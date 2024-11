Nové Audi A4 prodávané pod zavádějícím názvem A5 dostalo verzi, ve které vypadá dokonce jako A6 včera | Petr Prokopec

Ztrácíte se v tom? To nejste sami. Němci ale asi došli k závěru, že časy skoro automaticky srozumitelných jmen jednotlivých modelů i jejich pojetí jsou pryč a zákazníkům je třeba pořádně zamotat hlavy.

Letos v červenci přišla na svět nová generace Audi A4. Němci se nicméně rozhodli, že sedan a kombík už neponesou název, který zdobil jejich záď po třicet let. Místo toho obě verze pojmenovaly A5, což koresponduje se strategií čtyř kruhů. Tradiční označení jsou aktuálně vyhrazena elektromobilům, zatímco ta vzniklá později pro spíš okrajovější modely budou nově spojena se spalovacím pohonem.

Jde jistě o cílenou snahu posunout do popředí pohonu, který je zákazníky přehlížen, ale automobilkami protežován. A jejím strůjcům se může snadno vymstít. Představte si totiž, že jste dlouhou dobu nakupovali to, co plně vašim představám, tedy třeba dieselový kombík, který byl prostorný, úsporný i rychlý. K tomu všemu navíc přihazoval interiér, jenž byl měřítkem pro zbytek branže. Nově však na vás pod tímtéž názvem bude čekat elektromobil, který nemá nic z toho.

Slabší nátury mohou takové auto dokonce koupit omylem naslepo, ale to snad bude spíš okrajové. Ani ostatní ovšem nebudou mít vystaráno - to, co přichází pod novými označeními, není to samé s jiným jménem, je to takový modernizovaný odvar. Z nové A5 jsme viděli třeba její laciný klíč, ale jděte si toto auto prohlédnout celé, až budete mít možnost. Nebudete se v něm cítit moc dobře - tvrdé plasty, nesmyslný šišatý volant, dotykové ovládání na volantu... Není to moc přesvědčivý vůz a důstojný nástupce dosavadní kvalitní, promyšlené a útulné A4.

Audi tak volí extrémní podobu přístupu, který dnes definuje velkou část celé branže a vidíme jej třeba i na novém Mercedesu CLA. V centru pozornosti automobilky se ocitají elektrické verze, které ale zákazníci nechtěli a téměř je nekupují. Spalovací provedení jsou pak snad i záměrně odbývána a ke všemu zdražována, aby vyzdvihla to, co automobilka prodávat chce. Výsledkem ale není naplnění její vůle, výsledkem je zklamaný zákazník, který tak nanejvýš akceptuje to, co mu nejmíň vadí. Budete s takovým výrobcem cítit nějaké sepjetí, budete u něj s radostí nakupovat znovu? Konkrétní odpověď je asi zbytečná.

V případě nových či stále chystaných modelů Audi to ovšem není jediná oblast, ve které automobilka klientelu poněkud zklamala. A5 totiž navíc není k mání ani jako tradiční sedan, místo toho zdá máme liftback s výklopnou celou zádí. To je sice praktičtější řešení, jenže pro někoho zkrátka není dost elegantní. Pokud je navíc spárováno s mild-hybridní technikou, dochází i na redukci objemu zavazadelníku.

Němci si nejspíš tyto problémy uvědomují, proto nyní přichází s pravověrným sedanem. Ten se navíc dočkal prodloužení o 73 milimetrů na 4 902 mm v rámci délky a o 65 mm na 2 965 mm v případě rozvoru. Tím se dostal na úroveň končícího Audi A6, což by již klientelu mohlo zmást úplně. Zákazníci z Evropy se ale nemusí obávat toho, že u vchodu do showroomů nafasují průvodce, který jim nově pojatou nabídku vysvětlí, neboť nové A5L je výlučně čínskou záležitostí. Tam se zjevně ještě o srdce klientely hraje.

Automobilka na svém klíčovém, daleko největším světové trhu nepřistoupila pouze k prodloužení, současně také přepracovala záď natolik, že okno již není součástí víka zavazadelníku. A i když na některých fotkách A5L vypadá jako natažený jezevčík, celkově nám přijde, že veškeré změny jsou ku prospěchu věci. Což ještě umocňuje třeba použití podsvíceného loga vpředu i vzadu, jenž bychom jindy sice vnímali jako pouťový prvek, ovšem hlavně vzadu nám to nyní přijde jako vhodné doplnění světel.

Na odhalení interiéru zatím nedošlo, nicméně se dá předpokládat, že tady již tolik rozdílů nebude. Ostatně přítomnost trojice displejů (11,9palcový přístrojový štít, 14,5palcová centrální obrazovka a 10,9palcová před spolujezdcem) již značka potvrdila. Stejně jako to, že pod přední kapotu zamířit přeplňovaný benzinový dvoulitr doplněný 48voltovým elektrickým systémem. Ten pak nejspíše bude produkovat 204 koní jako silnější evropská verze, zdejších základních 150 poníků by na 4,9metrový vůz bylo přece jen trochu málo.

Nové Audi A5L působí na pohled lépe než evropská verze A5 s kratším rozvorem. Napomáhá tomu nejen prodloužení, ale i přepracování zádi či podsvícení log. Foto: Audi

