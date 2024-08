Neznámá britská značka po 4 letech vývoje ukázala hotový „nejrychlejší čtyřmístný sporťák světa”, chce za něj 50 milionů před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Naran Automotive

Je sympatické, že dál sází na tradiční pohon, neboť nových značek toužících prorazit s elektrickými sporťáky je nespočet a úspěšná s nimi není ani jedna. Jak moc brát aktivity Naran Automotive vážně, je ale pořád otázkou.

Pokud si dnes chcete v automobilové branži užít svých 15 minut slávy, v podstatě vám k tomu stačí počítač a pár hodin práce za klávesnicí. Následně můžete svět ohromit založením nové automobilky, jejíž prvotina bude mít dechberoucí výkon a přepíše rekordy nejen ve svém segmentu. Vše následně ještě opentlíte vizualizacemi takového auta, jehož agresivita nebude znát mezí. Levný takový vůz pochopitelně nebude ani náhodou, nicméně i vysoká cena by klientelou měla být vnímána jako kladná stránka věci, neboť povede k vyšší exkluzivitě. Tedy alespoň dle tiskového prohlášení začínající firmy.

Co přichází poté? V drtivé většině prostá fiaska, která pramení z toho, kterak digitalizace vstup do tohoto oboru usnadnila. Pokud jste totiž publikum chtěli zaujmout dřív, byl třeba alespoň pronájem stánku na některém ze světových autosalonů, kde jste vytáhli přinejmenším studii uplácanou z hlíny. To vedlo k nutným investicím do rozjezdu, které byly alespoň jistou zárukou, že začínající firma vyvíjí nějakou aktivitu. Ne vždy ale „elektronické entré” musí skončit ničím.

Jednou z firem, které zdánlivě přišly a zase odešly, se zdál být britský start-up Naran Automotive. Ten v roce 2020 přišel s oznámením, že chystá Hyper Coupe osazené pětilitrovým osmiválcem twin-turbo, za nímž stojí německá firma Racing Dynamics. Agregát měl produkovat 1 048 koní, které by mířily na všechna čtyři kola. Stovku by tak majitelé měli na tachometru za 2,3 sekundy a stošedesátku za 4,5 sekundy. Metu 320 km/h by pokořili 16,5 sekundy od startu, maximálka by pak přesáhla 370 km/h.

Pohonná jednotka měla být zabalena do karbonové karoserie, což by přispělo k nízké hmotnosti. S pomocí obřího křídla a aktivní aerodynamiky by přitom Hyper Coupe produkovalo 1 377 kg přítlaku. A protože by nedisponovalo jen jednou řadou sedadel, stalo by se nejrychlejším čtyřmístným vozem na světě, tedy alespoň tím, který má čistě spalovací pohon. Na okruzích totiž majitelé měli dosahovat stejných časů, jaké jsou spojeny se závodními speciály kategorie GT3, což by zřejmě stačilo i k absolutnímu prvebství.

Jsme o čtyři roky dále a Britové se kupodivu posunuli od vizualizací ke skutečnému prototypu, jímž se mají pochlubit příští měsíc na akci Salon Privé. Jak moc je poté budeme moci brát vážně, je ale pořád otázkou. Vůz je totiž sice zjevně hotový, sériová výroba je ale pořád něco jiného. Zda tedy opravdu odstartuje příští rok, je nadále ve hvězdách. Dle plánu by nicméně mělo vzniknout 39 kusů.

Na vyprodání celé produkce ani po čtyřech letech od debutu pochopitelně nedošlo. Nelze se tomu divit i proto, že ceny auta startují na 2 milionech Eur (přes 50 milionů Kč), přičemž zájemci musí složit zálohu 350 000 Eur (asi 8,8 milionu Kč). V případě interiéru pak mohou popustit uzdu své fantazii, zatímco v případě techniky kromě již zmíněného motoru vyfasují hydraulické řízení, stavitelné tlumiče či dvojité lichoběžníky ve všech rozích. Doplňovat je budou karbon-keramické brzdy a karbonová kola, která má roztáčet zakázková převodovka.

S ohledem na benevolentnější britskou legislativu se nejspíš pár vozů vyrobí a prodá, jestli o Hyper Coupe uslyšíme i pak (tedy aspoň v dobrém), je otázkou. Ale buďme optimisté, když Christian von Koenigsegg prodával kuřata, asi by mu také málokdo věřil, že v roce 2024 bude stát v čele firmy prodávající jedna z nejúchvatnějších aut světa. A ejhle...

Naran Automotive Hyper Coupe se tváří patřičně agresivně, pod karbonovou karoserií pak nabídne 1 048 spalovacích koní, které k ohromující dynamice vystřelí až čtveřici lidí na palubě. Zda se dostane i do sériové výroby, si raději počkejme. Foto: Naran Automotive

