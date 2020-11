Nové motory Mercedesu ohromují svými parametry, diesel je hodně silný i úsporný před 2 hodinami | Petr Miler

Kdo by čekal, že jedinou motorovou novinkou pro letošní rok může být elektromotor, mýlil by se. Mercedes dál sází na klasická řešení a třebaže elektřinou si pomáhá, podstata je jinde.

Zejména Evropa se v posledních letech tváří, jako by budoucnost pohonu aut patřila jen elektřině. Je to z mnoha důvodů nesmysl, v dohledné nejenže není možné elektrickými auty obsloužit potřeby všech myslitelných uživatelů, není to reálné ani z pohledu dostupné elektrické energie, výroby akumulátorů nebo infrastruktury. A především to není ani efektivní, jak před pár dny upozornila asociace německých techniků.

My proti elektrickým autům nic nemáme, zajídá se nám pouze to, že místo aby jim byl dán prostor se na trhu prosadit a obsloužit potřeby těch zákazníků, které snadno mohou obsloužit lépe, jsou nám vnucovány jako ideální řešení bez ohledu na to, jestli denně křižujete Německo po Autobahnu, nebo jezdíte o tři ulice dál pro rohlíky. Některé automobilky, ač dobře ví, že správný směr není jen jeden, přejímají tuto ideologii za svou, jiné ale dál sází na pestrost.

Mezi takové patří i Mercedes-Benz, který, ač investuje do elektrických pohonů, dále pracuje na těch ostatních. Jeho poslední novinky jsou dvě - benzinový čtyřválec M 254 a jeho dieselový bratr OM 654 M. Nejde o úplně nová řešení, spíše modifikovaná ústrojí známá už z dosavadních modelů, přesto mají čím zaujmout.

V prvním případě jde o přeplňovaný benzinový dvoulitr nabízející až 272 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu. Jeho součástí je nově integrovaný startér-generátor (ISG) přidávající dalších 20 koní a 180 Nm. ISG už není součástí motoru, ale převodovky, což z hlediska fungování není až tak podstatné, pro Mercedes to ale znamená možnost používat stejnou převodovku (9G-Tronic) ve spojení s různými motory a tím ušetřit na nákladech.

Samotné spojení benzinového motoru s ISG ale není nové, podstatná jsou tu hlavně vylepšení samotného motoru. Ten používá písty potažené novými nanomateriály, především pak ale nové turbodmychadlo. I když je jen jedno, jde o řešení typu twin-scroll, které ovšem neobvykle pracuje s výfukovými plyny z 1. a 4. válce vedenými na jinou část turbíny než plyny z válců číslo 2 a 3. To má pochopitelně minimalizovat prodlevy, čemuž dále pomáhá elektrický kompresor jako druhý zdroj přeplňování.

Ještě zajímavějším se ale jeví být motor OM 654 M. Přicházet s novým dieselem v této době je samo o sobě zvláštní, Mercedes ale ví, že má co nabídnout. Jedná se o modifikované provedení motoru OM 654, který ohromoval svými parametry už v roce 2016. A teď jimi ohromí tím spíš.

Novinka je znovu spojená s ISG, podstatné jsou tu ale úpravy samotného dieselu. Ten díky upravené klikové hřídeli zvětšil svůj objem z 1 950 na 1 993 ccm a disponuje s novými vstřikovači pracujícími s tlakem až 2 700 namísto 2 500 barů. Motor tak nabízí až 265 koní výkonu a 550 Nm točivého momentu, což jsou na dvoulitrový diesel famózní hodnoty. Samotný ISG disponuje 20 koňmi a 200 Nm, tedy ještě větší porcí točivého momentu než u benzinové novinky.

Velmi zajímavá je také spotřeba paliva, která by se v menších modelech měla dostat až pod hranici 3,5 litru nafty na 100 km v kombinaci, což je opravdu hodně málo (předchozí iterace dokázala rozpohybovat i větší třídu E za 3,9 l/100 km). Je navíc třeba dodat, že toto není žádný plug-in hybrid, ani nic podobného, ale samostatně stojící řešení neberoucí potajmu energii odjinud, takže spotřeba by neměla být virtuální realitou. Nebo aspoň ne tak velkou jako u dobíjecích hybridů.

Dodejme, že ač motory jsou hotové, koupit je zatím není v čem, žádný sériový Mercedes jimi nedisponuje. Oficiálně to potvrzeno nebylo, objevit by se ale ze všeho nejdříve měly v nové generaci třídy C. Ta se má světu představit příští rok.

Nové motory Mercedesu jsou zajímavé. Jsou a budou označovány za „elektrifikované”, jejich podstata je ale nadále jasně spalovací. Foto: Mercedes-Benz



Asi zajímavější z obou novinek je diesel OM 654 M s až 265 koňmi výkonu slibující spotřebu pod 3,5 litru nafty nejspíše v nové třídě C. Vypadat by neměl zásadně jinak než předchozí evoluce OM 654. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Auto Bild

Petr Miler