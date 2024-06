Nové Bugatti vypadá jako pes jménem Chiron, který strčil hlavu do vysavače. To je ale asi tak vše, co mu jde vyčíst před 6 hodinami | Petr Prokopec

Vnější design auta je možná až moc evoluční, interiér ale dává zapomenout na to, že žijeme v době digitální. A technika? Ta má pořád grády. Motor bazíruje na atmosférickém plnění motoru a auto je přes hybridizaci lehčí než jeho předchůdce.

Bugatti rozhodně není značkou, která by posílala na trh nové auto častěji než jednou za pár let. Od roku 1987, kdy automobilku vzkřísil italský podnikatel Romano Artioli, jsme tu totiž měli pouze tři sériové modely - a sice EB110, Veyron a Chiron. Druhý a třetí zmíněný dorazily pod taktovkou koncernu Volkswagen, který Bugatti vlastní od 22. prosince 1998. Před třemi lety nicméně došlo na propojení značek Porsche a Rimac, čímž se začala psát nová kapitola v historii automobilky z Molsheimu. Respektive šlo spíše o prolog, na skutečný start totiž došlo až včera v 10 hodin večer středoevropského času.

Představit si tedy můžeme zcela nový model Tourbillon, který dle šéfa značky Mateho Rimaca nemá společný jediný karosářský díl s předchozím Bugatti Chiron, a to přesto, že na první pohled působí jako předchůdce, kterému podtlak vtáhl část přídě do vysavače, popř. na něj šlápl. A vlastně to není jen zdání, nýbrž skutečnost, neboť novinka je s výškou pouhých 1 189 milimetrů o 33 mm nižší. Při délce 4 671 mm pak svého předchůdce přesahuje jen o zhruba 2,5 mm. To je nadmíru působivé už jen proto, že nový motor V16 nahrazující předchozí jednotku W16 je o 25 centimetrů delší. Zásadní prodloužení vozu ale značka odmítla.

Tourbillon je tak v podstatě stejně velký jako Chiron, jen nižší. V kabině přitom nabízí stejný prostor, a to přesto, že pod karoserii se kromě nového 8,3litrového šestnáctiválce musely vejít také tři elektromotory a baterie o kapacitě 25 kWh. Ta se nastěhovala mezi sedadla, která tak nejsou rozdělena převodovkou a mohou být blíže u sebe. Osmistupňový automat byl totiž přesunut až za pohonné ústrojí, kde mu společnost dělá jeden z elektromotorů. Zbylé najdeme u přední nápravy, přičemž Bugatti i tak dokázalo zvětšit zavazadelník natolik, aby byl alespoň trochu využitelný.

Jak během prezentace vozu zmínil sám Rimac, Bugatti není až tak o číslech. Protože je ale hlavně odborná a laická veřejnost vyžadují, byla pochopitelně představena i většina technických dat. Začneme přitom u spalovacího agregátu, který počítá s 8,3litrovým objemem a červeným pásmem počínajícím v 9 000 otáčkách. Atmosférická jednotka produkuje 1 000 koní a 900 Nm, což jsou sice působivá čísla, ovšem na překonání dnešní produkce už zkrátka nestačí. A protože Rimac si vydupal odchod čtyř turbodmychadel, bylo třeba přejít k tomu, v čem jsou Chorvaté experti.

Novinka tedy dostala do vínku tři elektromotory, z nichž každý produkuje 340 koní. Celkově pak soustava dává 1 800 koní, s nimiž je možné dosáhnout stovky za rovné 2 sekundy. Dvoustovku pak máte na tachometru pod 5 sekund, třístovku pod 10 sekund a čtyřstovku pod 25 sekund. Elektrický Rimac Nevera tak sice překonán nebyl, to ale nejspíše nikomu vadit nebude. Chorvatský hypersport totiž při akceleraci rozhodně nezní tak jako novinka Bugatti, vedle které náhle předchozí Veyron a Chiron působí jako zcela nezáživná auta.

Díky zmíněné baterii je možné urazit zhruba 60 kilometrů na elektřinu, což jistě povede k velmi zajímavé papírové spotřebě a emisím. Reálně se nicméně dá předpokládat, že jakmile zašlápnete plynový pedál až na zem, vyprázdníte nádrž i akumulátor během několika málo desítek kilometrů. Zvláště pokud navíc sáhnete také po speciálním klíčku, díky kterému se nejvyšší rychlost navýší z 380 na 445 km/h. Ani při tomto tempu přitom Tourbillon nepotřebuje zadní křídlo, místo toho se o jeho přilepení k silnici stará difuzor, který začíná již zhruba v půlce vozu.

Bugatti nás s jednotlivými aspekty své novinky bude podrobně seznamovat v příštích měsících, na dodání prvních exemplářů z 250kusové série totiž dojde až v roce 2026. Aktuálně se proto od podvozku přesuneme do interiéru, kde vaši pozornost ihned zaujme asi nejzajímavější přístrojový štít současnosti. Bugatti se totiž mechanismem švýcarských hodinek nenechalo inspirovat pouze v rámci názvu, nýbrž se rozhodlo analogový balet titanu, safírů a rubínů instalovat přímo na sloupek řízení.

Jde vskutku o precizní hodinářskou práci, která dává zcela zapomenout na digitalizaci, jíž propadl zbytek světa - v tomto ohledu zde máme pouze digitální ukazatel rychlosti. Bugatti se pro toto řešení rozhodlo záměrně, neboť doufá, že Tourbillon se díky tomu stane nadčasový. Displej multimediálního systému je tak po většinu času skryt a vysouvá se automaticky během dvou sekund ve chvíli, kdy zařadíte zpátečku, nebo pět sekund poté, co jej stisknutím příslušného tlačítka vyvoláte manuálně. Na vrcholku středové konzole vyrobené z hliníku a křišťálu přitom působí až nepatřičně.

Dost by nás zajímalo, zda je celá produkce vyprodaná, vůbec bychom se tomu však nedivili, a to přesto, že základní cena nyní startuje na 3,8 milionech Eur (cca 94,5 milionu Kč). Jde navíc o částku bez daně a veškerých příplatků, načež ve finále řada lidí skončí možná i na dvojnásobku. Velmi pravděpodobně však nepřijdou ani o pětník, hodnota tohoto auta se dost možná bude zvyšovat už v momentě podpisu kupní smlouvy. Zvláště kvůli motoru, atmosférický šestnáctiválec dnes zkrátka nikdo nenabízí.

V tomto ohledu ostatně Rimac poukázal na to, že elektromobilita byla před sto lety mrtvá ve chvíli, kdy přišlo elektrické startování spalovacích aut, u kterých již nebylo nutné točit klikou. Dnes pak elektromobilita pomáhá držet při životě atmosférické motory, neboť může snadno zastoupit přeplňování. Automobilce lze zatleskat, že i přes tyto změny se jí povedlo ve srovnání s Chironem snížit hmotnost - nyní se mluví o 1 995 kilech, vývoj však ještě není u konce a zamířit nakonec může ještě níž.

Čtvrtý model značky v její novodobé 37leté historii je tak opravdovým mezníkem a nastavenou laťkou pro celou automobilovou branži. Na druhou stranu, s ničím jiným nemohli v Molsheimu vyrukovat, neboť jak říkával Ettore Bugatti, „pokud je to s něčím srovnatelné, není to Bugatti“. Nyní se tak vlastně jen můžeme těšit na to, co přijde příště, neboť překonat Tourbillon nebude nic snadného.

