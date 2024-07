Nové auto v Česku nejúspěšnějších Číňanů má velikostně blízko ke Škodě Kodiaq, cenou se ale blíží Kamiqu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je další pomyslný varovný prst vztyčený směrem ke škodovce, která vám dnes za 700 tisíc korun neprodá ani základní Karoq původem z roku 2017. To je skoro drzost. Nové MG HS nabídne podstatně víc za podstatně míň.

Včerejším dnem odstartoval letošní Festival rychlosti v Goodwoodu. Na tom pochopitelně nechybí ani domácí značka MG Motor, kterou ale už hezkou řádku let ovládá čínský koncern SAIC. Bez jeho pomocné ruky by ale velmi pravděpodobně byla již po smrti, proto ostatně původ majitele málokoho trápí. Zvláště když MG naděluje hlavně Britům jednu zajímavější novinku za druhou, však do Goodwoodu dorazila i dvojice zajímavých konceptů Cyber GTS a EXE181.

Na toto duo se podíváme jindy, obchodně mnohem důležitější premiérou je totiž odhalení druhé generace modelu HS. To SUV i u nás velmi úspěšných Číňanů se má postavit japonským stálicím jako Toyota RAV4 a Honda CR-V, u nás ale bude bojovat hlavně se Škodami Kodiaq a Karoq. Ta druhá nicméně tahá za kratší kus provazu, neboť MG jej ve všech klíčových oblastech překonává. Nové HS je totiž větší i výkonnější, k mání ale nepřekvapivě bude levněji. Navíc dorazí také s hybridní technikou.

Naši pouť jeho parametry začneme u rozměrů, kdy délka se na základě zvolené verze pohybuje mezi 4 655 a 4 670 milimetry. Karoq se svými 4 382 mm stojí těžce opodál, což ostatně platí také v případě rozvoru (2 638 mm versus 2 765 mm). HS tak má blíž Škodě Kodiaq (délka 4 758 mm, rozvor 2 791 mm), mimo jiné i proto, že si mezigeneračně mezi nápravami polepšilo o 45 mm. Se šířkou 1 890 mm je pak dokonce i větší než větší české SUV, na které připadá 1 864 mm.

Automobilka se rozhodla, že veškerý růst půjde na konto vyššího komfortu pasažérů. V rámci zavazadlového prostoru se tak MG nechytá ani na menší Karoq s jeho 521 až 1 630 litry. Na druhou stranu, 507 litrů v základním stavu a 1 484 při sklopených zadních sedadlech je kapacita, která vám bude pomalu za všech situací stačit. Zvláště při pohledu na cenu, která má nejblíže ke třetímu škodováckému SUV, tedy k 4 241 mm dlouhému modelu Kamiq.

Nové HS totiž na britském trhu startuje na 24 995 librách (cca 750 tisíc Kč). To na první pohled není úplně málo, ve srovnání s předchozí generací (od 24 030 GBP/cca 725 tisíc Kč) jde ale jen o malé zdražení. Dosluhující provedení přitom u nás bylo k dispozici od 569 900 Kč, novinka se tak nejspíše bude rovněž prodávat za méně než 600 tisíc korun. Za to vám Škoda neprodá ani základní Karoq, ani zdaleka (od 715 900 Kč), natož pak Kodiaq. Kamiq pak dostanete ve střední specifikaci (už verze 1,0 TSI DSG Top Selection stojí od 579 900 Kč).

Navíc u toho dál nebude výkon „jen” 162 koní jako dosud, k posunu směrem výš došlo i pod kapotou. Čistě benzinové provedení znovu počítá s přeplňovanou jedna-pětkou, na nicméně nově produkuje 169 koní výkonu a 275 Nm točivého momentu místo předchozích 250 Nm. Spárovat ji nicméně bude možné také s hybridní technikou. V té chvíli sice klesne výkon spalovací části ústrojí na 142 koní, v případě elektromotoru je ale možné počítat s dalšími 209. První generace jich přitom na kontě měla jen 122, nižší byl i její elektrodojezd (51 km versus 121 km).

Za tím lze hledat zvětšení kapacity baterie z 16,6 na 24,7 kWh, které nicméně opět nemá mít drastický vliv na cenu. Plug-in hybridní provedení lze totiž v Británii pořídit od 31 495 liber (asi 945 tisíc Kč), tedy jen o 400 GBP (cca 12 tisíc Kč) dráž než dosud. Něčemu takovému lze opravdu jen stěží odolat, načež jsme zvědavi na první čísla týkající se objednávek a prodejů, které bude MG publikovat. K nám by se přitom nové HS mělo dostat ještě letos.

V rychlosti pak ještě můžeme dodat, že uvnitř na vás budou čekat dva 12,3palcová displeje či multimediální systém, jenž počítá se sadou kamer monitorujících okolí celého vozu. Zmínit lze rovněž bezklíčový vstup a startování, stejně jako audio systém s osmi reproduktory či sedadlo řidiče ovládané elektricky v šesti směrech a to spolujezdcovo ve čtyřech. Bezpečnostní výbava pak zahrnuje i systém semi-autonomního řízení.

Nové HS není po stránce designové vyloženě odvázané, spíše hraje na konzervativní notu. Uvnitř i pod kapotou nabídne hodně za docela málo. Foto: MG Motor

