Nová generace Mercedesu třídy E dorazí i za rok a půl s motory na benzin a naftu, bez jediné výjimky před 7 hodinami | Petr Miler

Při současném směřováním Mercedesu by leckdo mohl čekat, že značka už zítra vykročí směrem k vytoužené elektrické budoucnosti levou, zpátky ni krok. Ale nebude to tak přímočaré, svůj světově nejprodávanější konvenční model nechá ještě dlouho tak, jak je.

Všechny automobilky jsou v Evropě v posledních letech silně tlačeny ke stoprocentní elektrifikaci své nabídky, ať už zákazníci chtějí cokoli. Čekali bychom, že se budou bránit, to ale pořádně nedělaly nikdy a většina má nyní zjevně pocit, že jsou za jakýmsi bodem, ze kterého není návratu a samy do téhož tlačí i firmy, které nepodlehly.

Nechceme všechny házet do jednoho pytle, některé značky si zachovávají zdravý odstup, většina ale oznamuje stále absurdnější plány přechodu na elektrickou mobilitu, i když na řadě trhů taková auta prodávají po kusech a samy moc dobře ví, jak vynucené to celé je. Můžeme si nyní sázet, jestli automobilky tento přístup budou muset přehodnotit už v průběhu realizace celého pokusu EU o plíživý návrat plánovaného hospodářství, nebo si budeme muset počkat na příští revoluci. Tak či onak z něj ale hned tak nesleví.

Protože ale trh ještě stále nelze ignorovat, automobilky volí obvykle dva přístupy. Buď vedle existujících spalovacích modelů začínají vytvářet jakési elektrické řady, těm dovolí postupem času získat půdu pod nohama a počítají s tím, že jednoho dne přehodí výhybku. Jiné věří tomu, že postupně elektrifikují své tradiční modely, až je jednoho dne elektrifikují zcela. Mercedes očividně zvolil první přístup, na přehození výhybky se ovšem zjevně hned tak nechystá.

Informují o tom kolegové z britského Auto Expressu, kteří získali poměrně přesné informace o budoucnosti Mercedesu třídy E. Ten by se měl dostat do prodeje někdy v polovině roku 2023, což je s ohledem na současné smýšlení třícípé hvězdy dost pokročilý moment na to, aby tento vůz dostal nanejvýš tak hybridní čtyřválec, však se podívejte na tragikomickou - a to je optimistický pohled na věc - nabídku motorů současné třídy C. Nedostal a nemá dostat už ani šestiválec, natož pak V8 jako dosud.

Jenže se Éčkem to stejné být nemá. Automobilka je si prý vědoma důležitosti tohoto modelu, který je pro ní světově nejžádanějším sedanem a kombíkem a nabídnout jej chce naopak výlučně s paletou spalovacích motorů na benzin a naftu. Jedinou odbočkou bude dobíjecí hybrid, s ryze elektrickým pohonem se ale nepočítá. Ten má zůstat vyhrazen jen elektrickému modelu EQE jako vláčku na oné druhé koleji, na kterou se bude přehazovat. I to má ale trvat.

Pokud se vůz ukáže za rok a půl čistě s benziny a diesely (nanejvýš s různými formami elektrické asistence, ale podstata všech pohonů bude stále spalovací), znamená to, že se s ním počítá nejméně do roku 2030. A to na poměry stuttgartského smýšlení - nebo aspoň jeho vnějších projevů - nutně překvapí.

Jak moc se vám tyto informace líbí, posuďte sami. My bychom byli rádi, kdyby se do Evropy vrátil zdravý rozum místo pochybných ideologií a pro ekonomiku tak klíčovému prostředí vládl znovu zákazník, ne politik s úředníkem, neboť to ještě nikdy nedopadlo dobře a ani tentokrát to dobře dopadnout nemůže. Bohužel, tohle zbožné přání máme už léta a zatím se nezdá, že by se situace posouvala kamkoli jinam než opačným směrem.

Současný Mercedes třídy E kupodivu nebude tečkou za spalovacími auty třícípé hvězdy tohoto ražení. Naopak - i další generace má být znovu jen benzinová a dieselová. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Express

Petr Miler

