dodnes dostupné video níže je dramatické v podstatě jen čísly, která se míhají na ukazateli rychlosti.

Přesto se proti Passerovi zvedla vlna odporu a situace zašla tak daleko, že jej za to policie začala stíhat a dokonce podala ke státnímu zastupitelství návrh na podání žaloby. To nám přijde naprosto absurdní v době, kdy dnes a denně přibývají na internetu videa s jízdami rychlostí přes 300 km/h v nesrovnatelně horších autech, na nesrovnatelně méně vhodných úsecích dálnic, v silnějším provozu a často s řidiči, kteří nemají tolik zkušeností s extrémně silnými auty. Ale stalo se a s ohledem na současné nálady ve společnosti jsme čekali, že případ skončí u německého soudu.

Jakkoli to zní absurdně, Němci teoreticky mají možnost podobné jednání trestat jako závod jednoho auta v běžném provozu. Prostě jet rychle na Autobahnu můžete, ale ne proto, abyste jeli rychle. Zní to celé trochu vágně, ale tím spíše se do toho dá napasovat i takové jednání. Pro méně svobodomyslné lidi to znělo jako spása, smůlou pro ně ale je, že by státní zástupce musel vyhodnotit Passerovo jednání jako nebezpečné. A to se nestalo.

Německý tisk informuje, že se státní zástupce rozhodl Passera nestíhat, neboť nešlo o zakázaný individuální závod. Aby tak jeho jednání mohlo být vyhodnoceno, dle zákona se řidič musí „bezohledně pohybovat nepřiměřenou rychlostí způsobem v hrubém rozporu s okolní provozem, aby dosáhl co nejvyšší rychlosti“. Podle státního zástupce ale něco takového nebylo ani technicky možné.

Argumenty jeho úřadu jsou v podstatě shodné s našimi - dálnice byla téměř prázdná, viditelnost a povětrnostní podmínky byly dobré. Mluvčí zastupitelství navíc konstatuje, že vůz, Bugatti Chiron, byl pro jízdu tak vysokou rychlostí navržen. Řidič tedy nemůže být obviněn z bezohledné jízdy, neboť si naopak vybral nejlepší auto, čas, počasí a stav vozovky.

Z pohledu státního zástupce tedy nikdo nebyl ohrožen a stíhat není koho a za co. Zdravý rozum zjevně ještě ani Německo zcela neopustil.

S Chironem v podobné konfiguraci se Radim Passer loni prohnal po Autobahnu rychlostí 417 km/h. Teď už nemůže být debat o tom, že tak učinili legálně, Němci ho za to stíhat nebudou. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Bild

Petr Miler

