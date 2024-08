Německý Zeit nachytal VW, jak znovu prodává auta v Rusku, ten teď všechno popírá dnes | Petr Miler

Jenže marně, z tohoto se nevykroutí. Prodeje v Rusku se oficiálně rozjely a internet má bohužel pro VW paměť. I když tedy tato aktivita rychle znovu ustala, říkat dnes, že zprávy o ní jsou nepodložené, je jedním slovem lež.

Možná to dnes není nejpopulárnější názor, otevřeně ale říkáme, že nerozumíme tomu, v čem přesně má spočívat trestání Ruska tím, že jsme našim firmám zakázali do této země prodávat zboží běžné spotřeby. Vojenský materiál je jasný, některá specifická technika též, stejně tak lze chápat omezení ruského vývozu k nám. Ale postaví snad Rusové tank ze sýru Niva?

Už dávno se ukázalo, že izolovat Rusko po vzoru Severní Koreje je v dnešním světě nemožné a „západní” zdroje jen nahradily jiné. Inteligentní by bylo se v takovém případě přizpůsobit realitě a sankce upravit tak, aby co nejméně ubližovaly evropským firmám, neboť to nebylo jejich cílem. Místo toho se ale - znovu dogmaticky - přiostřuje stokrát přiostřené, aniž by to cokoli řešilo.

Docela tedy rozumíme některým firmám, že se jim takové sankce respektovat nechce, je to jako po někom chtít, aby ctil omezenou rychlost na 30 km/h na stoprocentně fungující dálnici. Však proč? Že to někdo řekl? Takhle rozumní lidé neuvažují, mají vlastní hlavu. Pochopitelně si současně nedovolí nastavená pravidla přímo porušovat, to je koledování si o malér, ale docílit stavu, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá? To dává smysl.

Takovou cestou nutně začaly jít automobilky, které v Rusku dříve prodávaly mraky aut. Polooficiální dovoz škodovek přes Kazachstán je už dobře známou věcí, ještě o trochu dál zašel mateřský VW. Ten se sice „osobně” v Rusku nezjevil, začal tam ale přes své čínské partnery zcela oficiálně nabízet modely jeho značky Jetta, tedy čínské speciality, která z aut VW a Škody dělá levné modely VA3, VS5 a VS7 po vzoru Rapidu, Karoqu a Kodiaqu. Však je to de facto čínské zboží vyráběné primárně čínskou firmou pro čínský trh, které se z Číny, která Rusko nijak nesankcionuje, doveze právě do největší země světa. Když už nic, je to kompletně legální. A byť z toho VW ve výsledku profituje, může říkat něco ve stylu legendárního: „Co dělali, jak dělali, my nedělali, to oni dělali, co jsme měli dělat?”

Přesně tak to fungovalo a na doméně jetta-motors.ru bylo možné od července oficiálně vybírat ze všech tří aut. Pokud VW říká, že se to nestalo, lže, podívejte se na archiv Wayback Machine, nejméně od 4. července 2024 byl web online, nabízel všechna tři zmíněná auta. A není to „fejk”, viděli jsme ho fungovat, máme stále stažené všechny jeho ceníky. A nešlo ani o žádnou „šedou” aktivitu, pod vším je podepsaná firma FAV-Eastern Europe, tedy dceřinka čínského FAV, který pro VW tato auta vyrábí. Jasně, VW nešel a nezačal prodávat Jetty v Rusku, ale představa, že jeho klíčový čínský partner tohle dělal sám na vlastní pěst, je neuvěřitelně naivní.

Přesně to tvrdí i kolegové z německého Zeitu, kteří ve svém článku na toto téma lakonicky konstatovali: „Zdá se nepravděpodobné, že by k takovému kroku mohlo dojít bez vědomí Volkswagenu.” Všimli si toho až docela dlouho po nás, tedy minulý týden, kdy vyšla jejich první zpráva na toto téma. Ale to víte, s tím, co se píše v Česku, si Wolfsburg hlavu dělat nebude, článek Zeitu ho ale vyprovokoval k reakci.

Ta má za následek vehementní popření všeho, co se událo. Web Jetty přestal fungovat už dřív, bez vysvětlení, nyní je jasné, že jeho vypnutí zařídil sám VW. Dnes tvrdí: „Volkswagen Group China ani jeho společné podniky nevyvážejí auta do Ruska. Jakékoli zprávy nebo prohlášení o opaku jsou nepodložené a nepravdivé,” uvedl k věci mluvčí Volkswagenu. „Koncern Volkswagen také netoleruje neoprávněné obchodování (se zbožím jeho značek - pozn. red.) a dělá vše pro to, aby mu zabránil,” řekl dále.

Tohle znovu nemůže být pravda. Někdo z VW, minimálně z jeho čínské odnože, musel dobře vědět, co se děje. Jetty nevyrábí a neprodává FAV sám, VW s ním tvoří přesně ten společný podnik, o kterém VW hovoří. A právě jeho dceřiná firma je strůjcem všeho, co se dosud v Rusku odehrávalo, od webu až po ceníky. A velmi pravděpodobně došlo i na nějaké prodeje, vše fungovalo týdny, jen nyní je s tím konec.

Nechceme za to VW plísnit, je jasné, proč to dělá, chápeme jeho pohnutky. Stejně tak chápeme, že se to stalo politicky neúnosným, když o tom začala psát velká německá média, protože veřejnost je na Rusko pochopitelně nabroušená. Ovšem nechápeme to pokrytectví za tím - nebylo by férovější říci, že VW dodržuje veškerá relevantní omezení, protože v Rusku přímo nic neprodává, ovšem čínské firmy s auty vyrobenými v Číně v tomto omezené nejsou, a tak prostě dělají svůj byznys? Anebo to tedy nechce dělat ani tak, a tak to nedělá? Nevidíme třetí rozumnou cestu, VW se jí ale vydal.

Z výše uvedeného je zřejmé, že to udělal, je krajně nepravděpodobné, že by se to stalo za jeho zády, teď se ale tváří, že o ničem nevěděl. Zdá se nám to jako ta nejhorší možná cesta, ale názor si samozřejmě udělejte sami.

Jetta VS5 byla jedním z aut z líhně VW, která se dala v Rusku koupit. A to oficiálně, nešlo o žádný šedý dovoz. VW se nyní tváří, že o tom nic nevěděl, i když se pod vše podepsala divize jeho čínského partnera FAV, se kterým auta v Číně vyrábí a prodává. Foto: FAV-VW

Zdroje: Zeit poprvé, podruhé, Wayback Machine, Volkswagen

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.