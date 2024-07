Nové elektrické Porsche Macan se ukázalo v nových levných verzích. I ty jsou ale dost drahé, navíc velmi těžké před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Značná popularita Porsche Macan dosud jistě pramenila i z toho, že jde o relativně dostupný vůz. U nás už ho nekoupíte, v USA je ale pořád k mání od 1,45 milionu Kč. Elektrický nástupce je i po příchodu levných variant o desítky procent dražší a jeho nabídka je rozpačitá.

Před pár dny jsme se zabývali hmotností nových aut, která během pouhých sedmi let nabrala v průměru neuvěřitelných 400 kilo nadváhy. Důvodů je víc, své k tomu ale říká i elektrifikace, které podlehlo také Porsche Macan druhé generace. A také u něj došlo k enormnímu nárůstu hmotnosti.

Dosud Němci nabízeli elektrickou novinku pouze s pohonem všech kol, tedy osazené dvěma elektromotory. Macan 4 disponoval 408 koňmi, vrcholné Turbo jich pak produkovalo 639. Už „lehčí“ z obou vozů byl ale pořádným cvalíkem, s řidičem a náplněmi u něj totiž ručky vah vystoupaly na 2 405 kg. U Turba je pak navíc třeba počítat s dalšími pětasedmdesáti kily. Něco takového si s efektivitou pochopitelně netyká, ale na to se nehraje, když jakákoli spotřeba elektřiny je jako žádná spotřeba paliva, alespoň optikou emisí CO2. Také proto Porsche zatím stále počítá s tím, že svůj spalovací bestseller nahradí elektrickou variantou v plné šíři.

Němci tak nově vyrukovali se základním modelem, který jako první vůbec nabídne pouze pohon zadních kol, a vedle něj s Macanem 4S, který se stane jakýmsi levnějším Turbem. Disponovat totiž bude až 516 koňmi (krátkodobě, jinak jsme standardně na 448 koních), které jej na stovku dovezou za 4,1 sekundy (Turbo 3,3). Nejvyšší rychlost pak v tomto případě byla omezena na 240 km/h, zatímco dojezd má podle cyklu WLTP činit 606 kilometrů.

Základní Macan oproti tomu počítá s 340 či krátkodobě s 360 koňmi, přičemž tak jako zbytek portfolia disponuje bateriemi o kapacitě 100 kWh. S nimi pak byl jeho dojezd vyčíslen na 641 km a sprint na stovku na 5,7 sekundy. Je ale třeba počítat s tím, že i zadokolka váží 2 295 kg a čtyřkolka 2 420 kg. To jsou znovu šílená čísla znovu snadno o víc jak 400 kg vyšší než u dosavadního provedení. A že ani to nebylo lehké.

Za zadokolku si u nás automobilka účtuje 2 060 977 Kč, Macan 4S, který standardně disponuje i aktivním podvozkem PASM, pak startuje na 2 327 655 Kč. To nejsou až tak šílené ceny, ale pořád je to o statisíce víc než u obdobných Macanů první generace. Novinka jistě pár lidí zláká, ale budou to stejně početné davy jako dříve? To si nemyslíme, určitě ne dlouhodobější optikou, Porsche chce víc za hůř použitelné a - zvlášť na jeho poměry - velmi těžké auto.

Zmínit pak už jen můžeme, že nové verze bude možné stejně jako ty dříve představené osadit off-roadovým paketem, kdy upravená geometrie předního nárazníku zvyšuje nájezdový úhel na 17,4 stupně a světlá výška narostla o 10 milimetrů na 195 mm (respektive až na 225 mm v terénním nastavení vozu). Macan by tedy měl zvládat více než polní cesty, jakkoli při použití až 21palcových kol bude třeba dávat velký pozor na pneumatiky i disky.

Macan je nově k mání jako zadokolka a verze 4S. Pro obě provedení, stejně jako pro zbytek portfolia, je nyní možné objednat také off-roadový paket. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

