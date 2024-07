Nové auto geniálního konstruktéra F1 je prý rychlejší než skutečné F1, bere si to nejlepší z jejich zlaté éry před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Takhle to dopadne, když dáte volnou ruku někomu, kdo podle některých dokáže „vidět a ohýbat vzduch”. Adrian Newey se na závěr své štace u Red Bullu jednoduše odvázal a stvořil vůz jako nikdo před ním.

Konkurenti prominou, ale letošním největším tahákem Festivalu rychlosti v Goodwoodu nebyly novinky jako popletený Mercedes-AMG GT v ještě otylejší verzi. Místo toho jako by si celou akci pro sebe ukradl Red Bull, který představil své vůbec první osobní auto, a to hypersport RB17, pod kterým je jako hlavní konstruktér podepsán Adrian Newey. Zejména aerodynamický génius, který vystudoval letecké konstruktérství s cílem využít nabyté znalosti ve světě aut, má za sebou spoustu mimořádných monopostů Formule 1. A teď se blýsknul svou erbé-sedmnáctkou.

Newey se sice s rakousko-britskou stájí po konci letošní sezóny Formule 1 loučí, to nejlepší ale jako by si nechal na konec. Co s ním bude dál, je otázkou, pořád se spekuluje o jeho odchodu k Ferrari, okolnosti ale nasvědčují - krom zaslouženého důchodu - spíš jeho angažmá u Astonu Martin nebo McLarenu. Pokud by Newey zamířil ke druhé zmíněné stáji, mohla by budoucnost být ještě zajímavá. Pro první zmíněnou totiž již hypersport stvořil, a to Valkyrii. Nyní je podepsán pod dalším u jiného týmu, za pár let by tak mohl završit svou trilogii.

To je ale nejspíš jen zbožné přání, pročež se pojďme soustředit na RB17. Šéf stáje a ředitel Red Bull Racingu Christian Horner v souvislosti s ní pro Autocar zmínil, že se Newey mohl doslova „urvat ze řetězu“, neboť nebyl vázán jedinou technickou regulací a nad hlavou mu ani nevisel rozpočtový strop. Podle Horner si tak vůz bere to nejlepší z toho, čeho se Formule 1 na konci své zlaté technické éry zbavila, mj. atmosféricky plněný motor V10. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Na rozdíl od zmiňované Valkyrie nový RB17 nemůže na veřejné silnice, neboť Red Bull „není automobilovým výrobcem“. Horner si je nicméně vědom existence firem, jako je třeba britská společnost Lanzante, která dokáže na značky dostat pomalu cokoli. Šéfa stáje tedy prý rozhodně nepřekvapí, pokud si některý z 50 šťastlivců, kteří by velmi pečlivě vybráni, aby svůj kousek jen neuložili do své sbírky, nechá auto předělat i na silniční derivát. V takové chvíli ovšem bude jisté, že RB17 přijde o část své rychlosti.

Newey potvrdil, že na základě simulací je jeho kapotovaná Formule 1 pro dva cestující na okruhu Silverstone o sekundu rychlejší, než byly skutečné monoposty během reálné Grand Prix Velké Británie, která se jela před týdnem. Daný čas je nicméně spojen s „tajnými“ pneumatikami od Michelinu podobnými těm, které se používají v sérii Le Mans. Jejich složení společnost neprozrazuje ani konstruktérům a po každém závodě si ty použité odváží, aby přísně střežené tajemství nebylo odhaleno.

Kromě těchto plášťů jsou nicméně pro RB17 určeny další dva, s nimiž vůz bude o trochu pomalejší. Výměnou ale má být vyšší komfort, cesta ke konverzi na silniční auto je tak otevřená. Přičemž dle Hornera by ve finále nemusel být ani problém přepracovat hypersport tak, aby mohl soupeřit v Le Mans vedle Valkyrie. To by bylo vskutku zajímavé nejen proto, že design obou navrhl Newey, nýbrž také s ohledem na původ jejich jednotek. Za motory V12 i V10 v jejich nitrech totiž stojí britský Cosworth.

Horner uvedl, že Red Bull původně oslovil Ford, nicméně tomu prý konstrukce 4,5litrového spalovacího agregátu nezapadala do elektrických plánů. Možná je to i dobře, neboť Cosworth začíná být neskutečným specialistou na podobné špičkové motory. Desetiválec, který zamíří za sedadla RB17, přitom disponuje 1 000 koňmi a zvládá točit 15 000 otáček. Pomocnou ruku mu podává 200koňový elektromotor, který je součástí automatické převodovky a má zároveň na starosti couvání.

S výkonem 1 200 koní je spárováno méně než 900 kil hmotnosti a přítlak 1 700 kg. Časy lepší než v F1 tak vlastně nejsou vyloženě překvapivé. Zvláště když RB17 má zvládat maximálku přesahující 350 km/h. S jeho reálnými testy Britové začnou v létě příštího roku, poté se rozjede výroba. Vzniknout má skutečně jen 50 kusů, které Red Bull předá majitelům v horizontu dvou tří let. Britská stáj totiž nechce, aby jejich výroba jakkoli narušila její primární program, jímž je samozřejmě působení ve Formuli 1.

Zbývá dodat, že Red Bull umožní každému zájemci nemalou míru individualizace, stejně jako majitelé mohou počítat s rozsáhlou týmovou podporou. Ten jim vůz dodá na okruh dle jejich volby, a to včetně mechaniků a techniků, kteří jim umožní vydolovat z RB17 veškerý jeho potenciál. Ještě předtím ovšem mohou využít teoretického školení, stejně jako jízd na firemním simulátoru. „Baby by tedy skutečně neměla sedět v koutě“, byť my jsme zvědavi hlavně na to, zda někdo přistoupí k oné silniční nebo naopak závodní konverzi.

Za designem RB17 stojí Adrian Newey, načež není až tak překvapivé, že vypadá jako dvoumístná Formule 1 s větší kapotáží. Je to pozoruhodný stroj. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: Red Bull, Autocar, Motor1

Petr Prokopec

