Nové levné SUV Škody se začalo vyrábět. Za jeho cenu to bude pecka jako hrom, která by Škodu vytáhla z problémů

Je to krásná ukázka toho, co všechno se dnes pořád dá vyrobit pod hlavičkou věrohodně tradiční automobilky, jen ne v Evropě a ne pro Evropu. Věřte nebo ne, ale tohle auto je k mání skoro za polovinu ceny základní Fabie, i když je větší a technicky i komfortně vybavenější.

Roky to viděli jen lidé zevnitř oboru. A byť se mezi takové řadíme a nenechávali jsme si to pro sebe, málokdo byl ochoten uvěřit tomu, do jak velkých problémů se Evropa žene kvůli přemíře místních regulací, které nakonec mají za cíl nepřímo definovat už i konkrétní typ auta, jaký může být vyráběn a prodáván. Jak absurdně to zní...

Ale taková je současná realita a následky už zárodku těchto snah vidíme na vlastní oči. Situace ve Volkswagenu, kterou sám šéf koncernu definuje jako tak špatnou, že je firma podle něj zralá na bankrot, je zářným příkladem toho, co jsme si vlastně sami způsobili. A byť důvody jsou komplexní a svou roli bude hrát i řada podružností, řešitelné projevy neefektivity fungování samotných společností nevyjímaje, hlavní faktory jsou jasné - extrémně drahé vstupy dané přeregulovaným trhem s energiemi a přeregulovaným trhem práce ve spojení s přeregulovaným trhem se samotnými auty.

Tohle ve výsledku znamená, že za přijatelných nákladů nemůžete vyrábět ani to, co vy byste chtěli, ani to, co by vaši zákazníci chtěli. Vznikají tak produkty současně drahé i málo chtěné, což je ta nejhorší možná kombinace. A opravdu to není tím, že by ta či ona evropská firma neuměla udělat žádoucí auto levně v podobě, která by pro zákazníky byla plně dostačující. Umí to, akorát to tu nesmí prokazovat.

Důkazem budiž poslední novinka české Škody, která je se svou evropskou nabídkou podobně marná jako kterákoli jiná součást koncernu VW. Základní Fabie ve specifikaci 0,0 atmosféra-fofrklacek-holobyt (zato s eCallem, to se ví) za 400 tisíc korun je vtip roku a litujeme každého, kdo si auto s tímto poměrem hodnoty a ceny musel koupit. Ta samá Škoda ale jinde vyrábí SUV Kylaq, které je sice z daňových důvodů o něco kratší, ale jinak je to celkově větší a prostornější vůz.

Také má lepší motor, v základu je aspoň přeplňovaný 1,0 TSI se 115 koňmi. Výbava základního provedení Classic je podobně omezená jako v případě Fabie, ale už vyšší verze Signature má třeba tempomat, multimédia se 7palcovým displejem nebo lité šestnáctky a ve verzi + i automatickou klimatizaci. Vrcholný Kylaq Prestige je pak skutečně našlapaný, když nabízí třeba i elektrická sedadla s ventilací, střešní okno nebo 17palcová litá kola. I ten stojí 1 335 000 INR, tedy 375 tisíc korun, míň než základní Fabie s ničím. A všechna ostatní provedení jsou levnější - základ je v přepočtu za 220 tisíc korun, už slušně vybavený Signature za 270 tisíc. Tohle prodávat tady, je to pecka.

Kylaq bude pecka i tak, ale jen v Indii a okolí, kde se už chvíli oficiálně prodává a nyní i sériově vyrábí. Mohlo by to být to pravé auto, které Škodu vytáhne z problémů, které snad ani nemohou nepřijít. Česká automobilka (díky bohu) naštěstí není tou, na níž problémy dopadnou jako první, ale může nakonec dopadnout jinak než Volkswagen? Pokud se nezmění politické klima v Evropě, pak stěží, v tom, jak je dnes nastaveno fungování evropské hospodářství, se nedá dlouho přežit s hlavou vzhůru.

Prosíme tedy znovu - rozvažte automobilovému průmyslu ruce a pookřeje stejně rychle jako zpustošená království v pohádkách, kde zakletá princezna čekala na osvobozující polibek od statného rytíře. Statní rytíři jsou ale dnes v Evropě druhem na vymření, bohužel, za delší kus provazu dnes tahají spíš zarputilé ježibaby rozdávající polibky smrti.

Petr Miler

