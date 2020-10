Nová Škoda Fabia se rýsuje, oproti té současné půjde o úplně jiné auto včera | Petr Prokopec

Zatímco doposavad kráčela Fabia spíše cestou evoluce, se čtvrtou generací přijde menší revoluce. Přepřáhne na úplně novou platformu a přidá design, který se tomu dnešnímu nepodobá.

Třetí generace Škody Fabia přišla na trh v roce 2014. Jako taková by tedy ještě neměla úplně na kahánku, nicméně i přesto si mladoboleslavská automobilka s vývojem nástupce pospíšila a představit ho hodlá už příští rok. Důvod je jasný - stávající Fabia totiž na rozdíl od svých koncernových sourozenců nepoužívá moderní modulární platformu MQB A0, ale zastaralou architekturu PQ26. To ovšem znamená, že pro VW Group je do jisté míry emisním trnem v pozadí, neboť elektrifikace by v jejím případě byla náročná.

Neznamená to samozřejmě, že by nová Fabia kráčela třeba ve šlépějích Peugeotu 208 a Opelu Corsa, jejichž nejnovější generace dorazily nejen se spalovacími motory, ale také s ryze elektrickou jednotkou. Na něco takového můžeme u koncernu prozatím zapomenout, dle šéfa VW Group Herberta Diesse totiž platforma MEB uzpůsobená malým vozům s alternativním pohonem nebude k dispozici dříve než v řádu několika let. A i kdyby byla, pro Němce by šlo o prodělečnou záležitost.

Ze stejného důvodu chystaná Fabia nejspíše nedostane ani plug-in hybridní ústrojí, které by bylo příliš nákladné na vývoj i výrobu, a tedy i pro zákazníky. Na mild-hybridizaci ale dojde, zvláště když vůz bude pohánět už jen benzinovým litrovým tříválcem či benzinovým 1,5litrovým čtyřválcem. S diesely jsme se rozloučili již v rámci předloňského faceliftu, přičemž díky stále vyšší ceně anti-emisních systémů je jisté, že zrovna do tohoto modelu se nevrátí.

Od techniky se můžeme přesunout k vzhledu, který se na nových ilustracích pokusil zachytit designér Kleber Silva. Ten dodal Škodě Fabia prvky modelů Scala a Octavia IV, které se mají objevit i na skutečném voze. Je přitom třeba zmínit, že vzpřímenější čelní maska vozu sluší a dělá jej poněkud noblesnějším. Do jisté míry nám tak připomíná již zmíněný Peugeot, jen bez onoho podivného vertikálního šrámu. Záď je nicméně oproti francouzskému hatchbacku mnohem konzervativnější.

Škoda přitom již poslala vývojové exempláře za testy na běžné silnice, prozatím však tyto vozy nosí pouze upravenou karoserii současného Volkswagenu Polo. Ve srovnání s ním by však finální český vůz měl disponovat větším rozvorem, načež by nová Fabia nabídla ze všech koncernových sourozenců také největší praktičnost. To je podstatné i proto, že podle poslední informací nakonec nemá dorazit kombík, třebaže dříve Škoda naznačovala opak.

Tím nám ale informační pramen již vyschl, načež jen dodáme, že s novou platformou dorazí i širší rozchod kol. Nová Fabia by tedy neměla nabídnout více místa pro zavazadla či v oblasti kolenou, ale také v případě ramenou. Zda to ale bude stačit na okouzlení publika, které je stále více poblázněno SUV a jim podobným vozům, zjistíme přibližně za rok.

Nová Škoda Fabia dorazí v druhé polovině příštího roku, přičemž prvky modelů Scala či Octavia IV převezme stoprocentně.



Vizuální a vlastně i technické rozdíly oproti stávajícímu provedení budou značné.

