Nová generace Apple CarPlay je venku. Převezme moc nad dalšími částmi auta, někteří výrobci o to stojí, jiní ne včera | Petr Prokopec

/ Foto: Apple

Je to zajímavý posun od jakéhosi doplňku k pomalu integrální součásti palubních systémů automobilu. Někdo to vítá, třeba Porsche, jiní spíš zavírají Applu dveře v obavách z možných následků.

Jakou výbavu v autě doopravdy potřebujete? Pokud bych měl mluvit sám za sebe, pak vedle volantu, sedaček a základních ovládacích prvků vozu zmíním pouze klimatizaci a audiosystém. Jakkoli hudbu si pouštím už jen sporadicky a když je to možné, raději otevřu okna, než abych využíval palubní ventilace. V zimě je ovšem klimatizace s topením nenahraditelná, tehdy se hodí i vyhřívání sedadel a případně i volantu. To už ale vnímám spíš jako rozmařilost, bez které se dokážu obejít.

Je mi pochopitelně jasné, že každý to má trochu jinak. Pro někoho je tedy důležitý třeba adaptivní tempomat, zatímco další nedá dopustit na navigaci. Nebo na asistenční systémy. A další lidé chtějí úplně všechno, byť mnohé funkce nakonec ani nevyužijí. Z těchto důvodů se z moderních aut staly spíše počítače na kolech. Či spíše mobily a tablety na kolech, neboť z interiérů mizí veškerá fyzická tlačítka a ovládání je směřováno na obrazovku, kde si můžete vybírat z téměř nekonečné palety funkcí.

Právě v důsledku tohoto vývoje se výrobci mobilů jako Apple začali v nemalé míře angažovat právě v automobilové branži. Firma s nakousnutým jablkem ve znaku již v roce 2014 přišla s technologií CarPlay, která umožnila spárování jejích mobilů s palubními systémy. Díky tomu se do aut dostaly funkce jako Spotify, stejně jako lze skrze multimediální systém třeba objednat jídlo a rovnou jej zaplatit. Čekat pak na vás může přede dveřmi ve chvíli, kdy dorazíte domů.

Apple před dvěma lety oznámil, že chystá CarPlay druhé generace, od té doby však prosáklo na veřejnost jen velmi málo informací. Firma se ale nyní polepšila a představila aspoň část chystaných novinek. O nové generaci si tedy můžeme udělat jasnější obrázek, a tak je - nutno dodat nepřekvapivě - jasné, ze dojde k mnohem většímu propojení automobilových systémů právě s vaším mobilem.

Snad většina moderních aut už ostatně není osazena pouze jednou centrální obrazovkou, standardem se stává i digitální přístrojový štít. A u vyšších úrovní výbavy či prémiových značek lze počítat také s displejem pro klimatizaci, spolujezdce či cestující na zadních sedadel. Nové CarPlay tak zvládá komunikovat se všemi takovými obrazovkami. Navíc je mimořádně flexibilní, pročež si ta která automobilka může určit, co se kde bude zobrazovat a jaká bude kupříkladu vizáž ikon.

Něco takového bylo možné jen díky tomu, že Apple výrobce aut přizval k vývoji. To umožnilo vysokou míru individualizace, ve které pak dále může ještě pokračovat řidič. I když tedy sto aut bude používat jednu a tu samou technologii, kokpit každého z nich může působit unikátně. Vše ale vždy bude záviset na ochotě automobilek - mnohé z nich se totiž snaží vůči CarPlay či Android Auto vyhranit s pomocí vlastních systémů. Tím pak logicky omezují i možnosti majitelů.

To je do jisté míry pochopitelné, neboť aby Apple mohl opravdu důkladně využít možnosti palubního menu, je zapotřebí, aby byl ukotven k jeho kořenům. Znamená to ovšem, že v té chvíli skrze CarPlay bude možné ovládat i jízdní režimy a další. Firma tak bude mít přístup k řadě tajných technologií, což může vést k mnoha únikům a soudním sporům. Na druhou stranu má ale daleko větší zkušenosti s kódováním či digitalizací, načež její produkt může lepší než systémy automobilek.

To si nejspíše uvědomily u Porsche a Astonu Martin, pročež právě u těchto značek bude nová generace CarPlay letos debutovat. Konkrétní datum zatím zmíněno nebylo, nicméně facelift 911 s variantou 2.0 zatím nepočítá. Fanoušci automobilky z Zuffenhausenu se tak nejspíš dočkají až u elektrických variant Boxsteru a Caymanu. Ty ale dorazí až příští rok, letos tak nejspíš čekejme pouze premiéru vylepšeného systému, nikoli však jeho příjezd do garáží prvních majitelů.

Nová generace CarPlay nabízí větší integraci i možnosti. Svým způsobem je ale třeba se ptát, zda něco takového někdo skutečně potřeboval. Foto: Apple

Zdroj: Apple

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.