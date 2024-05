Němečtí rodiče odmítají domácí auta jako vozy pro rodinu, v anketě s 25 tisíci respondenty dali přednost Škodě před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to další rána pro německý automobilový průmysl, třebaže tentokrát ne až tak těžká. Tak vnímají výsledek ankety sami Němci. Tamní otcové a matky jasně říkají, že do jejich potřeb se nejlépe trefuje Škoda, na rozdíl od takového Audi, BMW či Mercedesu.

Rodiny představují pro automobilky poměrně významnou zákaznickou skupinu. Většina z nich totiž nekupuje auto jen z plezíru, ale proto, že jej skutečně potřebuje. Navíc se dá předpokládat, že mnozí rodiče se do showroomů budou vracet, a to v závislosti na věku jejich potomků. Zatímco po narození je klíčový zavazadlový prostor, do kterého se musí vejít kočárek, po pár letech je již ohled brán spíš na počet sedadel. A až děti vylétnou z hnízda, znovu je jim co prodávat.

Zaháčkovat se ale lze jen jednou, a tak se automobilky předhání ve vývoji nových technologií, které by učinily život rodičů o trochu snazší. Ty se pak snaží nabídnout za co nejnižší sumu peněz. Ve finále tak vlastně není klíčový design či dynamika, ale poměr hodnoty a ceny, spolehlivost či spotřeba. Plus samozřejmě ona veškerá „cingrlátka“ na palubě, ať už jde o věci praktického či zábavního rázu.

Institut YouGov v rámci nedávné studie oslovil 25 tisíc otců a matek z Německa, aby vybrali značku, kterou lze považovat za rodinný ideál. Zodpovědět měli dvě klíčové otázky - který výrobce představuje dobrou užitnou hodnotu za požadované peníze, a který naopak špatnou. V závislosti na odpovědích pak byla vytvořena stupnice od minus 100 do plus 100 bodů, přičemž čím vyššího záporného čísla to které auto dosáhlo, tím hůře. A naopak čím více kladné bylo, tím vyšší byla i spokojenost u rodičů.

S ohledem na dříve řečené už vás asi nepřekvapí, že čelo pelotonu opanovala Škoda. Mezi otci si mladoboleslavská automobilka vysloužila pozitivní skóre 29,7 bodu, zatímco u matek šlo o 24,5 bodu. U zbytku pódia se ovšem již rodiče až tak neshodli, neboť pánové pasovali na druhou příčku Toyotu (25,3 b) a na třetí Hyundai (25,3 b), v případě dam byl upřednostněn Seat (18,6 b) před Volkswagenem (18,1 b). Koncern VW tedy u něžnější části publika evidentně pořád nějak funguje, tedy alespoň skrze své mainstreamové značky.

Rodinné názory jsou pak rozdílné i na dalších příčkách, zvláště pokud vezmeme v potaz národní cítění. I když se studie zaměřila na německé rodiče, v případě otců jedinou domácí značkou, jenž zabodovala, byl šestý Opel. Ten pak matky pasovaly dokonce na pátou příčku. Ovšem ani ony s výjimkou třetího VW domácí produkci příliš nefandí, spíše taktéž berou v potaz korejské či japonské výrobce. A rovněž Dacii, kterou dosadily na deváté místo (pánové na páté).

Němci tak v průzkumu propadli, celkovou optikou má šanci jen Opel, ale až jako šestá volba. Pořád je to ale lepší než výsledky prémiových značek jako Audi, BMW a Mercedes-Benz, které nemají u rodin prakticky žádnou šanci, v obou případech skončily na chvostu žebříčku tvořeného třiceti různými výrobci. To je vlastně i překvapivé s ohledem na to, že značnou část jejich portfolia tvoří SUV a kombíky, tedy rodinná auta. Jenže jsou zkrátka příliš drahá, prostorově i praktickou použitelností pak za mainstreamem a zvláště za Škodou s jejím Simply Clever prostě zaostávají.

Takový Kodiaq lze rozhodně považovat za rodinný ideál, zvláště pokud je u toho sedm sedadel, které mohou využít i děti ze sousedství. Druhá generace přitom startuje na 980 tisících korun, což je sice pro Čechy poměrně velké sousto, pro obyčejné Němce je to ale pořád přijatelná cena. Foto: Škoda Auto

Zdroj: YouGov

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.