Nová auta pořád mohou být levná, Hyundai ukázalo nový rodinný vůz za 287 tisíc Kč

Foto: Hyundai

Zapomeňte na veškeré výmluvy výrobců, proč musí zdražovat nová auta, nemusí. Důkazem je nové Hyundai Verna, ekvivalent i u nás dříve prodávaného Accentu. Je to 4,5metrový sedan se 115 koňmi, přesto je takto dostupný, jen není k dispozici v Evropě.

Za posledních pár let se kritéria pro výběr nového vozu výrazně změnila. Zatímco dříve jste skutečně mohli klást důraz na design, výkon, bezpečnost či třeba výbavu, dnes je stěžejním faktorem cena. Auta totiž neskutečným způsobem zdražila, z čehož výrobci viní hlavně energetickou krizi, trhliny v dodavatelských řetězcích či třeba dozvuky koronaviru. Je nicméně třeba dodat, že opravdu neskutečně drahá jsou hlavně nová auta v Evropské unii, nikoli všude ve světě. Brusel totiž postupně navyšuje počet prvků, které jsou povinné. A když už nedělá to, zatěžuje dostupná spalovací auta nesmyslnými pokutami za papírové emise CO2, které svým provozem mohou vypouštět do ovzduší.

Stačí ovšem, abyste starý kontinent opustili a zamířili do Indie. V té chvíli pomalu nebudete věřit vlastním očím, co všech je možné. Zvlášť pokud zavítáte do showroomu značky Hyundai. Korejci totiž aktuálně přišli s šestou generací modelu Verna, který na ostatních trzích znají jako Accent. Svého času se přitom tento vůz prodával i u nás, a to za méně než 200 tisíc korun. V roce 2010 nicméně reputace Hyundai nebyla na takové úrovni jako dnes, stejně jako lidé neměli tak hluboko do kapsy. Výsledkem tak byl konec tohoto vozu v celé Evropě.

Dnes bychom nicméně za návrat tohoto modelu nejspíše upsali i duši ďáblu. Šestá generace totiž dostala do vínku zajímavý design, i když je více než jasné, že zejména pohled na až přespříliš komplikované boky nebude každému po chuti. Stačí však zmínit jedno jediné číslo, a rázem jsou veškeré rozpaky pryč. Verna bude totiž v Indii startovat na 1,08 milionech rupií, což odpovídá 287 tisícům korunám. To je jen o trochu vyšší částka, než jakou u nás dáte za 3 670 milimetrů dlouhý hatchback i10 se 67 koňmi pod kapotou.

V Indii nicméně za dané peníze můžete očekávat daleko více. Oproti páté generaci nová Verna narostla o 152 mm do délky a o 25 mm do šířky. Rázem tu tedy máme 4,5metrový sedan, který na délku překonává i místní Hyundai i30 Fastback. Oproti němu pak disponuje i větším rozvorem (2 670 mm versus 2 650 mm). Za tento model nicméně u nás dáte o takřka 200 tisíc korun více. Pod kapotou se přitom dočkáte prakticky stejného výkonu, a to navzdory odlišnému pohonu - i30 totiž v základu používá přeplňovaný litrový tříválec.

Verna je oproti tomu osazena benzinovou jedna-pětkou. Indové budou moci volit mezi její atmosférickou (115 koní) a přeplňovanou verzí (160 koní). V obou případech je na výběr manuální či automatická převodovka, přičemž ani turbomotor zákazníky nezruinuje. Připravit si na něj musí 1,48 milionu rupií (asi 393 tisíc korun), tedy stále méně než na i30 Fastback s oním tříválcem, počítat pak mohou se zhruba 6litrovou spotřebou na sto kilometrů. To je vábení, kterému je opravdu těžké odolat.

Novinka bude k dispozici ve čtyřech stupních výbavy, jenž mimo jiné zahrnují i kožené čalounění nebo vyhřívaná a klimatizovaná sedadla. Dále lze počítat s poměrně rozsáhlým výčtem bezpečnostních asistentů. Nejde tedy ani o holobyt, ani o pojízdnou rakev. Spíše o potvrzení, že i dnes lze nové, bezpečné, kvalitní, komfortní, dobře vybavené a výkonné rodinné auto pořídit levně. Jen už nikoli v zemích Evropské unie, která se rozhodla, že lidí je třeba vrátit do sedel bicyklů.

Verna šesté generace, jinde známá jako Accent, dorazila na indický trh. Ve srovnání s předchůdcem nabízí více místa v interiéru, stejně jako vyšší bezpečnost či výkonnější jednotky. Cenově se přitom drží při zemi až tak nízko, že Evropanům lezou oči z důlků. Foto: Hyundai

