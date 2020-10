Nový americký pick-up má neskutečnou tažnou sílu, najednou uveze 13 Octavií včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Polovinu menšího autobazaru je možné naložit na auto, které má od pohledu pořád blíž k osobáku než k náklaďáku. Boj amerických automobilek o prvenství v tomto ohledu zjevně nezná mezí.

Ve světě aut prakticky neexistuje oblast, ve které by výrobci navzájem nesoutěžili. Asi nejvíce jsou známy výkonové války, kromě toho se nicméně automobilky přebíjejí třeba také velikostí displejů či objemem zavazadelníků. A v neposlední řadě také tažnou kapacitou. V tomto ohledu tu máme nového krále, neboť Chevrolet odhalil pick-up Silverado 3500 HD Work Truck, který s 6,6litrovým dieselem Duramax pod kapotou a desetistupňovým automatem zvládne utáhnout rovných 36 tisíc liber, tedy neskutečných 16 329 kilogramů.

To je vskutku ohromná kapacita, kterou samotné číslo nezvládá dokonale vykreslit. Vemte si proto třeba nejlehčí Škodu Octavia, která váží 1 226 kilogramů. Silverado by jich tedy zvládlo utáhnout třináct, přičemž pokud bychom celou tuto skupinku postavili na sebe, dostaneme komín o výšce 19 metrů, který by odpovídal zhruba osmipatrovému paneláku. Či si představte, že při průměrné váze 80 kilogramů dokáže americký pick-up utáhnout 204 lidí, to je celá flotila autobusů. Je tedy pochopitelné, že Chevrolet mluví o rekordu v rámci segmentu.

Toto tvrzení nicméně již napadl Ford, dle kterého má model F-450 ještě působivější tažnou kapacitu, a to dokonce 37 tisíc liber (16 783 kg). Modrý ovál přitom argumentuje skutečností, že oba vozy jsou v kategorii trucků třetí třídy, což samozřejmě nelze zpochybnit. Nicméně zde se nachází i Ford F-350, který je přímým soupeřem Chevroletu Silverado. A v tomto případě modrý ovál skutečně tahá za kratší konec provazu, neboť menší z obou zástupců řady Super Duty zvládne utáhnout „jen“ 35 750 liber (tedy 16 216 kg).

Právě tato přetahovaná, která se rozjela ihned poté, co Chevrolet s novinkou vyrukoval, jen dokládá, kterak je tažná kapacita v tomto segmentu důležitá. Vůči loňskému provedení si přitom Silverado polepšilo o 500 liber neboli o 227 kilogramů. Zároveň se chlubí i řadou technologií, které jsou zaměřeny hlavně na připojený přívěs. Ten tak nyní můžete sledovat i kamerami s přibližovací funkcí, což usnadňuje nejen parkování, ale především nacouvání přímo pod oj za pomoci naváděcích lišt.

Mimo to Chevrolet nabízí zákazníkům čtyři nové verze výbavy Carhartt Edition, Midnight Edition, Z71 Sport Edition a Z71 Chrome Edition, v jejichž případě lze počítat hlavně s barevně odlišenými doplňky, jako jsou třeba výdechy na kapotě, kryty zpětných zrcátek či středy kol. Standardem se pak ve všech případech stala středová konzole s úložným prostorem, mimo ni ovšem zákazníci mají k dispozici i bezpečnostní paket zahrnující kromě autonomních brzd také multifunkční volant.

Dodat už lze jen tolik, že výroba inovovaného Chevroletu Silverado již odstartovala, přičemž u amerických dealerů bude vůz k mání v řádu týdnů. Pokud přitom zákazníci požadují právě onu rekordní tažnou kapacitu, musí sáhnout nejen po již zmíněném dieselu naladěném na 452 koní a 1 234 Nm točivého momentu, ale také po verzi s poháněnou zadní nápravou, která je na každé straně osazena dvěma koly.

Silverado 3500 HD nově zvládá utáhnout až 16 329 kilogramů. K mání je také v řadě speciálních edic. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec