Nové Audi Q5 dostalo velmi neobvyklé řešení brzdových světel, v Evropě je ale zakázané včera | Petr Prokopec

Říkáme mu „německé SUV”, ale s klidným svědomím jej můžeme označit i za mexické, neboť jen tam se kvůli nekonkurenceschopnosti německé výroby bude vyrábět. Blíž než do Evropy to tak má do USA. A právě tam hodlá náležitě využít světelný projektor v zadním spoileru.

Třetí generaci Audi Q5 jsme si představili už včera, dnes se ale k této novince musíme vrátit. Německé SUV se totiž dočkalo dost neobvyklého prvku, kterého si všiml rumunský kolega Adrian Padeanu, který dnes pracuje pro Motor1. Jde o čtvrté brzdové světlo, které se na oficiálních fotkách zdálo být jen optickým klamem, odrazem LEDek tradičně zakomponovaných do střešního spoileru. Realita je ale jiná.

Nejde o odraz, i když stačí změnit jedno písmeno, abychom byli na správné stopě. Jde o obraz promítaný projektorem umístěným právě ve střešním spojleru. Ten na sklo promítá další upozornění na probíhající brzdění, což má umocnit bezpečnost. Nejsme si jisti, jestli už to není kontraproduktivní, neboť tři brzdová světla bývají až až a více nemusí být vždy lépe, neboť jde o dosti intenzivní, v noci snadno oslepující světlo, které vám může brát část rozhledu v krizové situaci. Ale budiž.

Jen kvůli sedmnáctému brzdovému světlu bychom se ale ke Q5 nevraceli, tak nudně jako na oficiálních fotkách se bude dodatečné upozornění jevit pouze v Evropě. Citelně jinak tomu bude ve Spojených státech.

Do Amerika má ostatně tohle SUV mnohem blíž, neboť se bude vyrábět v Mexiku v továrně v San José Chiapa. Na tu je Audi velmi hrdé, neboť jde o vůbec první automobilový závod na světě, který odpovídá standardům Aliance pro správu vod. Stojí za tím snahy o udržitelnost, pročež má továrna ročně ušetřit 150 tisíc kubických metrů neboli 60 olympijských bazénů vody. Zároveň se pyšní více než 90procentní recyklací odpadu.

Jakkoli je ale něco takového hezké, pravým důvodem výroby je pochopitelně snaha snížit výrobní náklady. Jak jsme zmiňovali ráno, šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume oznámil, že „Německo jako místo pro byznys zaostává z hlediska konkurenceschopnosti“, neboť zdejší „ekonomické prostředí se ještě více zhoršilo a do Evropy se tlačí noví hráči“. VW proto omezuje výrobu v Německu a očekává, že bude zavírat své tamní továrny, což se za celou historii koncernu VW dosud nestalo. Že se to stane, i přesun výroby Q5 do Mexika naznačuje.

Zpět ale samotnému novému Audi a jeho brzdovým světlům. To čtvrté je bude zajímavé právě hlavně v USA, kde se na sklo nebude promítat dodatečný brzdový pás, nýbrž nápis „quattro“, což přece jen upoutá víc. Audi by to tak jistě rádo udělalo i v Evropě, tady je ale zakázané, neboť podobné symboly nelze použít pro účely, které by mohly být vnímány jako reklamní. V USA je volněji a nakonec to má i jistou faktickou oporu - pohon všech kol bude u Q5 ve Státech standardem, neboť tamní bude moci sáhnout pouze po verzích 2,0 TFSI quattro a SQ5 quattro.

A akci zatím „promítání quattra” vidět nemůžeme, neboť oficiální galerie fotek jej nezachycuje. Chytřejší jistě budeme blíže k datu zahájení prodeje, který byl na obou stranách Atlantiku stanoven na počátek příštího roku.

V Evropě bude nová Q5 spojena pouze s obvykleji pojatým čtvrtým zadním brzdovým světlem v USA legislativa značce umožňuje, aby světelný projektor využila k marketingovým hrátkám. Kýč? Posuďte sami. Foto: Audi

Zdroj: Motor1, Audi

Petr Prokopec

