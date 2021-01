Novou nejlevnější Dacii už koupíte v ČR, její české ceny jsou studená sprcha před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dlouho se mluvilo o tom, zda Škoda neklesne na úroveň Dacie, ale ono to nakonec nebude třeba. Dacia totiž stoupá k úrovni Škody, tedy přinejmenším cenově zcela nepochybně.

Pořídili byste si raději Dacii Sandero nebo spíše Škodu Fabia? Tato otázka ještě donedávna byla zcela nemyslitelná. Jakkoliv totiž oba vozy dosahují obdobných rozměrů, cílily na odlišnou klientelu. Dáno to bylo rozdílem v ceně, které byl skutečně markantní. Zatímco Sandero startovalo na 174 900 Kč, český vůz byl k mání přinejmenším o sto tisíc korun dráže. A co hůře, pod kapotou v té chvíli nabízel jen 60 koní, kdežto s rumunským hatchbackem jich bylo svázáno třiasedmdesát. Pokud jste tedy za své peníze chtěli alespoň papírové maximum, nebylo co řešit.

Jak jsme ale již naznačili, nyní je situace jiná. Sandero třetí generace totiž přepřáhlo na modulární platformu CMF, jíž doplnilo pohlednějším designem, modernějšími motory a kvalitnějšími materiály. Nahoru kvůli tomu pochopitelně šla i cena. V Německu nebo Rumunsku ne o tolik, u nás jsou ale ceny vyšší a rázem jsou skoro na úrovni Škody. Fabia je totiž k mání od 279 900 Kč, zatímco Sandero nově startuje na 239 900 Kč. Stále tak sice tahá za delší konec provazu, nicméně se již přesunulo z teritoria bez konkurentů do míst, kde soupeř číhá pomalu na každém kroku.

Problémem nicméně není jen růst cen. Zároveň s ním totiž došlo také na výměnu motorů, jenž nyní sice splňují emisní normu Euro 6D-Full, ovšem jde vždy o tříválce. Ten základní litrový navíc teď produkuje jen 67 koní. Za více peněz tak nově dostáváte méně výkonu a navíc o poznání horší dynamiku, neboť u druhé generace zrychlení na stovku zabralo 14,2 sekundy. Nyní ovšem budete potřebovat o dvě a půl vteřiny více.

Tím samozřejmě Sandero nechceme srážet, ostatně v řadě aspektů je na tom podstatně lépe než dříve. Navíc oproti Škodě u rumunské automobilky máte k dispozici poněkud širší nabídku, neboť dopřát si můžete i automat CVT či verzi uzpůsobenou na spalování LPG. Ovšem nic to již nemění na faktu, že Sandero se od láce posunulo do dražších vod. To pak ostatně jen umocňuje provedení Stepway, které již pod 300 tisíc korun nekoupíte. Na druhou stranu, v jeho případě není k mání základní atmosférický motor.

Nejlevnější Sandero Stepway tak používá přeplňovanou verzi litrové jednotky naladěnou na 90 koní, za které dáte minimálně 304 900 Kč. Počítat v té chvíli lze s úrovní výbavy Essential, která zahrnuje mimo jiné třeba manuální klimatizaci. Tu u základní Dacie Sandero na stupni Access nedostanete ani za příplatek, o úroveň výše pak již pro změnu chybí atmosféra a je k mání pouze přeplňovaný motor. I tak je ovšem klimatizace v daný moment za příplatek 10 000 Kč.

Suma sumárum tak lze vlastně říci, že Škoda se skutečně dostává na úroveň Dacie, i když to před pár desítkami hodin jeden ze šéfů VW popřel. Nestojí za tím totiž sešup mladoboleslavské automobilky níže, nýbrž nárůst sebevědomí u Rumunů. Ti s ním navíc přichází ve chvíli, kdy by zrovna kvůli koronaviru lidé uvítali spíše zachování nízkých cen a potýkají se až s překvapivě nźkými prodeji. Bude tedy zajímavé sledovat, jak si Sandero a Sandero Stepway povedou. Stejně tak jsme zvědavi, kdy na český trh dorazí i nový Logan.

