Nissan má na záchranu maximálně rok a pár měsíců, říká manažer firmy, v automobilovém byznysu se věci kazí rychle

Japonci jsou už teď v „nouzovém režimu” a budou propouštět. Bez nového strategického investora pak prý nemají přežít déle než rok a dva měsíce. Bývalého šéfa značky to nepřekvapuje, ten už dříve naznačoval, co firmu nejspíš čeká.

Automobilový byznys je pro řadu lidí lákavým oborem, točí se v něm obrovské peníze. Jenže pohled pod pokličku až tak lákavý není. Jde o extrémně konkurenční, technicky vysoce vyspělý průmyslový obor, který navíc přímo vstupuje do kontaktu s koncovým zákazníkem. Je tedy kapitálově mimořádně náročný, vyžaduje neustálé investice do výzkumu a vývoje i špičkově fungující interakci s koncovým zákazníkem zejména v marketingové rovině - dobře fungujícími průzkumy trhu počínaje a efektivní propagací konče. Selžete v kterékoli z těchto tří rovin a můžete skončit dřív, než se stačíte rozkoukat.

Proto automobilky zdánlivě hystericky reagují na první náznaky padajícího domina - začít s jeho chytáním u desáté kostičky už může být pozdě. Vesměs totiž naprosto selhaly ve čtení trhu, vsadily na masově neprodejná elektrická auta, do kterých nacpaly obrovské vývojové prostředky, které se jim nyní nevrací skrze prodej takto postavených aut. A to je začíná okamžitě finančně týrat. Celá triáda se tak zas jednou sešla a pozdě cokoli zachraňovat může být velmi rychle, neboť pokud vám prodej draze vyvinutých nových aut negeneruje marže potřebné k pokrytí dřívějších nákladů, peníze vám dojdou krutě rychle.

Do této situace se dostává řada firem, v posledních měsících se mluví hlavně o problémech Volkswagenu. Podobně jako Němci však na špatného koně vsadili také Japonci, konkrétně Nissan. Ten ostatně nedávno oznámil, že vstupuje do „nouzového režimu“, během kterého výrazně zeštíhlí své aktivity. Padáka by tedy mělo dostat devět tisíc lidí, globální produkce bude osekána o 20 procent, prodána bude část podílu v Mitsubishi a pozdržen bude také příchod nových modelů.

Manažeři firmy se ale při pohledu na tyto dopady evidentně moc nepoučili a dál sedlají mrtvého koně. Nissan se nedávno spojil s Hondou, aby společně s ní vyvíjel nová elektrická auta, což je to poslední, na co lidé čekají. A i kdyby z toho náhodou byl úspěch, automobilka už je příliš hluboko v problémech, aby jí to zachránilo, jak uvedl jeden z vysoce postavených manažerů společnosti, který si nepřál být jmenován.

„Máme 12 až 14 měsíců na to, abychom přežili,“ sdělil Financial Times dotyčný. A dodal, že „to bude těžké. Ve finále potřebujeme Japonsko a Spojené státy, aby generovaly peníze”. I tak prý automobilka potřebuje nového strategického investora, který by ji dokázal udržet nad vodou. Něco takového už dříve predikoval bývalý šéf Nissanu, legendární Carlos Ghosn, podle nějž to bude Honda, která konkurenční automobilku v těžkostech ovládne.

„V současné chvíli si nedokážu představit, že by spolupráce mezi Hondou a Nissanem fungovala, pokud nejde o převzetí. Tedy o skryté převzetí Nissanu a Mitsubishi Hondou, s tím, že je to Honda, kdo vše řídí,“ uvedl před pár měsíci Ghosn. A jak se zdá, nejspíš zas jednou trefil hřebíček na hlavičku, pročež by nás vlastně ani nepřekvapilo, kdyby to byla Honda, kdo si od Renaultu koupil 7 procent akcií Nissanu, kterých se Francouzi nedávno zbavili.

Jak se vše dál vyvrbí, je otázkou. Nicméně výrobci skutečně nemohou počítat s jiným vývojem, neboť pokud se obrátili k zákazníkům zády, nemohou čekat, že ti neučiní totéž. Ostatně nikdo Nissan nenutil k tomu, aby ze své nabídky vypustil diesel a ukončil vývoj spalovacích motorů. Nyní se tak automobilka vlastně dočkala toho, po čem toužila. Kupodivu ale nejásá nadšením, nýbrž se obává o svou nejbližší budoucnost.

Takový Qashqai byl dříve trefa do černého, Nissan jej v Česku prodával i ve víc jak 4 tisících exemplářů za rok. Stávající provedení má nicméně za prvních deset letošních měsíců na kontě jen 594 kusů, což je pořád víc než polovina místních registrací celé značky. Její pád je tedy opravdu dramatický. Foto: Nissan

