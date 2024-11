Nezájem o elektromobily je tak velký, že Ford musel zvýšit jejich už tak vysoké slevy. Jde teď o úplně nejlevnější auta před 6 hodinami | Petr Prokopec

Pokud si někdo myslel, že elektromobily začnou být pro zákazníky atraktivní, jakmile více zlevní, mýlil se. Ford je zlevňuje už nějaký ten pátek, vyprázdnit sklady s nimi se mu ale pořád nedaří. A tak zlevňuje znovu, na Mustang Mach-E dnes v USA s federálními i lokálními dotacemi stačí necelých 420 tisíc Kč.

Ševče, drž se svého kopyta, chce se zvolat při pohledu na počínání mnohých automobilek. Ty se před pár lety rozhodly, že za svou minulostí udělají tlustou čáru a budou se orientovat na zcela jiný druh pohonu a často i na odlišné karoserie, než s jakými byly dlouhodobě spojovány. A součástí tohoto přerodu byl i posun do vyšších finančních sfér.

Kdyby šlo o změny vyžádané zákazníky, nešlo by proti tomu nic namítat, to se ale nestalo v jediném případě. K vlastní loajální klientele se výrobci otočili zády a řídili se dále jen vlastní ideologií a politickým zadáním. Jak to asi mohlo dopadnout?

Úspěch to pochopitelně není, neboť klientela byla postavena ke zdi, kde se s pistolí u hlavy musela rozhodnout, zda chce vůz s bateriovým pohonem, nebo si raději nekoupí nic, protože skutečné alternativy jejích dřívějších aut přestaly existovat. A tak skutečně nekupuje nic. Pro automobilky je to ovšem hned dvojitý problém, neboť do elektromobility nainvestovaly nemalé peníze. Navíc předpokládaly, že taková auta se budou prodávat jak housky na krámě, pročež neprotestovaly proti utahování šroubů absurdních přerozdělovacích mechanismů.

Nyní je ale jejich naivita dohání, neboť zjišťují, že nedochází na návratnost investic a kromě toho je třeba vyhovět oněm mechanismům, což už bez většího odbytu elektromobilů nejde. Vznikají tak auta jako Škoda Elroq prodává pod cenou tak, aby se cenově přiblížila uměle zdraženým spalovacím autům. Výsledkem ale znovu není úspěch - lidé se pro elektromobily ani za nižší ceny neženou a nemístně drahé, navíc vývojově zanedbávané spalovací vozy nekupují též.

V této situaci je také Ford, který se své nechtěné elektromobily snaží prodat stůj co stůj. Také nad jeho elektrickými plány obracíme oči v sloup již hezkých pár let, neboť je třeba nezapomínat, že jde o značku, která proslula dostupnými a široce prakticky použitelnými vozy. Najednou však chtěla urychleně přepřáhnout na dražší, navíc hůře použitelné. Ford tak s elektromobilitou narazil podobně jako Titanic na ledovou kru a musí zmenšovat své aktivity, aby vůbec přežil.

Platí to nejen v Evropě, ale také v USA, jak informují lidé z InsideEVs. Tam se mu ani po zastavení výroby modelu F-150 Lightning nedaří vyprázdnit sklady, a tak přidává další a další slevy, aby vůz učinil prodejnějším. Se stále většími slevami je pak spojen také Mustang Mach-E, ze kterého se rovněž nestal bestseller. Ten lze tedy nově pořídit až o 10 500 USD (cca 253 tisíc Kč) levněji, neboť pokud klientela zvolí leasing, může si odečíst jak plnou federální dotaci (7 500 USD/180 tisíce Kč), tak i dodatečnou slevu 3 tisíce dolarů (cca 72 tisíc Kč) od Fordu.

V případě pořízení v hotovosti jsou pobídky podobně velkorysé, byť je třeba zapomenout na onu federální dotaci. Nicméně sleva od Fordu činí 5 000 USD (asi 120 tisíc Kč), při nákupu na úvěr pak po 72 měsíců neboli 6 let neplatíte žádné úroky. Bez ohledu na to, pro jaké financování se klient rozhodne, vždy má nárok na domácí wallbox zdarma, a to včetně jeho instalace. S tím pak ostatně mohou počítat také zájemci o F-150 Lightning.

V případě pick-upu nicméně se státní dotací nelze počítat, pročež klientela jdoucí leasingovou cestou dostává celkově od automobilky slevu ve výši 6 500 USD (asi 156 tisíc Kč). V případě nákupu za hotové jsou pak podmínky stejné jako u Mustangu Mach-E. U obou aut ovšem finální cenu mohou ponížit ještě lokální dotace, přičemž ty se třeba v Kalifornii mohou vyšplhat až na 12 000 USD (cca 288 tisíc Kč).

Když si uvědomíme, že takový Mustang Mach-E startuje na 40 tisících dolarech (necelých 960 tisíc Kč), pak v nejbohatším státu Ameriky jej při splnění mnoha podmínek, jako je nízký roční příjem, můžete pořídit za méně než polovinu oficiální ceny. Přesto se na tohle auto fronty nestojí, kde je asi problém? Že by v jeho samotné podstatě?

Mustang Mach-E lze s využitím všech možných slev a dotací pořídit v Kalifornii už od 17 495 dolarů, tedy asi 420 tisíc Kč. Jde tedy bezkonkurenčně o nejlevnější model značky, přesto se pro něj lidé neženou. Foto: Ford

