Nové Moskviče se začnou vyrábět už tento týden, první model půjde přímo po krku Škodě před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JAC Motors

Rusové s návratem spíše vysmívané než respektované značky opravdu neotálí, a tak první sériová auta sjedou z výrobních linek ještě před koncem listopadu. Zatím půjde o dvě verze jednoho modelu, který svými rozměry téměř kopíruje Škodu Karoq.

Rusko není zemí, kterou bychom mohli považovat za ráj elektrických aut. Nestojí za tím jen tamní podnebí, ale také řada dalších faktorů. V prvé řadě je třeba zmínit kupní silu tamního obyvatelstva, která je menší než u nás. Nejobyčejnější Lada Granta dnes startuje na 678 300 rublech (cca 261 tisíc Kč), z čehož si zákazníci mohou v rámci slevových akcí odečíst až 20 procent. Při průměrném příjmu okolo 23 tisíc Kč je na tom tak imaginární průměrný Rus ještě o něco hůř než průměrný Čech, který projeví zájem o základní Škodu Fabia.

Elektrickým autům pak nehraje do karet ani infrastruktura, která se při velikosti Ruska nemůže stát pro elektrická auta dostačující snad nikdy. S rozlohou přes 17 milionů kilometrů čtverečných jde o největší zemí světa, do roku 2024 na ni ale má připadat asi 9 tisíc dobíjecích bodů. Česko je vedle toho se 78 870 kilometry čtverečnými trpaslíkem, přesto jich už nyní má více než čtvrtinu zmíněného čísla, a to je na chvostu evropského pelotonu.

Snaha elektrifikovat osobní auta má tedy v Rusku smysl leda v okolí velkých měst, jako je tomu nakonec všude. Přesto se znovuzrozený Moskvič rozhodl vsadit i na elektrický pohon, přičemž ambice má nemalé - již v roce 2024 by značka ráda prodávala 20 tisíc elektrických aut ročně. Jen z elektrických aut ale živa nebude, ostatně je stále jasnější, co bude tato (minimálně u nás spíše nechvalně) proslulá automobilka nabízet.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin se nechal slyšet, že už tento týden se rozjede sériová výroba nových Moskvičů s tím, že už příští rok by značka ráda překonala objem výroby, o který se na stejném místě staral Renault dříve, než továrnu opustil. Pokud se nyní divíte, jak vůbec Rusové mohli tak rychle dát dohromady výrobu aut, která nebudou mít nic společného s předchozími produkty Moskviče, vězte, že nepůjde o skutečně ruská auta, ale o přepracované modely čínské značky JAC.

Díky typovému schválení prvních nových modelů ruskými úřady už víme, že jako první přijdou na trh modely Moskvič 3 a 3e. Bude se jednat o upravená SUV JAC JS4 (3) a JAC iEVS4 (3e), která měří 4 410 milimetrů na délku, 1 800 mm na šířku, 1 660 mm na výšku a rozvor činí 2 620 mm. To jsou hodnoty skoro na chlup stejné jako Škody Karoq, která se v Rusku nejen prodávala, ale i vyráběla, nyní jsou pochopitelně k dispozici jen vozy ze skladových zásob.

Moskvič 3 dorazí bude k mání s 1,6litrovým atmosférickým (109 koní) či 1,5litrovým přeplňovaným motorem (150 koní), elektrická alternativa 3e bude pracovat s pouze 68 koňmi a udávaným dojezdem 410 kilometrů. Ceny zatím zveřejněny nebyly, minimálně u 1,8 tuny těžkého elektromobilu (benzinová verze váží 1 440 kg) ale nízké asi nebudou.

Jal jsme již zmínili, automobilka chce už tento týden odstartovat sériovou výrobu, přičemž do konce roku by značka ráda smontovala 600 aut, z toho 200 s elektrickým ústrojím. Příští rok by pak již mělo být vyrobeno 50 tisíc vozů (10 tisíc elektromobilů) a rok na to pak dokonce 100 tisíc (20 tisíc elektromobilů). Uvidíme, jak si reálně povede.

Moskvič začne se sériovou výrobou již tento týden. Sází i na elektrmobilitu, primárně ale bude nabízet spalovací modely. Foto: Moskvič



Prvním vyráběným vozem bude typ 3, skoro dokonalá obdoba Škody Karoq. Vzejde z modelu JAC S4... Foto: JAC Motors



...resp. jeho modernizovaného provedení JS4. Foto: JAC Motors

Zdroje: Avtostat, RIA Novosti

Petr Prokopec

